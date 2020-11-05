Хорошее кино: 10 лучших фильмов 2020 года по версии ВВС

2020 год стал далеко не лучшим в истории мирового кинематографа. Но некоторые фильмы успели не только выйти на большие экраны, но и завоевать сердца зрителей во всём мире.
Британская телерадиовещательная организация ВВС вместе с кинокритиками BBC Culture Николасом Барбером и Кэрин Джеймс выбрали лучшую десятку фильмов этого года, в которую вошли самые яркие картины, появившиеся в прокате в конце 2019 и в первой половине 2020 года.
«Пятеро одной крови» («Da 5 Bloods»), США, режиссёр Спайк Ли
По мнению британских критиков, новое творение американского режиссёра, несомненно, заслуживает внимания. Драматический фильм об ужасах вьетнамской войны, посттравматическом синдроме и политике. В картине явно чувствуется весьма предвзятое отношение режиссёра к нынешнему президенту США
. Критики во всём мире встретили фильм восторженно, хотя некоторые зрители отмечают, что люди, далекие от политики, могут быть несколько разочарованы явной политической подоплёкой картины.
«История Дэвида Копперфилда» («The Personal History of David Copperfield»), Великобритания, США, режиссёр Армандо Ианнуччи
Режиссёр назвал свой фильм «радостным и изобретательным, поднимающим планку экранизаций произведений Чарльза Диккенса на новый уровень».
Несмотря на то, что британская комедия сама по себе является для отечественного зрителя вещью довольно специфической
, фильм Армандо Ианнуччи получился на самом деле довольно живым и ярким.
«Никогда, редко, иногда, всегда», («Never Rarely Sometimes Always»), Великобритания, США, режиссёр Элиза Хиттман
Потрясающая в своей искренности история двух девушек-подростков из Пенсильвании, столкнувшихся с разочарованием и необходимостью избавиться от беременности одной из них. Автор сценария и режиссёр пытается передать состояние души юных девочек, которым предстоит сделать сложный выбор, возможно, первый в их жизни. Как не ошибиться и принять правильное решение, если на одной из чаш весов лежит собственное будущее, а на другой – всё,
что было в жизни до сих пор.
«Охота» («The Hunt»), США, режиссёр Крэйг Зобел
Комедийный триллер о банде привилегированных либералов, которые похищают некоторых «правых». Фильм
вызвал массу споров ещё до своей премьеры, которая была отложена на год, а сама «Охота» подверглась критике со стороны президента США Дональда Трампа. Тем не менее, картина вышла на экраны как раз перед закрытием кинотеатров. Многие нашли фильм умной сатирой и едким зеркалом политического раскола в Америке.
«Бакурау» («Bacurau»), Бразилия, Франция, режиссёры Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо
Британские кинокритики называют «Бакурау» одним из самых странных и притягательных фильмов, такой «бразильской жемчужиной». В картине явно чувствуется дух вестерна. Его не портит даже некоторая жестокость и политическая составляющая фильма, действие которого разворачивается в деревне, внезапно исчезнувшей со всех карт.
«Ассистентка» («The Assistant»), США, режиссёр Китти Грин
Проницательная и довольно жестокая драма разворачивается в Нью-Йоркском офисе влиятельного киномагната. Зритель не услышит в картине громких речей и не увидит жестких столкновении, но почувствует, как нарастает напряжение главной героини
, готовой либо смириться с ролью сексуального объекта для киномагната, отчаянно напоминающего Харви Вайнштейна, либо взбунтуется против своего шефа.
«Эмма.» («Emma.»), Великобритания, режиссёр Отем де Уайлд
Очередная адаптация Джейн Остин оказалась весьма удачной. Режиссёру фильма удалось достичь гармонии в своём погружении в атмосферу той эпохи, а герои с первых кадров очаровывают зрителя и не дают никакой возможности отойти от экрана
раньше, чем по экрану поплывут финальные титры.
«Бескрайняя ночь» («The Vast of Night»), США, режиссёр Эндрю Паттерсон
Действие фантастического триллера с элементами детектива начинается в тот самый момент, когда все жители небольшого городка Каюга в штате Нью-Мексико отправились на матч любимой баскетбольной команды. Фильм кажется весьма старомодным, но он подарит зрителю приятные ощущения и светлое послевкусие, присущее романам Рэя Брэдбери или рассказам Теда Чана.
«Художник и вор» («The Painter and the Thief»), Норвегия, режиссёр Бенджамин Ри
Героями документального фильма стали молодая художница Барбора Кисилкова и вор Карл Бертиль-Нордланд,
укравший из галереи известное произведение искусства, принадлежавшее художнице. Режиссер Бенджамин Ри в течение многих лет следил за своими подопечными, чтобы создать многослойную, трогательную хронику вдохновения, вины и переосмысления.
«Подлинная история банды Келли» («True History of the Kelly Gang»), Великобритания, Франция, Австралия, режиссёр Джастин Курцель
Экранизация романа Питера Кэри – это биография печально известного разбойника Неда Келли, истоки жестокости которого берут своё начало в детстве. Режиссёр усилил образ Келли,
сделав эту личность более пугающей и дикой. И тем не менее, главный герой картины почему-то вызывает сочувствие.источник
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