Разгонись по полной или 12 продуктов для ускорения обмена веществ

Что представляет собой обмен веществ? В двух словах это процесс определяющий скорость расходования потребляемых нами калорий. Именно от уровня нашего метаболизма зависит то, насколько быстро мы можем набрать вес или сбросить его. Как и любой другой процесс, протекающий в организме человека, обмен веществ, а точнее его скорость, зависит от многих определяющих факторов, таких как возраст, двигательная активность, а также начальный вес.

Если вы хотите чтобы лишние килограммы быстрее растворились, и вы почувствовали лёгкость во всём теле, то вам необходимо включить в свой рацион эти 10 продуктов.

Цитрусовые

Все цитрусовые фрукты в высшей степени благоприятны для хорошего обмена веществ. Они низкокалорийны, легко усваиваются организмом, помогают сжигать жир и регулируют уровень инсулина в крови. И, конечно, вряд ли стоит напоминать, что апельсины, грейпфруты и лимоны еще и очень вкусные.

Яблоки

Неслучайно все мы хотя бы раз в жизни слышали популярный совет съедать по яблоку в день: этот богатый клетчаткой и витаминами фрукт способствует сжиганию жира, стимулирует обмен веществ в организме и укрепляет иммунитет.

Кофе

Даже небольшая чашечка свежесваренного черного кофе без сахара довольно ощутимо и быстро влияет на наш метаболизм.

Зеленый чай

Именно кофеин используется во многих пищевых добавках для сжигания жира и ускорения обмена веществ.

Зеленый чай — главный напиток всех, кто следит за своим весом. Выпитый с утра или во время перерыва, он снижает аппетит, подавляет чувство голода, активизирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшая пищеварение, и выводит из организма шлаки и токсины.

Рыба

Все продукты, богатые йодом, влияют на скорость обмена веществ. Рыба в этом отношении идеальный продукт для разгона метаболизма, ведь она также содержит много белка, который трудно усваивается и заставляет организм тратить больше усилий на переваривание. И, наконец, рыба — источник жирных кислот омега-3, тоже помогающих ускорить метаболизм.

Постное мясо

Постное мясо содержит много белка, а продукты с высоким содержанием белка (вегетарианцы могут заменить животный на растительный, разнообразив рацион бобовыми) стимулируют работу обмена веществ. Готовить диетическое мясо просто, получается оно неизменно вкусным, а помимо "шустрого" метаболизма вы в результате получаете еще целый комплекс витаминов и микроэлементов.

Авокадо

Кислоты омега-3 — главная отличительная особенность авокадо, которая превращает этот плод в ценнейший диетический продукт, который любят и ценят все приверженцы здорового питания. Набор необходимых организму аминокислот (в числе которых знаменитый L-карнитин) способствуют улучшению циркуляции крови и разгону обмена веществ.

Орехи

Орехи богаты полезными ненасыщенными кислотами, благоприятно влияющими на пищеварение. Миндаль, фундук, грецкие орехи и кешью содержат белок и много редких микроэлементов, дарят долгое чувство сытости. Их удобно брать с собой в качестве перекуса: совсем небольшой горстки достаточно, чтобы не голодать, ведь орехи, несмотря на свою пользу, очень калорийны.

Брокколи

Витамин С и кальций, в больших количествах содержащиеся в брокколи, очень важны для полноценного здорового метаболизма. Низкая калорийность, масса витаминов, дарящая насыщение клетчатка: включайте брокколи в свой рацион, чтобы ускорить обмен веществ и похудеть.

Шпинат

Добавляя шпинат в свои блюда, вы помогаете своему метаболизму настроиться на активную работу. Этот продукт снабжает клетки крови кислородом, восполняет недостаток важнейшего витамина В и, выводя из организма все шлаки, разгоняет обмен веществ.

Специи

Перец, чеснок, имбирь, карри, кориандр, горчица — самые скромные и незаметные, но такие важные, вкусные и незаменимые помощники в нормализации метаболизма. А острые приправы (например, красный перец), не только ускоряют обмен веществ, но и притупляют чувство голода.

Зерна и крупы

Цельные зерна — незаменимая составляющая здорового рациона. Пшеница, овес, кукуруза и другие крупы насыщают наш организм питательными веществами, сложными углеводами и витаминами, ускоряя метаболизм и нормализуя уровень инсулина. Лучшее время для этих продуктов — первая половина дня, а особенно — завтрак.