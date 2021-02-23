5 десертов, которые можно с минимальными усилиями приготовить в мультиварке

С мультиваркой можно насладиться чудесным десертом с минимальной затратой сил.
Мультиварка — это одно из самых незаменимых в современной жизни дополнений на кухне. Она выручает, когда мало времени или нет возможности следить за приготовлением блюд. Десерт всегда требует особого внимания и подхода, поэтому часто до него просто не доходят руки и приходится что-то покупать. Чтобы наслаждаться изумительным вкусом домашней выпечки без особых усилий, редакция Novate.ru предлагает несколько простых в исполнении рецептов для мультиварки, которые всегда получаются отлично.
1. Банановый пирог
Очень вкусный мягкий десерт. /Фото: lh3.googleusercontent.com
Банановый пирог, который получается в мультиварке — это мягкий, нежный, полный насыщенного бананового вкуса десерт, способный покорить как детей, так и взрослых. Благодаря использованию коричневого сахара он получается не пересушенным, а идеально вкусным. Для приготовления бананового десерта понадобится:
• 3 яйца;
• 1 ст. ложка рапсовое масло;
• 1 стакан светло-коричневого сахара;
• гранулированый сахар;
• экстракт ванили;
• несколько спелых бананов;
• 1 стакан муки;
• разрыхлитель и пищевая сода;
• соль;
• корица.
Чтобы сделать тесто для бананового хлеба, сначала надо взбить вместе влажные ингредиенты, а затем добавить сухие. Тесто получится жидковатое. Для того чтобы приготовить карамельный соус, нужно смешать немного кипятка и коричневого сахара, перемешивать, пока не растворится. После этого полученную жидкость вылить поверх сформированного коржа из теста. Десерт необходимо накрыть крышкой и готовить при высокой температуре в течение примерно 1,5-2 часа или до тех пор, пока края не станут светлыми, золотисто-коричневого цвета, а зубочистка, вставленная в середину пирога, будет выходить свободно и без теста.
2. Печеные яблоки
Красивый и аппетитный десерт. /Фото: lh3.googleusercontent.com
На подготовку к приготовлению этого десерта уйдет всего 10-15 минут. Печеные яблоки получаются просто потрясающие, а благодаря использованию мультиварки процесс готовки становится невероятно простым. Понадобятся следующие ингредиенты:
• 6 крупных яблок;
• 0,5 чашки нарезанного пекана;
• 0,5 чашки измельченных грецких орехов;
• четверть стакана кленового или кокосового пальмового сахара;
• четверть стакана изюма;
• 4 столовые ложки травяного масла;
• 2 столовые ложки кленового сиропа;
• 0,5 стакана яблочного сидра или воды;
• 1 чайная ложка корицы;
• щепотка соли.
Приготовление начинается с того, что в большой миске смешиваются грецкие орехи, сахар, изюм, корица и щепотка соли. Затем с яблок срезается верхушка и вырезается внутренняя часть. Каждое почти доверху заполняется начинкой, сверху наливается по половине столовой ложки масла. А вода или яблочный сидр выливается вокруг яблок.
После этого десерт готовится на медленном огне в течение 2-2,5 часов до готовности.
Полезная информация: Подавать блюдо можно теплым или остывшим, а также дополнительно добавив мороженое, карамель или сливки без молока.
3. Помадка
Простой рецепт блюда, которое довольно долго сохраняет свою свежесть. /Фото: lh3.googleusercontent.com
Десерт, который с легкостью может заменить покупные конфеты. Для приготовления помадки понадобится:
• 500 г измельченного шоколада, можно взять просто черный или комбинацию черного и молочного;
• 1 чайная ложка ванильной эссенции;
• 1 столовая ложка сливочного масла;
• 1 банка сгущенного молока с сахаром.
Все ингредиенты смешиваются и отправляются для готовки в мультиварку. Следует выбрать режим медленного приготовления. Каждые 10 - 15 минут смесь нужно размешивать металлической ложкой. Десерт будет готов примерно через 2 часа. Полученную густую смесь нужно вылить в противень для выпечки или квадратную форму, а затем охладить. После этого можно нарезать на кубики и есть.
4. Рисовый пудинг
Красивый и очень вкусный десерт, который подойдет даже в качестве основного блюда. /Фото: salat.com.ua
Не всегда хочется есть слишком сладкий десерт. Иногда выбор падает на быстрый в приготовлении и немного пикантный рисовый пудинг. Мускатный орех и корица делают его невероятно ароматным и аппетитным. Самодельный рисовый пудинг может быть как кремовым, так и простым, по вкусу. Тем, кому нравятся сливочные варианты, следует заменить часть молока в рецепте сгущенным молоком или сливками. Рисовый пудинг — это универсальное блюдо, поэтому его можно подавать горячим или холодным. Чтобы сделать десерт максимально привлекательным, можно добавить внутрь или для украшения немного ягод или фруктов. Для приготовления понадобится:
• 200 г риса;
• 60 г сахара;
• 50 г сливочного масла;
• 1,5 л молока;
• 1 чайная ложка мускатного ореха;
• 1 чайная ложка корицы.
Мультиварка предварительно прогревается, а затем в нее помещаются все ингредиенты и тщательно перемешиваются. Для приготовления понадобится 8 часов слабой или 4 высокой интенсивности. Примерно через час от начала готовки пудинг нужно помешать, чтобы сделать однородным, после того как растаяли масло и сахар. Украсить десерт можно шоколадной пудрой.
5. Чизкейк
Приятный десерт, который освежает. /Фото: i.pinimg.com
Невероятный мягкий и нежный чизкейк, который покорит любого. Для приготовления коржа понадобится:
• 1 стакан измельченного печенья;
• 1 ст. ложка сахара;
• щепотка соли;
• 2 ст. ложек растопленного сливочного масла.
Для начинки необходимо:
• 220 грамм сливочного сыра комнатной температуры;
• 1/3 стакана сахара;
• щепотка соли;
• 1 крупное яйцо;
• 1 чайная ложка ванильного экстракта;
• 1/2 стакана сметаны.
Ингредиенты для коржа смешиваются и утрамбовываются на дно формы. Для начинки сначала надо взбить сливочный сыр, сахар и соль, пока они не приобретут однородную структуру. Затем добавить яйцо и ваниль, помешать. Вылить сметану и взбить до однородной массы. Распределить полученную смесь на корже. Форма с десертом кладется на дно мультиварки, а вокруг наливается немного воды. Поверх формы нужно положить полотенце, которое будет собирать конденсат, а сверху накрыть крышкой. Готовить чизкейк надо на низких температурах в течение двух часов. После этого мультиварка отключается и слегка приоткрывается, чтобы десерт медленно остывал на протяжении часа. Затем его нужно отправить в холодильник до полного охлаждения.
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