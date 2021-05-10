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От 16 до 32 кг: почему гири для физических упражнений весят именно столько


От 16 до 32 кг: почему гири для физических упражнений весят именно столько

Даже те, кто профессионально не занимался спортом, хотя бы раз в своей жизни видел настоящие гири для физических упражнений. Большие, шарообразные и с ручкой. Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему все гири на отечественных просторах имеют строго определенную массу в 16, 24 и 32 килограмма? Есть ли во всем этом какой-то смысл или даже подвох?

Все не просто так. /Фото: bnkomi.ru.

Все не просто так. /Фото: bnkomi.ru.

 

Почему спортивные гири на просторах бывшего СССР весят по 16, 24 и 32 килограмма? На самом деле все предельно просто. Гири соответствуют старорусским обозначением веса. В основе всех гирь лежит непосредственно единица под названием «пуд». Один пуд – это шестнадцать килограммов. Соответственно 24 кг – это полтора пуда. Ну, а 32 кг – это уже два пуда. Считается, что наибольшую популярность данная система приобрела в Петровскую эпоху.
Постепенно переросло в спорт. /Фото: old.fa.ru.

Постепенно переросло в спорт. /Фото: old.fa.ru.

 

На заре царских времен, начиная с правления Ивана Грозного, Россия славилась в первую очередь своей артиллерией. Пушечные ядра также имели строго определенную массу. Были, например, пудовые заряды, полтора пудовые, двухпудовые и так далее. Во времена Петра I артиллерия на Руси стала развиваться с новой силой. Согласно популярной «легенде», именно тогда при подготовке пушкарей, к тренировочным ядрам стали приваривать ушко, чтобы новичкам было сподручнее упражняться и привыкать к массе заряда.

Толкай пуды. /Фото: crossfitzoom.ru.

Толкай пуды. /Фото: crossfitzoom.ru.

 

С течением времени из всего этого вырос интерес наших предков к гиревому спорту, силовым упражнениям, которые могли наглядно продемонстрировать удаль и силу мужчин. Таким образом, масса современных гирь вытекает из исключительно утилитарных соображений предков и тогдашней системы мер и весов.
Все от пуда. /Фото: golos-buryatyi.ru.

Все от пуда. /Фото: golos-buryatyi.ru.

 

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От 16 до 32 кг: почему гири для физических упражнений весят именно столько

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