Японский способ применения 5-литровой бутыли на кухне

Пятилитровая бутылка - вещь достаточно полезная в хозяйстве, ведь даже когда в ней заканчивается вода, тару можно с лёгкостью использовать для хранения других жидкостей. Впрочем, может статься так, что наливать в бутылку совсем нечего. Оказавшись в такой ситуации, не нужно сразу же выбрасывать свободную емкость. Дело в том, что без особого труда ее можно превратить в полезный аксессуар для кухни.



Сколько раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда необходимо загрузить в холодильник большое количество приготовленной еды. Например, каши, салатов, пюре и т.п. Конечно, можно сгрузить все в пластиковые контейнеры, однако в таком случае придется мыть в два, а то и в три раза больше посуды. Едва ли такой «маневр» понадобится хозяйке. Решить вопрос можно «креативным» путем, пустив в дело обычную 5-литровую бутылку. Также для создания полезного в быту аксессуара понадобится обычный нож или ножницы. Итак, берем заблаговременно приготовленный пластиковый бутыль на 5 литров. Снимаем с него этикетку (если есть). После этого вооружаемся подходящим режущим инструментом и для начала отрезаем верхнюю сужающуюся часть, воронку, а затем отрезаем самую нижнюю часть – днище. В руках должен остаться пластиковый центр бутылки.

Он-то нам и нужен! Все, что нужно сделать разрезать его еще на несколько одинаковых колец высотой примерно по 5 сантиметров. Если все было сделано до этого правильно, то получится с одной бутылки должно 3-4 кольца.Все готово, теперь остается только использовать импровизированные аксессуары по назначению. Делается это проще простого. Ставим в холодильник первую тарелку с едой, сверху кладем на нее первое кольцо. На него ставим следующую тарелку, а на нее еще одно кольцо и так далее. Самое верхнее блюдо можно прикрыть отрезанным днищем бутылки. Ах, да, и не забудьте предварительно помыть все кольца перед использованием. За устойчивость конструкции переживать не стоит, бутылочный пластик прочный и весьма жесткий. Видео:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: