5 эпохальных русских изобретений, которые изменили ход истории

1. Самобеглая коляска

Доподлинно неизвестно, кому пришла в голову мысль, что для приведения в движение повозки вовсе не обязательно ее тянуть — достаточно вращать колеса, сидя в самой повозке. Но есть основания полагать, что одним из первых этот стереотип отверг крестьянин Яранского уезда Нижегородской губернии Леонтий Шамшуренков. Судьба этого инженера-самоучки крайне драматична.

В 1741 году яранский воевода, воровавший спирт с казенного завода, разгневался на Шамшуренкова за поданную им жалобу и упрятал его в тюрьму. Оттуда Шамшуренков послал в губернскую канцелярию заявление «о сделании им коляски самобеглой», рассчитывая на то, что его освободят для создания этой машины.В письме говорилось, что Леонтий «сделать может так, что коляска будет бегать без лошади, только правима будет через инструменты двумя человеками, сидящими в той же коляске… А ежели то его показание явится ложным, то будет повинен смертной казни».

До Петербурга запрос «не повелено ль будет крестьянину Шамшуренкову куриозную коляску для апробации делать» дошел только через 11 лет! Истощенного за годы пребывания в застенках Леонтия доставили в столицу, отвели квартиру и пособие. Изобретатель, поставивший свою судьбу в зависимость от успеха коляски, работал и день и ночь. Дело шло быстро: Шамшуренков, в сущности, только доводил до конца те опыты, которые делал еще до того, как оказаться в тюрьме.

1 ноября коляска была готова. Сенат решил «самобеглую коляску принять, а Шамшуренкова обязать подпискою, чтобы он без указа из Петербурга никуда не отлучался». Несчастный изобретатель вместо ожидаемого освобождения оказался в тяжелом положении: деньги на пропитание ему больше не отпускались. Только в декабре ему было разрешено вернуться домой. Весной судьба наконец сжалилась над Леонтием. В губернскую канцелярию пришло постановление Сената выдать ему 50 рублей. Получив деньги, изобретатель воспрянул духом и с новой страстью обратился к одолевавшим его идеям.

2. Свеча Яблочкова

Прогрессивные исследования почти всегда проводятся для удовлетворения потребностей, которые возникают в обществе. В конце XIX века один за другим освещались крупные города мировых держав. В 1856 году электрические лампы уже горели в Москве на Красной площади. Однако работали они совсем недолго, а стоили очень дорого, поэтому ученые упорно искали простой и безотказный механизм их использования.

Электрическая свеча Яблочкова стала одним из первых экономичных изобретений, положивших начало массовому использованию световых приборов для уличного освещения. Идея создать конструкцию из двух одинаковых изолированных угольных стержней, закрепленных на подставке, посетила молодого инженера стихийно. Павел Николаевич сидел в кафе, и наблюдая, как официант раскладывает столовые приборы, нашел простое решение сложной проблемы. Электроды, подобно вилке и ложке, должны располагаться параллельно, тогда они будут выгорать равномерно, и расстояние между ними всегда будет постоянным — никакие дорогостоящие регуляторы не нужны. В 1877 году, уже через несколько месяцев после изобретения, свечи Яблочкова озаряли набережные Темзы в Лондоне, парижский «Лувр» и, конечно, улицы Петербурга. Они стоили всего-то 20 копеек, а горели более полутора часов.

Саратовский крестьянин Федор Блинов, живший во второй половине XIX столетия, не имел возможности получить толкового образования, но с завидным упорством пробивался к знаниям. В самообразовании он видел выход из деревенской темноты и суеверия. В одном из писем жене и детям он писал: «Жизнь — главный наставник, но и книги — добрые учителя. Учитесь, дети мои, в науках силища неодолимая».

Получив у помещика вольную, Блинов посвятил свою жизнь изобретательской деятельности. В 1877 году он закончил работу над «вагоном с бесконечным цепообразным рельсом». Это был железнодорожный вагон с деревянным кузовом и рамой, к нижней части которой на рессорах были прикреплены две тележки, поворачивающиеся в горизонтальной плоскости. «Бесконечными рельсами» конструктор называл замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Устройство Блинова содержало все элементы современного гусеничного хода, а предложенный конструктором принцип остается неизменным по сей день. Летом 1880 года Федор Абрамович провел испытания «вагона» на пахоте и отметил очевидные преимущества гусеничного хода по сравнению с колесным. Вскоре он установил на «вагоне» паровой котел, и этот «самоход» имел достаточное тяговое усилие, чтобы тащить за собой несколько плугов. По сути это был первый трактор. К изобретению проявили интерес немцы и предложили Блинову поработать на их заводе, положив щедрую зарплату. На что инженер ответил: «Я русский мужик, думал и делал для России».

4.Космическая ракета

Особая когорта изобретателей — люди, шагавшие впереди времени. в 1883 году, более чем за полвека до запуска первой аппарата, покинувшего пределы Земли, Константин Циолковский высказал идею о возможности межпланетных полетов. Его работа «Исследование мировых пространств реактивными приборами» возвестила о новом направлении науки — покорении космоса.

Полет в космос на протяжении веков был несбыточной мечтой, сюжетом фантастического романа. Однако сила человеческого разума оказалась мощнее силы земного притяжения. Громадный вклад в эту победу инженерной мысли внес Циолковский. Он не только доказал, что единственным аппаратом, способным совершить космический полет, является ракета, но и разработал ее модель, сформулировал основные математические положения ракетных двигателей, сделал первое теоретическое описание искусственного спутника. Вот только запуск первого космического аппарата уже не застал.

5. Автомат Калашникова

Среди изобретений наших соотечественников есть и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Автомат Калашникова — самое распространенное оружие на свете. В настоящее время в мире насчитывается около 100 миллионов АК. То есть по одному образцу примерно на каждого шестидесятого жителя Земли. Этот автомат, разработанный в середине прошлого века, состоит на вооружении более 50 стран, и спрос на него отнюдь не ослабевает.