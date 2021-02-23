5 десертов, которые можно с минимальными усилиями приготовить в мультиварке

С мультиваркой можно насладиться чудесным десертом с минимальной затратой сил.

1. Банановый пирог

Очень вкусный мягкий десерт. /Фото: lh3.googleusercontent.com

2. Печеные яблоки

Красивый и аппетитный десерт. /Фото: lh3.googleusercontent.com

3. Помадка

Простой рецепт блюда, которое довольно долго сохраняет свою свежесть. /Фото: lh3.googleusercontent.com

4. Рисовый пудинг

Красивый и очень вкусный десерт, который подойдет даже в качестве основного блюда. /Фото: salat.com.ua

5. Чизкейк

Приятный десерт, который освежает. /Фото: i.pinimg.com