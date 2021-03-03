Символика улитки в христианстве: О чём рассказывабт самые известные картины с этим существом

Улитка - одно из тех существ, которые не всем нравятся. Дети обычно находят их интересными, но взрослым вряд ли понравится найденная в саду улитка. Такое маленькое существо может показаться несерьезным, но оно имеет глубокое духовное значение, играя особую роль для христианства. Какую символику несет в себе улитка, а также, какое самое известное полотно содержит это существо?
Символика улитки в культуре
Говоря о символике улитки, в первую очередь мы обратим внимание на спиральный панцирь, конечно. Многие древние культуры оценивают эту деталь как цикл жизни, смерти и возрождения. Она также представляет вращение Земли вокруг Солнца.
А вот медлительность улитки сделала ее животным, часто ассоциирующимся с бездеятельностью. Зачастую человека могут сравнивать с улиткой: если его жесты или действия являются неторопливыми, медлительными или он ходит как «улитка».
Кроме того, улитки могли быть индикаторами тех или иных примет. Вот, к примеру, Гесиод, поэт из древней Греции, писал, что когда улитки забирались на стебли растений, это было знаком для предстоящего сбора урожая. Для греков улитка была атрибутом плодородия и сельскохозяйственной работы. Древние ацтеки считали улитку священным существом, потому что ее раковина представляла цикл жизни. Были и ацтекские боги, священным животным которых была улитка. Например, Бог ацтеков со сложным названием Течицтекатль был лунным божеством, у которого на спине была раковина улитки. Подобно тому, как улитка заходит в свою раковину, луна отступает в глубины океана. В Египте и Вавилоне улитки считались символом вечности и плодородия. А в век протестантизма улитки являлись выражением скромности (все свое ношу с собой).
До того, как христианство использовало улитку как символ смертельного греха лени, другие древние культуры считали улитку священной.
Улитка в живописи
Итак, основная символика улитки это
• преодоление разрыва между Землей и Водой,
• преодоление духовного барьера между физическим и духовным мирами,
• панцирь улитки - спираль жизни, смерти и возрождения, вращение Земли вокруг Солнца
• неторопливость и наслаждение жизнью и моментом.
Символика улитки в христианстве
Начиная с жанра натюрморта и заканчивая произведениями современного искусства, улитки были представлены в различных художественных направлениях. Также они играли выдающуюся роль во многих произведениях христианского искусства, где считались символом смертельного греха – лени (поскольку это существо, которое не стремится добывать пищу и ест все органическое, что видит на своем пути). Также было поверье, что улитки были рождены из глины.
«Благовещение» Франческо Дель Коссы
Самым известным художественным произведением, является, пожалуйста, картина «Благовещение» Франческо Дель Косы.
Что же мы видим на полотне? По роскошному дворцу Марии в момент (столь священный̆ момент!) Благовещения огромная улитка ползет от архангела к Богородице, не сводя с них глаз. Что же делает это довольно противное существо на картине со священным сюжетом? Еще немного, и на переднем плане мы увидим позади улитки след от слизи! Во дворец Марии, чистой, нетронутой, непорочной Девы Марии, скользкая улитка привносит беспорядок и слизь. Это уже слишком… Наверняка, есть какое-то особое значение, небесная функция, с которой талантливый художник дель Косса все же решил предоставить улитке столь заметное место на картине о Благовещении.
«Благовещение» Франческо Дель Коссы
Этот алтарный образ был создан дель Косcой в 1468–70 гг. для капеллы в церкви Честелло во Флоренции (ныне Санта Мариа Маддалена деи Пацци). На картине улитка - совершенно земное существо, которое не замечает происходящего при ней поразительного чуда. Выписана она с потрясающей точностью и реалистичностью. Ощущается шероховатость раковины, а на тельце видны характерные светлые черточки. Кстати, кураторы Дрезденской галереи, где полотно находится сейчас, сделали из знаменитой улитки дель Коссы своеобразный фирменный знак музея, который вполне мог конкурировать с ангелочками «Сикстинской мадонны» Рафаэля. В фойе галереи даже продают символическая атрибутика с изображением этой улитки.
Дрезденская картинная галерея, г.Дрезден
Итак, улитка на переднем плане традиционно трактуется как символ Богоматери и непорочного зачатия (согласно средневековым знаниям, улитки размножаются от дождя). Когда голубь Святого Духа летит с небес, чтобы пропитать вечно-девственную Марию, ее символ, вечно-девственная улитка, тихо ползет по краю рамы. Тем не менее, она также является связующим звеном, соединяющим две несоизмеримые в других отношениях сферы – земное и святое.
Фрагменты
Матисс и его «Улитка»
Если самая известная улитка в живописи принадлежит кисти дель Коссы, то самой экстравагантной и необычной можно назвать улитку Анри Матисса. Ведь она сделана из вырезок бумаги. После 1948 года у Матисса, вследствие перенесенной операции, не было возможности рисовать кистью. Художник был прикован к постели. Но это не помешало мастеру продолжать свой талант и творить. Матисс придумал новый способ создания своих произведений. Работы отныне выполнялись с помощью вырезанных кусков бумаги, которые разрисовывались гуашью и позже составляли композицию на полотне. В этом деле у Матисса, конечно, было помощники.
Матисс и его «Улитка»
Монументальной работой в этом новом стиле стала именно «Улитка», которая была выполнена в отеле Régina в Ницце.
«Мадонна с Младенцем и святыми Франциском и Себастьяном» Карло Кривели
Работы Кривели, как правило, носят исключительно религиозный характер. Хотя его классические, реалистичные типы фигур и симметричные композиции следуют правилам живописи Ренессанса. За коленкой святого Франциска стоит на коленях донаторша. Обычно мужчины-донаторы изображалась по правую руку Мадонны, то есть слева от картины, а женщины наоборот - справа. Фигуры на этой картине, одетые в богато украшенные узорами парчи, тесно переплетаются друг с другом в роскошно-декоративном интерьере. Работы Кривелли – это невероятное внимание к деталям и тщательная нюансировка.
Мадонна с Младенцем и святыми Франциском и Себастьяном, Карло Кривели
И здесь мы, конечно, тоже видим это «милое» существо – улитку. Ее символика является одной из самых интересных. Есть мнение, что улитка Кривелли – один из атрибутов боговоплощения. Улитка разоблачает иллюзорность живописи, показывает, что тайну боговоплощения не описать никакими живописными средствами. Мы знаем, что живопись всегда будет склоняться к аллегории, всегда будет стремиться разгадать скрытые тайны художника (если они вообще есть). Тогда как истинное искусство, отраженное через границы гениальной живописи, ощущается только улиткой, не различающей предметов, но чувствующей свет и тепло.
Это маленькое существо и ее присутствие на картинах с христианскими мотивами породило немало споров. В чем секрет ее появления у ног архнангела? Что делает улитка по правую сторону от Марии? Чем обусловлен ее размер в композиции картины? Вопросов масса. Есть ли скрытая в улитке загадка или нет – так и останется для нас неизвестным. Но эта тайна позволяет нам, зрителям, создавать свои собственные аллегорические смыслы в картине.
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