7 вкуснейших уличных блюд, которые стоит попробовать, отправляясь в путешествие

Каждый раз, отправляясь в путешествие, мы жаждем ярких впечатлений и памятных моментов. Поэтому первое, куда отправляемся, так это изучать местные достопримечательности, делая десятки снимков памятников культуры и местного колорита. Но по сути, никакой музей, парк и прочие исторические места не расскажут так красочно и подробно о стране и её жителях, как это сделает уличная еда, вкусно пахнущая на каждом углу узеньких улочек.
1. Масала доса - Индия
Масала доса. \ Фото: horosho-tam.ru.
Масала доса - знаменитая южноиндийская уличная закуска, которую продают на каждом углу. Но в последнее время она стала популярной не только в Индии, но и за её пределами. Это простое на первый взгляд блюдо также входит в список меню многих североиндийских ресторанов. Хотя изготовление масала доса - это долгий процесс, но он того стоит.
Популярная индийская уличная еда. \ Фото: parenting.firstcry.com.
По сути, это хрустящие блины из риса и чечевицы, фаршированные пряной и пикантной картофельной начинкой.
Масала доса готовят путём замачивания и измельчения чечевицы и риса (или из чечевичной и рисовой муки). Смесь из риса и чечевицы ферментируется в течение ночи, что придаёт досе (лепёшке) её характерную мягкую, но при этом хрустящую текстуру в сочетании с пряной начинкой.
2. Дёнер кебаб - Турция
Дёнер кебаб. \ Фото: gastronom.ru.
Популярное турецкое блюдо дёнер кебаб прижилось не только на родине, а и за её пределами по всем миру.
Дёнер представляет собой кусок мякоти, нанизанной на вертикальный вертел, обжарка которого производится на вертикальном гриле и готовые кусочки мяса тут же нарезаются большим остро заточенным ножом.
Любимое многими турецкое блюдо. \ Фото: delawaretoday.com.
Тонкие ломтики мяса подаются по-разному: просто на тарелке, завёрнутые в турецкий хлеб (döner sandviç), свернутые в лепёшку (dürüm) или уложенные поверх нарезанных кубиками лепёшек и покрытые соусами.
Традиционный дёнер готовится из молочного ягнёнка, но в 1980-х годах стала популярной и более здоровая для сердца альтернатива - тавук (курица).
В наши дни — это блюдо готовят не только из баранины и ягнёнка, а из говядины и курицы, иногда даже из свинины.
3. Карривурст - Германия
Карривурст. \ Фото: ecotravel.pl.
Карривурст - один из самых популярных видов фастфуда в Германии. И если верить статистике, то ежегодно потребляется около 800 миллионов штук этого блюда!
Карривурст - это разновидность жареной колбасы, которая нарезается ломтиками и подаётся с соусом карри или кетчупом карри. Его часто едят с картофелем фри или булочкой. Говорят, что карри-колбаса была изобретена в послевоенном Берлине. Сегодня эта уличная еда популярна во многих регионах Германии и стала иконой немецкой кулинарной культуры, а также своего рода её визитной карточкой.
Берлин со вкусом карри. \ Фото: google.com.ua.
4. Пад-Тай - Таиланд
Пад-Тай с креветками. \ Фото:
Пад-Тай - это национальное блюдо Таиланда, ароматное жаркое, состоящее из рисовой лапши, тофу, жареных/отварных/вяленых/сушёных креветок, ростков фасоли и яиц. Если он сделан из мяса, то курица и свинина - одни из самых популярных вариантов. Послевкусие представляет собой замысловатое сочетание сладкого, кислого и солёного, с хорошо сбалансированным контрастом текстур.
Пад-Тай с курицей. \ Фото: blog-food.ru.
Пад-Тай, пожалуй, одно из самых популярных тайских блюд за рубежом. Его истоки можно проследить до периода национализма в стране, после революции 1932 года, которая положила конец абсолютной монархии. Был объявлен открытый конкурс на новое национальное блюдо из лапши, и победителем стал Пад-Тай, состоящий из лапши, редиски, ростков, арахиса и яиц.
Нежная рисовая лапша дополнительно сдобрена сахаром, тамариндом, соком лайма, уксусом и рыбным соусом, а блюдо традиционно подаётся с молотым красным перцем чили, белым уксусом, сахаром, свежими дольками лайма и рыбным соусом на гарнир, так что каждый потребитель может украсить блюдо по своему вкусу.
5. Путин - Канада
Путин. \ Фото: imgur.com.
ПутИн - это вкусное блюдо, приготовленное из картофеля фри, покрытого свежим творогом и густой коричневой подливой. Оно появилось в провинции Квебек, но стало популярной едой по всей Канаде.http://funhere.ru/?p=15922
Уличная еда по-канадски. \ Фото: cookwithcampbells.ca.
Для некоторых людей poutine - это самая комфортная еда. Блюдо выглядит как беспорядочная гора, но на вкус она восхитительна.
Путин традиционно ассоциируется с закусочными, ресторанами быстрого питания, пабами, спортивными стадионами и уличной едой.
6. Аранчини - Италия
Аранчини. \ Фото: christinascucina.com.
Аранчини - это вкусные, хрустящие, обжаренные во фритюре сицилийские рисовые шарики. Их начиняют мясом, сыром моцареллой, горохом (а иногда и всем вместе), главной фишкой этого блюда является панировочная глазурь и соус, который подают к ним. Подобные итальянские рисовые шарики называются Supplì в Риме и близлежащем регионе.
Рисовые шарики. \ Фото: mybigfathalalblog.com.
7. Севиче - Перу
Севиче. \ Фото: bitsofumami.com.
Севиче - самое известное перуанское блюдо. Это популярное блюдо из морепродуктов берёт свое начало в Лиме, Перу, но встречается во многих прибрежных районах Латинской Америки, таких как Эквадор, Чили, Мексика и Колумбия. Севиче также известен как себиче и иногда пишется севиче из полбы. В самом простом виде севиче состоит из сырой рыбы и свежего сока лайма с небольшим количеством перца чили или острого перца.
Севиче перуано. \ Фото: goya.com.
Речь идёт о классическом перуанском севиче (национальное блюдо Перу) или севиче перуано в частности, но общие методы приготовления и ингредиенты похожи на другие формы этого блюда, такие как мексиканский севиче или креветочный севиче.
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