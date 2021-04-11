Легко, быстро вкусно: Как приготовить ужин за 20 минут, чтобы муж просил добавки

После тяжелого рабочего дня готовить совсем не хочется. Однако если узнать, как это сделать за 20 минут, сразу появится и желание, и настроение. Novate.ru делится с вами несколькими полезными лайфхаками, призванными ускорить и облегчить готовку, а также предлагает несколько быстрых рецептов невероятно вкусных блюд.
Совет 1: Делайте заготовки
Подготовьте ингредиенты для будущих блюд. / Фото: nobiggie.net
Все мы понимаем, что приготовить вкусный ужин за полчаса «из ничего» маловероятно. Даже если в холодильнике много продуктов, вы можете потратить очень много времени на их подготовку, что существенно замедлит процесс варки/жарки основного блюда. Из этого делаем вывод, что любой ужин на скорую руку нуждается в заготовках. Например, для мясных блюд вы можете приготовить фарш, разделить его на порционные куски и отправить в морозилку. Что касается овощей, то их можно заранее нарезать и оставить храниться в холодильнике, а крупы, например, рис или булгур, сварить и переложить в контейнеры с плотно закрывающимися крышками.
Совет 2: Следите за порядком в шкафчиках и содержимым холодильника
В кухонных шкафчиках не должно быть просроченных продуктов. / Фото: pinterest.ru
Намного легче приготовить быстрый ужин, если вы точно знаете, что хранится в холодильнике и шкафчиках. Ведь когда вы целый день мечтаете о супе харчо, а вечером приходите домой и осознаете, что в наличии нет томатной пасты или риса, настроение что-то готовить сразу пропадает.
Раз в неделю на кухне нужно проводить ревизию. Таким образом вы убьете сразу двух зайцев – во-первых, избавитесь от просроченных и ненужных продуктов, во-вторых, будете покупать в магазине все только самое необходимое, а не сгребать с полок все подряд.
Не менее важным нюансом является порядок в кухонных шкафчиках: если все находится под рукой и вам не приходится двигать десяток баночек, чтобы достать упаковку гречки, приготовление ужина пройдет легко и без проблем.
Совет 3: Используйте каждую минуту
Пока варится суп, загрузите посуду в посудомоечную машину. / Фото: annamotovilova.ru
Если вы хотите научиться быстро готовить, освойте мультизадачность. Умение контролировать несколько процессов сразу, чтобы ничего не выкипело и не подгорело, является основой тайм-менеджмента в кулинарии.
Цените каждую минуту? Тогда все передышки должны быть использованы максимально эффективно. Если блюдо пока не требует вашего вмешательства, спокойно запекаясь в духовке, можете помыть посуду, начать готовить салат или накрывать постепенно на стол.
Старайтесь включать в меню блюда с небольшим количеством ингредиентов, которые не требуют длительной предварительной обработки. Например, откажитесь от рецептов с использованием гороха или свеклы, так как они очень долго варятся.
Совет 4: Пользуйтесь «умной» техникой
Суп в мультиварке сварится просто и быстро. / Фото: scorovarka.ru
Мультиварка, блендер, миксер, электрическая мясорубка – эти приборы кажутся лишней тратой денег ровно до тех пор, пока они не появляются на вашей кухне. Поверьте, каждый из них помогает ускорить процесс готовки и сэкономить драгоценное время.
Крем-супы, пюре, смузи и даже омлеты готовятся намного быстрее, если под рукой есть необходимая бытовая техника. А мультиварка и вовсе является самым лучшим устройством – просто положите в нее нужные ингредиенты, установите режим и отправляйтесь по своим делам, пока она будет готовить ужин.
Даже мелкие гаджеты помогут чувствовать себя на кухне намного увереннее. Например, слайсеры мгновенно порежут все овощи, тендерайзер облегчит приготовление отбивных, весы понадобятся для десертов и так далее.
Рецепты
1. Паста с фрикадельками
Паста в томатном соусе с фрикадельками. / Фото: mircooking.ru
Паста является одним из самых быстрых и простых блюд в арсенале каждой хозяйки. Однако просто сварить макароны и подать на стол – это неинтересно. Попробуйте лучше приготовить пасту с фрикадельками в томатном соусе.
Для этого вам понадобится 300 граммов спагетти, фарша и томатной пасты, одна луковица, три столовые ложки растительного масла, одна веточка свежего базилика, а также немного тертого твердого сыра.
Пока спагетти будут вариться в подсоленной воде, очистите лук, мелко нарежьте его, смешайте с фаршем, а затем добавьте любимых специй. Сформируйте из полученной массы фрикадельки и обжарьте на горячей сковороде с растительным маслом. Когда они будут практически готовы, добавьте томатную пасту и тушите 7-8 минут на медленном огне. Готовые спагетти слейте, выложите на сковороду к фрикаделькам и хорошо перемешайте. После того, как разложите готовое блюдо по тарелкам, посыпьте каждую порцию тертым сыром и добавьте немного базилика.
2. Овощи на пару
Овощи на пару вкусно получаются в мультиварке. / Фото: syl.ru
Если вы на диете, придерживаетесь правильного питания или просто не любите есть на ночь калорийные блюда, приготовьте овощи на пару. Весь процесс готовки займет от силы 20 минут, а из ингредиентов вам понадобится пакет замороженных овощей, немного растительного масла, соль, перец и сушеные пряности. Но самый главный плюс блюда состоит в том, что оно готовится в мультиварке, то есть, без вашего непосредственного участия.
В чашу устройства налейте воды, а затем установите специальный лоток для приготовления на пару. Выложите туда замороженные овощи, добавьте соль, перец и специи по вкусу. Закройте крышку мультиварки и выберите режим «Варка на пару». По окончании программы, заправьте готовые овощи оливковым маслом и разложите по тарелкам. Вы можете есть овощи как самостоятельное блюдо, а членам семьи предложите в качестве гарнира к мясу или рыбе, если они против диетического меню.
3. Фаршированный картофель
Фаршированный картофель с сыром можно приготовить в микроволновке. / Фото: polar.ru
Рецепт предельно простой. Возьмите несколько штук картофеля, хорошо промойте его, проткните в нескольких местах вилкой и отправьте готовиться в микроволновку на 10 минут при максимальной мощности. После того, как овощ будет готов, разрежьте его на половинки, мякоть вырежьте и положите в отдельную емкость. Смешайте ее с 200 граммами брынзы и готового мяса индейки, добавьте по вкусу соль, перец и приправы. Разложите полученную смесь в половинки картофеля и отправьте в микроволновку еще на пять минут. Готовое блюдо перед подачей можно украсить сыром и зеленью.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии