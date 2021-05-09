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10 бюджетных способов, как быстро снять старую побелку со стен и потолков

10 бюджетных способов, как быстро снять старую побелку со стен и потолков

Побелка всегда считалась наиболее дешевым и экологичным методом обработки стен и потолков. Однако сегодня существуют современные пропитки и средства, которые намного лучше справляются с этой задачей и служат дольше. 

Прежде чем использовать их, нужно избавить поверхности от старой побелки. Запоминайте 10 способов, которые помогут быстро решить проблему.

10 бюджетных способов, как быстро снять старую побелку со стен и потолков

Необходимые инструменты

Сперва убедитесь, что у вас есть нужные инструменты, оборудование и средства защиты / Фото: psk-remont.ru

Сперва убедитесь, что у вас есть нужные инструменты, оборудование и средства защиты 

Сперва убедитесь, что у вас есть подходящий инструментарий и оборудование. Иначе рабочий процесс рискует усложниться и доставить немалых хлопот. Вам пригодятся: широкий строительный шпатель, строительный скребок, шлифовальная машинка с наждачными насадками разной зернистости, валик, мочалка, жесткая губка, большая емкость для воды. Также не забывайте и о безопасности во время работы. Обязательно наденьте спецодежду, резиновые или тканевые перчатки, респиратор, строительные очки.

Способы удаления побелки

1. Теплая вода

Подогрейте воду и при помощи губки обильно обработайте участок / Фото: stroymaterialopt.ru

Подогрейте воду и при помощи губки обильно обработайте участок 

Самый простой вариант удаления застарелой побелки - размочить ее и снять. Для этого подогрейте воду и при помощи губки обильно обработайте участок.

Подождите, пока вода впитается, а затем строительным шпателем подденьте и снимите пласт. Повторяйте манипуляции, пока не удалите всю побелку.

2. Скребок и металлическая щетка

B процессе будет лететь много побелки и пыли, так что не забудьте очки и респиратор / Фото: roomester.ru

B процессе будет лететь много побелки и пыли, так что не забудьте очки и респиратор 

Довольно трудоемкий метод, но не менее результативный. Будьте осторожны: в процессе будет лететь много побелки и пыли, так что не забудьте очки и респиратор. Возьмите металлическую щетку и круговыми движениями пройдитесь по поверхности. Если в каких-то местах побелка прилипла намертво, воспользуйтесь острым уголком стройскребка.

3. Шлифмашина или моющий пылесос

По мере того, как слой побелки становится тоньше, переходите от крупных зерен к мелким / Фото:e-ctr.com.ua

По мере того, как слой побелки становится тоньше, переходите от крупных зерен к мелким 

Шлифовальная машинка до последнего остатка удалит побелочный материал. Используйте наждачные насадки, начиная от крупнодисперсных до мелкодисперсных. По мере того, как слой побелки становится тоньше, переходите от крупных зерен к мелким. Также эффективен в этом деле моющий пылесос. Применяйте только ненужную технику, потому что после процедуры пользоваться пылесосом не получится.

4. Газеты

Подождите, пока средство высохнет, а затем сорвите бумагу вместе с побелкой / Фото: reasonwhy.es

Подождите, пока средство высохнет, а затем сорвите бумагу вместе с побелкой 

Ненужную макулатуру можно использовать по хозяйственному назначению. Пропитайте основания бумаги обойным клеем или клейстером и приложите к побелке, освобождая один край. Подождите, пока средство высохнет, а затем сорвите бумагу вместе с побелкой.

5. Клейстер

Сварите клейкий раствор из 1 ст.л. муки и небольшого количества теплой жидкости / Фото: legkovmeste.ru

Сварите клейкий раствор из 1 ст.л. муки и небольшого количества теплой жидкости 

Сварите клейкий раствор из 1 ст.л. муки и небольшого количества теплой жидкости. Подготовьте достаточный объем воды для обработки всей поверхности и поставьте на плиту. В кипящую жидкость влейте полученное средство и тщательно перемешайте. Подождите пока жидкость остынет, и клейкое вещество готово к использованию. Нанесите раствор на небольшой участок и позвольте ему пропитаться побелкой. Далее снимите пласт скребком. Так побелка будет сходить аккуратно и не пылить.

6. Мыльно-содовый раствор

Отделочный материал легко смоется, особенно, если нанести средство плотным слоем / Фото: nor-info.ru

Отделочный материал легко смоется, особенно, если нанести средство плотным слоем 

Народные средства прекрасно удаляют побелку, мел и известь. Возьмите хозяйственное мыло, натрите его на терке или мелко раскрошите, а затем растворите в 5 л кипятка. Далее засыпьте туда же полпачки кальцинированной соды. Смочите в жидкости мочалку и пройдитесь ею по всей поверхности побелки. Отделочный материал легко смоется, особенно, если нанести средство плотным слоем.

7. Солевой концентрат

Еще одно рабочее средство - концентрированная соленая жидкость / Фото: vyatkakirov.ru

Еще одно рабочее средство - концентрированная соленая жидкость 

Еще одно рабочее средство - концентрированная соленая жидкость. Приготовить ее просто: всыпьте пачку поваренной соли в необходимое количество горячей жидкости. Хорошенько размешайте и с помощью губки наносите средство на участок за участком. Технология похожа на методы с водой и клейстером.

8. Средство из пены и аммиака

Хорошенько размешайте полученное средство и обрабатывайте им побелку небольшими участками / Фото: i.pinimg.com

Хорошенько размешайте полученное средство и обрабатывайте им побелку небольшими участками 

Готовится раствор следующим образом. В 3 л теплой воды разведите 2 ст.л. аммиака и добавьте 3 колпачка разведенной мыльной пены для ванн. В другой емкости смешайте 0,5 л воды, 3 ст.л. соды и влейте в первую жидкость. Хорошенько размешайте полученное средство и обрабатывайте им побелку небольшими участками. Обязательно работайте в резиновых перчатках.

9. Содовый раствор

Наберите 5 л воды и всыпьте в нее полпачки пищевой соды / Фото: mirkultura.ru

Наберите 5 л воды и всыпьте в нее полпачки пищевой соды 

Наберите 5 л воды и всыпьте в нее полпачки пищевой соды. Перемешивайте жидкость, пока белое вещество полностью не растворится. Смочите в средстве поролоновый валик и обработайте поверхность. Спустя 10 минут снимите скребком остатки побелки.

10. Готовые средства

Probel - одна из самых популярных и относительно безопасных смывок / Фото: i.pinimg.com

Probel - одна из самых популярных и относительно безопасных смывок

Не обязательно делать раствор самостоятельно, в строительных магазинах продаются специальные смывки побелки. Средства воздействуют на состав отделочного материала, буквально растворяя его изнутри. Probel - одна из самых популярных и относительно безопасных смывок. Во время работы обязательно надевайте респиратор и перчатки.

 

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