Рассадные лайфхаки

Выращивание рассады овощных и цветочных культур – дело увлекательное, но очень ответственное. У многих огородников часто возникают вопросы: какой грунт выбрать, в какие емкости посадить, чем подкормить. Когда начинаются посадки, важно ничего не упустить и всю работу делать вовремя.

Мы расскажем, какие приемы и средства помогут получить здоровую рассаду, а в будущем – хороший урожай.



1. Выбирайте проверенные районированные сорта и гибриды

2. Рассчитайте дату посева

3. Подготовьте семена к посеву

4. Используйте качественный питательный грунт

5. Высевайте семена сразу в отдельные емкости

6. Обеспечьте правильный температурный режим

7. Организуйте подсветку

8. Регулярно поливайте и подкармливайте рассаду

9. Закаляйте растения накануне пересадки в открытый грунт

10. Подготовьте грядку для высадки растений

Выращивание рассады любых культур начинается с выбора сортов. Разнообразие семян на рынке иногда приводит в замешательство даже опытного огородника. От красивых картинок на пачках с семенами рябит в глазах, а названия некоторых сортов ни о чем не говорят. Чтобы не тратить много времени, изучая красочные упаковки возле стенда, и не делать спонтанные покупки, прочитайте заранее информацию о различных сортах тех культур, которые собираетесь выращивать, составьте план посадок.Не старайтесь каждый год приобретать новинки. Конечно, эксперименты на участке – это всегда интересно, но чтобы получить гарантированный урожай, отдавайте предпочтение проверенным сортам и гибридам, которые подходят для вашего региона.Прежде чем покупать посевной материал, почитайте отзывы о разных производителях семян, изучите ассортимент на сайтах этих компаний.Сроки посева овощных культур на рассаду зависят от климата, возможности организовать подсветку и правильный температурный режим. Перец и баклажаны высевают за 65-85 дней до предполагаемой даты «переезда» на грядку, томаты – за 50-60 дней, капусту – за 35-40 дней, а рассада огурцов и тыквы вырастет за 25-30 дней.Высчитывая сроки посева, не забудьте добавить время на прорастание семян. Если всходы капусты появляются на третий-пятый день после посева, огурцов – на четвертый-шестой день, то входы баклажанов могут появиться только через 10-12 дней поле посева. Время прорастания семян зависит также от условий их хранения, предпосевной обработки.Семена, покрытые питательной оболочкой, обрабатывать и замачивать не нужно: сразу приступайте к посеву. Но если на упаковке не указано, что посевной материал протравлен, или если вы используете свои семена, их следует подготовить к посеву.Для обеззараживания семян можно использовать биофунгициды Фитоспорин, Споробактерин, а также 0,5%-ный раствор марганцовки или хлоргексидин (замочить на 20 минут, промыть проточной водой). Чтобы улучшить всхожесть семян, их можно также замочить в растворе стимулятора роста (Эпин, Циркон, Иммуноцитофит) или комплексного минерального удобрения.Удобрение разведите водой согласно инструкции (чаще всего на 100 мл воды нужно 2-2,5 мл удобрения в жидкой форме). Заверните семена в ткань и опустите на 2 часа в раствор. Затем извлеките и, не промывая, оставьте для набухания при температуре 23-25°C на сутки. Следите за тем, чтобы ткань оставалась влажной.Можно также использовать народные средства, стимулирующие прорастание семян: настой древесной золы (1 ч.л. на стакан воды), мед (1 ч.л. на стакан воды) или сок алоэ, разбавленный талой или питьевой водой в пропорции 1:1. В таких растворах можно выдерживать семена в течение 5-6 часов.Прежде чем замачивать семена в соке алоэ, срезанные нижние листья выдерживают в холодильнике около двух недель. До срезания листьев само растение не поливают минимум неделю, чтобы концентрация полезных веществ была максимальной.В соке алоэ можно замачивать семена томатов, баклажанов, капусты, редиски. Не рекомендуется использовать алоэ для обработки семян перца, кабачков, тыквы, огурцов, лука, сельдерея.Если вы хотите повысить холодостойкость и стрессоустойчивость будущей рассады, посевной материал рекомендуется закаливать. Это особенно важно для теплолюбивых овощей: томата, перца и баклажанов, огурцов. Для этого набухшие семена положите на 10-12 часов на нижнюю полку холодильника. А затем достаньте и через 12 часов снова повторите закаливание. Чтобы получить нужный эффект, достаточно выполнить такую процедуру трижды.Грунт для выращивания рассады должен быть питательным, рыхлым и влагоемким, иметь нейтральную кислотность (6,5-7 pH). Если вы решили покупать для выращивания рассады готовый грунт, обратите внимание на его состав. Большинство магазинных грунтов – это раскисленный торф с песком (или перлитом) и удобрениями. Такой грунт подходит для выращивания рассады на начальной стадии, поскольку торф содержит фенольные соединения, которые препятствуют развитию корневых и прикорневых гнилей.Но если вы планируете выращивать рассаду без пикировки, стоит сразу приобретать более плодородный грунт, в состав которого входит биогумус. Можно также купить биогумус отдельно и смешать его с торфяным субстратом в пропорции 1:1.Опытные огородники часто готовят грунт самостоятельно, смешивая торф, зрелый компост, песок, перегной и почву с тех мест, где росли многолетние травы, бобовые, зерновые культуры, крапива. Если у вас уже подготовлена почвосмесь, на 10 л готового грунта добавьте 1 стакан золы и проверьте кислотность. Для выращивания томатов кислотность может быть в пределах 5,5-6,8 pH; для перца, баклажанов, капусты – 6,8-7 pH.Грунт собственного приготовления перед посевом семян нужно обеззараживать: пропаривать, прокаливать или проливать раствором биофунгицида на основе сенной палочки или триходермы (Триходермин, Трихоплант, Трихоцин, Споробактерин, Фитоспорин-М, Гамаир).Сеянцы многих культур плохо переносят пересадку: болезненно реагируют на повреждения корневой системы. К таким растениям относятся, например, все тыквенные, а также перец и баклажаны. Семена этих культур желательно высевать сразу в отдельные емкости. Для посева можно использовать пластиковые стаканчики, скрутки из пленки, упаковку из-под молочных продуктов или торфогоршки. При выращивании рассады в торфогоршках не бывает застоя влаги, к корням обеспечен доступ кислорода, что является профилактикой возникновения корневых гнилей.Если вы высеваете семена овощей в общий контейнер, не загущайте посевы, чтобы всходы меньше болели и их корни не переплетались. При посеве томатов оптимальное расстояние между семенами составляет 3-4 см, при посеве капусты – 2-3 см.После посева накройте емкости крышкой или пленкой, но не плотно, поскольку семена должны «дышать». Поставьте в теплое место и следите за влажностью грунта: земля не должна пересыхать, иначе семена не прорастут.Оптимальная температура для прорастания семян большинства огородных культур составляет 23-25°C. Но как только появятся первые ростки, емкости нужно сразу же перенести на 7-10 дней в более прохладное и хорошо освещенное место, иначе сеянцы быстро вытянутся.В этот период средняя температура для выращивания капусты составляет 8-10°С, для томатов – 15-17°С, перца, огурцов, баклажанов – 16-18°С. Спустя 7-10 дней температуру следует на несколько градусов повысить. Для рассады капусты оптимальная температура в солнечные дни должна быть около 15°С, в пасмурные – 12-14°С. Ночные значения не должны превышать 10°С.Для большинства теплолюбивых культур средняя температура выращивания должна составлять 20-22°C днем и 16-18°C ночью. В солнечные дни следует открывать форточки, закалять рассаду и следить за тем, чтобы температура в помещении, где находятся растения, не поднималась выше 23-25°C.Если сеянцы начинают вытягиваться, можно снова понизить температуру на несколько градусов.Свет очень важен для полноценного развития растений. При низкой освещенности процессы фотосинтеза замедляются, рассада вытягивается и растет слабой. Ни надземная часть, ни корневая система не могут полноценно развиваться.Для полноценного развития сеянцам нужно в сутки минимум 12-14 часов интенсивного освещения. Поэтому если вы начинаете посевы в феврале, когда световой день еще недостаточно длинный, нужно организовать подсветку в утренние и вечерние часы, а также в пасмурную погоду. Для этого можно использовать бытовые люминесцентные лампы (ЛБТ) или специальные фитолампы: фитолюминесцентные, светодиодные, натриевые, индукционные. Они потребляют немного электроэнергии и излучают свет в том диапазоне, который необходим растениям. Для большей эффективности работы ламп можно установить светоотражающий экран из фольги.Высота расположения лампы над рассадой зависит от вида и мощности самого прибора. Не забывайте, что сеянцы будут расти, и лампу придется поднимать (или опускать контейнеры с рассадой).Рассаду следует поливать по мере подсыхания грунта отстоянной водой комнатной температуры. Раз в две недели полив можно совмещать с подкормкой жидким органоминеральным удобрением. Желательно, чтобы в его составе были не только основные элементы питания, но и органические стимуляторы роста (гумат калия, вытяжка из конского компоста). Подкормки будут стимулировать вегетационные процессы и укреплять иммунитет рассады. Жидкая форма удобрения обеспечивает равномерное внесение питательных веществ и их полное усвоение.После полива рассады томатов и огурцов можно подсыпать в стаканчики небольшой слой грунта. Это будет способствовать развитию боковых корешков.Рассаду желательно закалять с момента появления всходов. Это будет способствовать развитию крепких и коренастых растений. Приблизительно за две недели до высадки рассады в грунт растения нужно закалять более интенсивно: приоткрывать форточки днем и ночью, по возможности выносить контейнеры на улицу или на балкон.Рассаду теплолюбивых культур сначала закаляйте в тени, при температуре 14-16°C, начиная с нескольких часов. Затем постепенно приучайте растения к яркому солнечному свету. Время пребывания на улице с каждым днем увеличивайте и на несколько градусов понижайте ночную температуру. За 2-3 дня до пересадки на грядку растения можно выставлять на солнце на весь день, но при этом следует защищать их от сильного ветра.Во время закаливания рассаду следует поливать реже. Накануне высадки на постоянное место опрыскайте растения стимулятором роста (Эпин Экстра, Циркон, Иммуноцитофит).Заранее подготовьте участок для высадки рассады. Соблюдайте севооборот: не сажайте томаты после растений семейства Пасленовые, огурцы – после тыквенных, капусту – после крестоцветных.Если на участке растут сидераты, то заделайте их в почву и пролейте раствором ЭМ-препарата за две-три недели до предполагаемой даты высадки рассады. Если сидераты не высевались, на 1 кв.м грядки внесите 6-8 кг компоста или перегноя, 2-3 стакана золы (в зависимости от кислотности почвы), комплексное минеральное удобрение: 5М-гранула Весеннее ФАСКО (30-40 г на кв.м) или нитроаммофоску (20 г на кв.м) и перекопайте на штык лопаты.При высадке рассады в подготовленные лунки можно положить горсть того грунта, который использовался для выращивания рассады.Сроки высадки рассады на постоянное место зависят от климатических условий региона. В средней полосе России это, как правило, первая половина мая, когда минует угроза возвратных заморозков и почва на глубине 15 см прогреется до 12-15°С. В герметичную теплицу из поликарбоната растения сажают обычно на несколько недель раньше, чем в открытый грунт.