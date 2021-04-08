Как у себя на грядке вырастить шафран – одну из самых дорогих специй

О шафране слышали все без исключения, независимо от того, каким уровнем знаний в мире специй человек обладает. Из всех существующих специй эта является одной из самых дорогостоящих. Производят ее в достаточно ограниченном объеме. Высокая цена зависит частично и от этого показателя, и от отличных вкусовых, консервирующих, красящих, целебных, ароматических свойств. И это чудо, созданное природой, можно выращивать на собственном садовом участке и даже на подоконнике.
Специю шафран производят в ограниченном количестве / Фото: life.comments.ua
Что нужно знать о шафране
Крокус сативус - луковичное осеннецветущее растение / Фото: blog.safarme.com
Крокус сативус называют еще шафран посевной или крокус посевной. Это растение луковичное, осеннецветущее. Цветет оно в период с сентября по ноябрь – это зависит от того, в каком регионе оно выращивается. Растение не любит жару, поэтому чем климат теплее, тем цветение начинается позже. Цветет крокус от восьми до десяти дней.
Для посадки шафрана лучше выбирать сухое место с достаточным количеством солнечного света / Фото: m.123ru.net
Если планируется посадка шафрана в августе, то в идеале его сажать в землю. Между растениями должно быть расстояние от десяти до пятнадцати сантиметров. В этом случае процесс размножения (появление деток) будет полноценным.
Крокус сативус любит возвышенности и солнечные лучи / Фото: namonitore.ru
Очень важно, чтобы грунт был дренированным, в противном случае есть опасность, что луковицы испортятся, начнут гнить. Чтобы не допустить этого, выбирается место на возвышенности, сухое, которое достаточно хорошо прогревают солнечные лучи.
Небольшие луковицы крокуса следует высаживать в грунт на глубину до 8 см / Фото: genius.com
Луковицы имеют небольшой размер и в землю их помещать нужно на глубину, не превышающую восемь сантиметров. Каждая отдельная луковица выпускает несколько цветоносов – от трех до пяти. В высоту крокус вырастает до десяти сантиметров, не более. При этом от четырех до пяти сантиметров занимает непосредственно цветок.
Цветки шафрана очень нежные и ароматные с тычинками оранжевого цвета и ярко-красными рыльцами / Фото: adamah.com.ua
Оттенок цветка фиолетовый, светлый с темными продольными прожилками на каждом из лепестков. Аромат цветков очень приятный. В середине присутствует небольшая пуговка черного цвета, а из нее идут тычинки оранжевого цвета и ярко-красные рыльца (цвет шафрана).
Одежду шафранового цвета в Индии могут носить только люди, которые отреклись от материальных благ / Фото: amazing-ukraine.com
Именно эта специя и повлияла на название такого оттенка. И в наше время в некоторых странах шафрановый цвет считают мистическим. Например, в Индии и сегодня одежду в этом цвете разрешено носить не всем, а только людям, которые отреклись от всего материального.
Специя шафран
Специей является не все растение, а только яркие рыльца / Фото: walmart.com
Шафран - полезная для организма специя / Фото: ajwa.ru
Специей является не все растение, а только эти яркие рыльца. Запах у них пряный, ни с чем не сравнимый, а вкус – пряно-горьковатый и очень насыщенный. Шафран любой напиток или блюдо окрашивает в желто-оранжевый цвет и придает несколько другой вкус. Он позволяет дольше храниться и консервации. Особенно ценны его целебные свойства, оказывающие на человеческий организм положительное действие.
Шафран - дорогостоящая специя, поэтому под его видом могут продавать ложное растение по заниженной цене / Фото: pixabay.com
Важно понимать, что шафран – специя дорогая и быть дешевой она не может в принципе. Если где-то предлагают купить ее дешево, значит это просто другая специя, которую пытаются продать под видом шафрана.
Сбор шафрана лучше осуществлять в сухую погоду / Фото: scroll.in
В случае выращивания шафрана на своем участке следует знать, что собирать его нужно, когда погода стоит сухая. Когда рыльца дома высохнут, их важно хранить в мешочках из ткани или в стеклянной посуде, но не в пластике.
В нашей стране крокусы чаще высаживают с декоративной целью на клумбах и цветниках / Фото: wallhere.com
У нас крокусы чаще высаживают в декоративных целях. Очень хорошо они смотрятся по краю клумб, цветников. Подходят для оформления альпийских горок. Выращивать крокус можно и в цветочных горшках в домах и квартирах.
Луковицы растения очень стойкие и живучие, даже без земли цветы крокуса могут распускаться / Фото: semeyniy-ochag.com
Интересный факт! Луковицы растения очень стойкие и живучие. Настолько, что цветы распускаются даже тогда, когда они не находятся в земле. Этот способ выращивания используют в ряде стран, где производится специя.
Эту особенность используют производители специи в ряде стран / Фото: gnto.ru
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