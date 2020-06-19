Актрисы, лишившиеся работы из-за пластических операций

Киноиндустрия, как и модельный бизнес, — мир, полный стандартов и правил. Если ты не соответствуешь идеалам режиссеров и продюсеров, можешь попрощаться с работой мечты.





Режиссеры и продюсеры любят молодых и красивых. По словам самих актрис, им не хочется появляться в роли мамы главных героинь, поэтому многие оказываются под хирургическим ножом. Этим актрисам не повезло — пластика разрушила их карьеру окончательно и бесповоротно.



Мелани Гриффит

Мэг Райан

Дэрил Ханна

Лара Флинн Бойл

Дженнифер Грей