Как «мартинсы» стали самыми знаменитыми ботинками в мире

Эти грубые высокие ботинки на шнуровке давно вышли за пределы субкультур и стали настоящей классикой. Сегодня «мартинсы» сочетают с романтическими платьями и классическими костюмами, их носят голливудские актрисы и простые школьницы, бизнесмены и студенты. Однако у самых знаменитых ботинок в истории человечества – богатая и необычная история…
Dr.Martens появились в Германии
Производство ботинок Dr.Martens.
Несмотря на то, что «мартинсы» считаются своеобразным символом неформальной британской культуры, их создатели были гражданами Германии. Прототип современных ботинок культовой марки был сконструирован спустя неделю после окончания Второй мировой войны. Дело было так: немецкий военный врач Клаус Мертнес (доктор Мертенс!) в 1945 году повредил ногу. Привычная военная обувь доставляла ему мучения. Так он задумался о создании более удобных ботинок. Он добыл немного кожи, подходящие иглы и нитки… Но вся загвоздка была в подошве. Мертенс хотел найти материал, одновременно гибкий и прочный, пружинящий при ходьбе. И сделал подошву из автомобильной шины. Его друг, Герберт Функ, уроженец Швейцарии, очень заинтересовался изобретением Мертенса. Происхождение Функа пришлось как нельзя кстати: на его деятельность не распространялись послевоенные торговые ограничения, касавшиеся всех немцев.
Современная модель ботинок. Дизайн - совместно с художником Жаном-Мишелем Баскией.
В 1947 году друзья открыли близ Мюнхена свою фабрику. И буквально «перековали мечи на орала». Подошвы производились из списанных шин Luftwaffe, стельки – из погон, а кожа когда-то была военной униформой. Друзья считали, что ботинки придутся по вкусу мужчинам, уставшим от неудобной военной обуви и мечтающим поскорее вернуться к мирной жизни – и приобрести вещи, в которых комфортно работать, гулять, просто жить.
Современные панки и реклама ботинок Dr.Martens.
Каково же было их удивление, когда выяснилось, что 80% потребителей… женщины старше 40 лет! Конечно, приобретали они ботинки и для своих мужей, сыновей, пожилых отцов – но и для себя тоже, ведь «мартинсы» были невероятно удобными.
А вот «мартинсы со стаканом» - действительно британское изобретение
Молодежь в ботинках Dr.Martens.
Но скинхеды и «хулиганы» тут не при чем. Первые образцы утяжеленных военных ботинок были придуманы Бенжамином Григгсом в 1901 году. В маленьком городке Волластон он шил обувь, предназначенную для солдат и шахтеров. Модель ботинок со стальным элементом, вшитым в переднюю часть, назывались «бульдог» и пользовались большой популярностью – они были устойчивыми, прочными, долго сохраняли форму. Потомок и наследник предприятия Бенжамина Григгса, Билл Григс, после Второй мировой войны активно занимался поисками новых идей для развития бизнеса. Он увидел изобретение Клауса Мартенса в одном из обувных каталогов, связался с ним и выкупил лицензию на производство. Григгс использовал имя доктора Мартенса, изменив на британский манер, как дань уважения – но внес значительные изменения в дизайн. Он скорректировал форму мыска, добавил прошивку подошвы, саму подошву доработал в соответствии с новейшими технологиями (и даже запатентовал).
Сначала ботинки Dr.Martens не считались модными и вызывали презрение у стильной молодежи
Группа скинхедов в Dr.Martеns.
Ботинки Dr.Martens в 60-х стали официальной частью униформы работником Британской Почтовой службы, полюбились работникам фабрик и, таким образом, стали символом английского пролетариата. Модники и модницы, представители богемы не желали ассоциироваться с какими-то работягами, но это только способствовало широкому распространению ботинок на рынке. Впервые простые рабочие получили обувь, разработанную в соответствии с их нуждами, дешевую и при этом по-своему красивую. Первым публичным человеком, надевшим «мартинсы», был британский политик Тони Бенн, выражавший тем самым уважение к пролетариату.
Ботинки Dr.Martens вызывали подозрение у британской полиции и таможенных служб
Представители субкультур в мартинсах.
В середине 60-х первые скинхеды сделали из ботинок Dr.Martens настоящий культ. В те годы скинхедов называли главной угрозой национальной безопасности, но страх они вызывали не по тем причинам, что сейчас, да и значительно отличались от своих современных «преемников». В первую очередь их заботили интересы пролетариата, в их рядах были и чернокожие рабочие, эмигрировавшие с Ямайки.. Дебютом «мартинсов» на арене политических протестов стал марш против военных действий во Вьетнаме, где полторы сотни скинхедов устроили драку, используя в качестве оружия свои тяжелые ботинки. Вскоре полиция начала связывать ношение «мартинсов» с экстремизмом. Ботинки часто подлежали конфискации. Во время футбольных чемпионатов, опасаясь драк, полиция конфисковывала у обладателей «мартинсов» шнурки (это не помогало – ребята просто начали носить с собой запасные). Еще одна малоприятная история связана с контрабандой наркотиков – партии поддельных «мартинсов» использовались для перевозки запрещенных веществ, которые удобно было прятать в подошве. Потому нередко партии даже фирменных ботинок задерживаются на таможне для длительного досмотра.
Курт Кобейн в мартинсах.
Известно, что в 90-е годы ассоциация со скинхедами, футбольными хулиганами и контрабандистами негативно отражалась на возможностях девочек купить пару обуви «как у Сида Вишеса» - родители приходили в ужас от того, что дочери хотят выглядеть «как бандиты».
Сегодня Dr.Martens сотрудничают с модными брендами класса «люкс»
Коллаборация с Оззи Осборном.
В 80-е годы ботинки стали культовыми для всех субкультур, прочно утвердились в гардеробе знаменитостей, их носили Курт Кобейн, Элтон Джон и даже Папа Римский… а затем они вернулись в гардероб простых людей, даже не интересующихся рок-музыкой.
Ботинки, в которых выступал Элтон Джон. Белая пара была разработана для Папы Римского.
Однако в то же время молодежь начала воспринимать дизайн классических «мартинсов» как слишком скучный. Их разрисовывали красками, вставляли цветные шнурки, добавляли наклейки… И бренд откликнулся на потребности аудитории, начав производить ботинки ярких цветов с китчевым декором.
Коллаборация с Рей Кавакубо.
Коллаборация с Hello, Kitty!
Сегодня дизайном Dr.Martens для ограниченного выпуска занимаются самые известные дизайнеры – Марк Джейкобс, Рей Кавакубо, Вивьен Вествуд.
Текст: Софья Егорова.
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