Что заставило голливудского красавца Мэттью Макконахи распрощаться с холостяцкой жизнью

Американское киноискусство во все времена было широко известно мировой публике, благодаря огромному количеству талантливых ярких звезд. Одним из таковых можно назвать представителя современного Голливуда - Мэттью Макконахи. Актер-красавец прославился не только своими ролями в кино, но и любовными интрижками с известными актрисами. О том, как звезда Голливуда нашел свое место в мире кино, о его многочисленных романах, а также о том, как заядлый сердцеед, боявшийся связать себя брачными узами и детьми, в 39 лет стал прилежным семьянином и буквально за несколько лет отцом троих чудесных отпрысков, далее - в нашем обзоре.
Яркая харизматичная внешность – это единственный дар от матушки-природы, который получил Макконахи при рождении. Всего остального ему пришлось добиваться упорным трудом и самоотверженностью. Актер хорошо помнит каждую свою работу и считает: для того чтобы чего-то достичь, нужно хотя бы раз в день изрядно вспотеть. А уже тогда и результат не заставит себя ждать. Было в его практике и такое, что для предлагаемой роли достаточно худому актеру пришлось худеть на 17 кило, или же прибавить к весу еще 20. Благодаря собранности и сфокусированности на своих целях, Мэтью справлялся с этой задачей на раз.
Мэттью Макконахи - известный американский актер.
Актер, на экране и в жизни излучающий энергию и уверенность, вначале карьеры был звездой американского комедийного кино, а позже по-настоящему серьезных кинофильмов, где в новом качестве проявился характер актера и его талант. К слову, на сложный свободолюбивый характер Мэтью наложила свой отпечаток во многом наследственность: в жилах у Макконахи течет английская, немецкая, шведская, ирландская и шотландская кровь. Коснувшись родословной, хотелось бы отметить, что один из его предков Дандридж Макрэй был известным генералом армии Конфедератов. Командующий войсками сыграл значимую роль в нескольких сражениях в штате Арканзас.
Немного из биографии
Мэттью МакКонахи родился 4 ноября 1969 года в городе Ювалд (Техас, США) в семье Мэри Кэтлин и Джеймса МакКонахи. Родители Мэттью дважды разводились и трижды сочетались браком. До рождения будущей знаменитости в семье уже было два сына - Майкл и Патрик, которого семья усыновила, когда стало ясно, что Мэри уже не сможет родить второго ребенка. По этой же причине появление на свет Мэтью было абсолютно случайным. Разумеется, это событие стало большой неожиданностью для семьи МакКонахи и приравнивалось к необыкновенному чуду.
Мэттью Макконахи в детские годы.
Мама актера длительное время работала воспитателем в детсаду, а потом увлекшись литературной деятельностью, стала писать книги. Отец в молодые годы подавал большие надежды и мог бы стать профессиональным игроком в американском футболе. Однако не смог продолжить спортивную карьеру из-за травмы колена. Уже позже Джеймс открыл свой собственный бизнес и стал владельцем автозаправки. Но юношеское увлечение отца передалось меньшему сыну - в раннем детстве Мэттью буквально грезил футболом.
В 1980-м, когда Джеймс Макконахи открыл свой бизнес по поставке и реализации труб для нефтепроводов, и семья перебралась в город Лонгвью, штат Техас.
А когда Метью подрос, на смену детскому увлечению - пришло нечто иное. Будущий актер резко поменял свои намерения стать футболистом, он решил, что станет юристом. «Я всегда был заинтригован судебной системой... Особенно меня интересовала работа стороны защиты. Знать, что тот, кого ты защищаешь, невиновен и может попасть в тюрьму, это кошмар... Защищать невиновного человека - это благородно. Так я думал в 15 лет. У меня было такое ощущение, что я бы смог сделать все, пойти в глубины ада, лишь бы только не проиграть бой и освободить невиновного человека, - вспоминает актер. - Еще в школе я устраивал дебаты, и мне нравилось залезать в шкуру адвоката».
Мэттью Макконахи в молодые годы.
Нужно также отметить, что Мэттью Макконахи в школьные годы всегда находился в центре внимания и был весьма популярен среди одноклассников. Он хорошо учился, умел на всю повеселиться с друзьями и вел активную общественную жизнь. Как-то Метью даже победил в школьном голосовании в номинации «Самый красивый». Его популярность отложила отпечаток и на формирование его самомнения - с юношеских лет Макконахи никогда не был обделен женским вниманием, в его лучезарную улыбку влюблялись практически все девчонки в школе.
В выпускном классе в 1988 году перспективный ученик Макконахи даже принял участие в программе по обмену учащимися и на протяжении целого года проживал в Австралии в городе Уорнервейл, штат Новый Южный Уэльс. Именно в это время он начал интересоваться кинематографом и всерьез задумался о профессии актера.
Мэттью Макконахи.
По окончании школы, получив аттестат, Макконахи не определившись до конца в выборе профессии, буквально метался между изучением юриспруденции в Южном методистском университете в Далласе и изучением кинематографа в Техасском университете в Остине. Окончательную точку в "за" и "против" поставила книга Ога Мандино «Величайший торговец в мире», которую Макконахи прочел во время раздумий. Вдохновившись прочитанным, он твёрдо решил связать свою жизнь с кинематографом.
К стати, родителям Макконахи не сразу признался в этом, потому что боялся их реакции. Когда, наконец, решился сообщить о своем решении, отец и мать, как не странно, поддержали Мэттью и сказали ему, что он должен делать то, что приносит не деньги, а удовольствие. И юноша поступил в университет в Остине. В 1993 году окончил его по специальности «Радио, телевидение и кинематограф».
Мэттью Макконахи и кинематограф
Мэттью Макконахи - известный актер Голливуда.
Свое актёрское мастерство Макконахи начал проявлять в 1991 году во время учебы в университете. Его первыми попытками были съёмки в рекламных роликах, в частности в рекламе пива «Miller Lite» и Остинской газеты «Austin American-Statesman», а также в клипе Триши Йервуда и вокалиста группы Eagles Дона Хенли «Walkaway Joe». В том же, 1992 году Макконахи снялся в телевизионном сериале «Неразгаданные тайны».
Дебютом в большом кино Мэттью Макконахи считает свою эпизодическую роль в кинофильме «Парень с того света» (1993). Затем молодой актер получил роль в комедии Ричарда Линклейтера «Под кайфом и в смятении» (1993), ставшей культовой среди студенческих городков США.
Свою же первую главную роль актер сыграл в фильме Джоэла Шумахера «Время убивать», по одноимённому роману Джона Гришэма. Молодой актер отлично вжился в роль практикующего адвоката, который был обязан защитить клиента, таким образом, актер смог воплотить свою давнишнюю мечту. Впрочем, роли адвокатов ему приходилось исполнять и в будущем.
Мэттью Макконахи в кинофильме «Золото». Ради роли актеру пришлось набрать 20 килограмм.
И что весьма любопытно, Макконахи был первым актером, кого утвердили на роль Джека в легендарном «Титанике». И если бы режиссер Кэмерон не уговорил продюсеров взять на эту роль Леонародо ДиКаприо, именно Макконахи сыграл бы эту серьезную роль. Но, увы, не сложилось. Впрочем, и без «Титаника», карьерный рост актера стремительно шел вгору. Он снялся в таких известных лентах, как «Свадебный переполох» (2001), «Контакт» (1997), «Ю-571» (2000), «Сахара» (2005), «Мы — одна команда» (2006), «Линкольн для адвоката» (2011).
В целом фильмография артиста на сегодняшний день составляет более семидесяти разноплановых ролей, а также около десяти проектов в которых Мэттью Макконахи выступил в качестве режиссёра, сценариста и продюсера.
К настоящему времени актер имеет 41 награду, в том числе премии «Оскар», «Золотой глобус», «Сатурн», а также 74 номинации, оставшиеся без победы, в области кино. Мэтью также является обладателем именной звезды на Аллее славы.
Любовные романы закоренелого холостяка
Получая роль за ролью, награду за наградой, Мэтью не только становился все известнее, но и привлекательнее для женщин. В 2005 году он получил приз по версии журнала «People» в номинации «Самый сексуальный мужчина». Статный актер с красивым мужским прищуром голубых глаз сводил с ума и коллег-актрис и, разумеется, поклонниц, и образ ловеласа с идеальной фигурой закрепился за актером на долгие годы.
Мэттью Макконахи с Патрисией Аркетт.
Один из первых громких романов в жизни Макконахи начался в 1994 году. Выйдя со стен университета, молодой актер начал встречаться с начинающей актрисой Патрисией Аркетт. Они оба только начинали свою карьеру и всеми силами пытались пробиться в Голливуд, поэтому, когда на Патрисию обратил внимание уже известный тогда Николас Кейдж, она тут же оставила Макконахи ради более перспективных отношений.
Мэттью Макконахи с Сандрой Буллок.
Через время наш герой закрутил роман, длившийся более двух лет, с блистательной Сандрой Буллок, партнершей по фильму «Время убивать». Поначалу пара пыталась скрыть свои отношения и от поклонников, и от прессы. Однако спрятать сильные чувства невозможно, и вскоре все узнали о страстях, бушующих между ними. На тот момент Сандре было 33 года. Разница в возрасте не смутила Мэттью. Актриса то уходила, то возвращалась, обвиняла молодого возлюбленного в юношеском максимализме, устраивала сцены, но Макконахи любил Сандру без памяти. А через два года, когда Сандра захотела родить ребенка, к чему Макконахи был совершенно не готов, пара разошлась.
Мэттью Макконахи и Пенелопа Крус.
Следующей пассией Мэттью стала также брюнетка: знойная, страстная и не менее свободолюбивая, чем он сам. Актеры встречались в 2004 году, после съемок в фильме «Сахара». У них было много общего, поэтому все ждали, что этот союз непременно закончится скорой свадьбой. Но Мэтью и Пенелопа, отдаваясь целиком карьере, из-за плотного графика виделись все реже и реже. Решение о разрыве было обоюдным.
Непродолжительные отношения связывали актера с певицей Джанет Джексон и актрисой Эшли Джад. А между тем долгое время Макконахи оставался одним из самых завидных голливудских холостяков, и мало кто верил, что этот мужчина позволит кому-то из женщин окольцевать себя. Однако скептики заблуждались: счастливый билет вытащила бразильянка Камила Алвес.
Счастливое семейство Метью Макконахи
Мэттью Макконахи и Камила Алвес.
Наконец, в 2006 году в жизни актера появилась та, которая заставила красавца забыть о других женщинах и заняла главное место в его жизни. Он повстречал ее в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. В этот день знойная бразильянка Камила Алвес праздновала свой день рождения и сразу покорила актера своей потрясающей красотой. Недолго думая, Мэтью подошел, чтобы познакомиться, и, конечно же, получил свое, ведь устоять перед таким мужчиной практически невозможно. С того момента, как между Мэттью и Камилой завязался роман. И что удивительно, в прессе ни разу не появлялось слухов о проблемах в их отношениях. Однако и со свадьбой пара не спешила, вернее не спешил Мэтью.
Мэттью Макконахи и Камила Алвес.
К слову Камила, обладающая выдающимися внешними данными, еще в юности, как многие бразильянки, пробовала себя в модельном бизнесе. Она приехала в Америку в возрасте 15 лет, чтобы попытать свое счастье в индустрии моды. Девушка прошла долгий путь от посудомойщицы до модели. В 25 лет она познакомилась с Мэттью, которому на тот момент было 38.
Мэттью Макконахи с супругой и детьми.
Их помолвка состоялась лишь в декабре 2011 года, когда у Мэтью и Камилы было уже двое детей - сын Леви (2008) и дочь Вида (2010). Бракосочеталась пара по католическому обряду в июне 2012 года в городе Остин, штат Техас. А в конце декабря 2012-го в семье Макконахи на свет появился третий ребенок. Младшего сына назвали Ливингстоном.
Мэттью Макконахи с детьми.
В ноябре прошлого года Мэттью Макконахи исполнилось 50. И теперь он точно знает, что настоящая любовь творит чудеса, и что даже самые отчаянные борцы за свободу рано или поздно встречают того человека, ради которого готовы расстаться с былыми принципами. У него любимая работа, шикарный дом, он любящий муж и потрясающий отец своим детям. А что еще человеку для счастья нужно...
Мэттью Макконахи с детьми.
Сейчас эта супружеская пара считается одной из самых прочных. Сам актер как-то признался в интервью, что ему "всегда доставались самые лучшие женщины, но он смог выбрать одну из них и жениться лишь тогда, когда понял, что готов к таким переменам и сможет посвятить себя не только работе, но и семье".
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