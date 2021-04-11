Легко, быстро вкусно: Как приготовить ужин за 20 минут, чтобы муж просил добавки

Совет 1: Делайте заготовки

Подготовьте ингредиенты для будущих блюд. / Фото: nobiggie.net

Совет 2: Следите за порядком в шкафчиках и содержимым холодильника

В кухонных шкафчиках не должно быть просроченных продуктов. / Фото: pinterest.ru

Совет 3: Используйте каждую минуту

Пока варится суп, загрузите посуду в посудомоечную машину. / Фото: annamotovilova.ru

Совет 4: Пользуйтесь «умной» техникой

Суп в мультиварке сварится просто и быстро. / Фото: scorovarka.ru

Рецепты

Паста в томатном соусе с фрикадельками. / Фото: mircooking.ru

Овощи на пару вкусно получаются в мультиварке. / Фото: syl.ru

Фаршированный картофель с сыром можно приготовить в микроволновке. / Фото: polar.ru