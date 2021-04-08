Как у себя на грядке вырастить шафран – одну из самых дорогих специй

Специю шафран производят в ограниченном количестве / Фото: life.comments.ua

Что нужно знать о шафране

Крокус сативус - луковичное осеннецветущее растение / Фото: blog.safarme.com

Для посадки шафрана лучше выбирать сухое место с достаточным количеством солнечного света / Фото: m.123ru.net

Крокус сативус любит возвышенности и солнечные лучи / Фото: namonitore.ru

Небольшие луковицы крокуса следует высаживать в грунт на глубину до 8 см / Фото: genius.com

Цветки шафрана очень нежные и ароматные с тычинками оранжевого цвета и ярко-красными рыльцами / Фото: adamah.com.ua

Одежду шафранового цвета в Индии могут носить только люди, которые отреклись от материальных благ / Фото: amazing-ukraine.com

Специя шафран

Специей является не все растение, а только яркие рыльца / Фото: walmart.com

Шафран - полезная для организма специя / Фото: ajwa.ru

Шафран - дорогостоящая специя, поэтому под его видом могут продавать ложное растение по заниженной цене / Фото: pixabay.com

Сбор шафрана лучше осуществлять в сухую погоду / Фото: scroll.in

В нашей стране крокусы чаще высаживают с декоративной целью на клумбах и цветниках / Фото: wallhere.com

Луковицы растения очень стойкие и живучие, даже без земли цветы крокуса могут распускаться / Фото: semeyniy-ochag.com

Эту особенность используют производители специи в ряде стран / Фото: gnto.ru