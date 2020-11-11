Как улучшить работу систем отопления, чтобы радиатор грел как сумасшедший

С приходом холодов насущным стает вопрос об утеплении дома. Работа системы отопления играет в этом процессе самую важную роль. Безусловно, нужно и окна проклеить и заделать все щели в доме, чтобы не продувало. Однако без хорошего отопления никуда.



В этой статье мы расскажем, как улучшить работу систем отопления. Мы поговорим о том, как сделать так, чтобы радиаторы в доме грели максимально. Если использовать их для отопления в доме, то делать это с максимальным КПД.







РАБОТА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Циркуляция воздуха

Отступы радиатора

Отражающие экраны

Чистота радиатора

Смена обвязки радиатора

Есть несколько простых, но очень эффективных способов, которые заметно увеличивают теплоотдачу радиаторов. К тому же они не очень затратны, что является отличным плюсом для каждого.Основная проблема низкой теплоотдачи — это плотные шторы, которые прячут «некрасивые» батареи. Из-за этого нарушается циркуляция воздуха (конвекция). Поток воздуха недостаточно выбрасывается в помещение. Выходит так, что радиатор больше греет самого себя, а не окружающее пространство.Также большую роль играет большая глубина подоконника или ниша, в которую пытаются спрятать радиатор. Здесь уже каждый выбирает для себя. Либо скрывать «страшный» радиатор от глаз, либо качественно отапливать свою квартиру.Мы советуем найти некий баланс, попробовать более легкие шторы или оформить визуально окно так, чтобы воздух свободно выходил из радиатора.В инструкции к радиаторам и другим приборам для отопления всегда указывают необходимые отступы. Не стоит игнорировать эти указания, они играют важную роль при установке. К тому же самым главным параметром является глубина установки батареи. Именно благодаря этому радиатор использует свои возможности по максимуму.Отступ от стены до задней стенки радиатора должен быть не меньше чем 50 мм. То же самое касается расстояния от пола — 5 см как минимум. Безусловно, нужно смотреть в инструкцию и внимательно следить за расстояниями во время установки. В случае, когда подоконник выступает за батарею, для каждого сантиметра выступа расстояние до подоконника должно быть увеличено на 2,5 см. В таком случае подоконник не будет мешать правильной циркуляции теплого воздуха.Для утепления дома также можно использовать фольгированные экраны. Они отлично повышают КПД системы отопления. Такая конструкция похожа на барьер между радиатором и стеной, которая в таком случае не забирает полезное тепло на себя. Кроме того, использование такого экрана повышает температурный режим на 2–3 градуса тепла. А энергия, затраченная на обогрев, снижается в среднем примерно на 5 %.Этот способ чаще всего используют на практике. Почти у каждого третьего из моих знакомых есть такие фольгированные экраны для радиатора. Никто еще ни разу не пожалел об этом полезном приобретении.Известный факт: КПД пыльного радиатора снижается на 7–10 %. Скопления грязи и пыли весьма негативно сказываются на теплоотдаче. Как бы банально это ни звучало, стоит просто тщательно очищать радиатор от пыли, и тогда он будет лучше греть. Кроме того, если следит за чистотой прибора, то и прослужит он дольше.Обвязка может быть диагональной, боковой или нижней. Максимальное перемещение тепла обеспечивает только вариант с диагональной подвязкой. В таком случае воздух без препятствий свободно проходит по всем секциям радиатора. Также этот способ предполагает полное отсутствие зон, в которых накапливается загрязнение. На сегодня диагональная обмотка — самый эффективный способ обвязки радиатора.Эти способы значительно повышают качество теплоотдачи. Работа системы отопления в таком случае улучшается на десятки процентов. Также советуем использовать советы в комплексе, для максимальной эффективности. Между прочим, если после проведения этой профилактики радиаторы всё равно плохо греют, стоит произвести промывку системы и фильтров. Надеюсь, эта информация была полезной для тебя — утепляйся, ведь зима близко!