Как простая женщина спасла город двумя буханками хлеба: Королева блефа Мартинс

Памятник героической женщине. /Фото:hochyvseznat.ru

Фернанд I

Крепость Монсан. /Фото:hochyvseznat.ru

Городская крепость в наши дни.

Женщина перехитрила вражеское войско с помощью двух буханок хлеба. 1510 г. Жан Бурдишон

Городок Монсан в наши дни. /Фото:rent-a-guide.com

Деу-ла-Деу в виде скульптуры и в современной иллюстрации.