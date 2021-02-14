Как быстро прорастить чеснок

Проращивание чеснока можно ускорить и упростить в разы, если воспользоваться этой элементарной и доступной техникой. Уже через неделю зубчики готовы к высадке в землю!





У пластиковой бутылки отрежьте верхнюю часть с горлом.



Вырежьте небольшой кусок пластика возле горлышка, переверните и вставьте в бутылку. Лишнюю длину также можно подрезать.



Теперь чеснок легко встаёт и не проваливается в бутылку. У головок чеснока чуть-чуть срезать верхушки, вставить корневой частью в бутылку, в которой уже набрана вода. Оставить в тёплом солнечном месте.



Больше ничего делать не нужно! Уже через неделю вы будете наблюдать вот такую картину — корни прорастут, а чеснок выпустит зелёные стрелки:



Осталось только аккуратно рассоединить зубчики (это очень легко, они сами отходят) и каждый высадить в землю. Минимум хлопот и максимальный результат — все зубчики прорастают и дают хорошую корневую систему!





Подробнее о том, как прорастить чеснок из целой головки, смотрите в видео ниже:

