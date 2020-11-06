5 забавных фактов о правителях-пьяницах

NaVoTe.ru предлагает вспомнить некоторых выдающихся правителей, известных нежнейшей любовью к дарам Бахуса.
«Ни капли до завтрака»
«У меня имеется все необходимое для жизни: «Горячая ванна, холодное шампанское, свежий горошек и старый коньяк», — писал в 1915 году своему брату будущий британский премьер Уинстон Черчилль. Любовь этого великого политика к спиртному сохранялась на протяжении всей его жизни. Страдал ли он от этой пагубной привязанности? По всей видимости, не очень.
«Я взял от алкоголя больше, чем он забрал у меня…» — это знаменитое высказывание Черчилля многое объясняет. Нельзя сказать, что он был фанатиком какого-то отдельного напитка: на его столе были и коньяк, и виски, и шампанское.
Кстати, именно игристым вином Черчилль, по его собственным словам, предпочитал предварять какое-либо важное дело. Однако не стоит считать, что политик совсем уж не знал меры. «В молодости я взял себе за правило не пить ни капли спиртного до обеда. — говорил Черчилль. — Теперь, когда я уже немолод, я держусь правила не пить ни капли спиртного до завтрака…» Пристрастие «самого великого британца в истории» давно стало общим местом. Недаром его именем были названы десятки различных напитков, а также особая форма сигар, которыми Черчилль неизменно сопровождал каждый прием алкоголя.
«Проспиртованный президент»
Если главным британским пьяницей ХХ века считают Черчилля, то русским — Бориса Ельцина. Что уж скрывать, эта пагубная привычка первого российского президента и по сей день является едва ли не главным аргументом, который приводят его противники в спорах о становлении демократии в новой России. Желающие освежить в памяти особую атмосферу 90-х набирают в поисковике запрос «пьяный Ельцин» и получают огромное количество роликов с нетрезвым президентом, который был щедр на необычные поступки и скандальные выходки.
Одни считали такое поведение главы государства недопустимым, другие, напротив, уверяли, что это лишь прибавит президенту популярности. Так или иначе, даже западные журналисты называли Ельцина «вечно пьяным пройдохой», а газета The Times в связи с пьянством российского лидера писала: «Никому ещё в российской истории не удавалось сэкономить государству сотни литров формальдегида, надежно проспиртовав себя не просто при жизни, но ещё и во власти».
Смерть от цирроза
Величайший турецкий реформатор, основатель современного турецкого государства и первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, будучи последовательным сторонником всего светского и европейского, усвоил одну не характерную для мусульманских народов привычку — частенько закидывать за воротник. Считается, что любимым напитком Ататюрка был ракы — турецкая анисовая водка. Обсуждая за обедом с влиятельными людьми политическую повестку, глава Турции мог выпить немало анисовки. Кстати, именно по инициативе Ататюрка в стране было организовано много винокуренных предприятий и создана довольно мощная алкогольная промышленность.
В 1937 году у политика появились серьезные проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили у него цирроз печени, вызванный хроническим алкоголизмом. Несмотря на диагноз, 56-летний Ататюрк не стал покидать свой пост, но вскоре скончался.
Бывший алкоголик
Мало кому известна эта темная страница из жизни бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего, однако долгие годы он безуспешно пытался расстаться с бутылкой. Об этом он сам не так давно рассказал в откровенной беседе с журналистами. По словам Буша, в середине 80-х в его делах начались большие проблемы, которые он обильно заливал алкоголем. Проблем от этого меньше не становилось, в то время как жизнь будущего президента буквально шла под откос.
По признанию Буша, он решил «завязать» в один день и даже называет точную дату этого знаменательного события — 28 июля 1986 года. В этот день Буш проснулся в гостиничном номере с суровым похмельем после очередной попойки и подумал, что так продолжаться больше не может. Впрочем, это решение далось ему не так легко: навсегда порвать с «зеленым змием» Бушу-младшему помогла религия.
Пропить всё
Византийский император Михаил III, последний правитель Аморейской династии, пропил все, что мог — имущество, средства родителей и даже собственный трон, за что получил прозвище «Пьяница». Михаил являлся сыном императора Михаила и стал монархом младенцем, однако самостоятельным правителем так и не был, поскольку регентство находилось у его матери.
Современники описывали Михаила Пьяницу как тирана, большого распутника, любителя нескончаемого веселья и грязных забав. Вопросами власти византийский император не занимался, предпочитая им пьянки, пирушки и оргии.
По свидетельству византийского писателя Симеона Метафраста, «за столом в пьяной компании товарищи его пиршеств состязались в бесчинствах, а царь любовался этим и выдавал награду до ста золотых монет самому грязному развратнику, который умел испускать ветры с такой силой, что мог потушить свечу на столе». Все это привело к тому, что власть в Византии перешла в руки одного из собутыльников Михаила — Василия Македонянина, который убил своего друга в 867 году.
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