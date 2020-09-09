Глупейшие мировые рекорды

Многие из нас мечтают прославиться, однако не могут похвастаться ничем выдающимся. Кто-то выбирает карьеру, пытаясь достичь в ней небывалых высот, кто-то концентрируется на творчестве, а кто-то пытается выделиться тем, что устанавливает неординарные мировые рекорды. Однако слово «неординарные» вряд ли подходит для характеристики многих весьма сомнительных достижений, перечисленных ниже. Давайте будем честны: это 10 самых тупых мировых рекордов. Убедитесь сами.











Это, конечно, не распиливание ассистентки пилой во время выступления иллюзиониста, но тоже довольно рискованно: в 2012 году Бипин Ларкин и Аштра Фурман установили новый мировой рекорд по разрезанию находящихся на животе арбузов при помощи мачете. Им удалось разделить 48 этих крупных ягод за минуту.







Если Робин Бобин Барабек скушал сорок человек, то француз Мишель Лотито съел целый самолет. С детства у него была привычка есть что-нибудь не очень съедобное, включая детали от телевизоров и велосипедов и банковские карточки. Ну а апогеем всего стал самолет компании Cessna, на который у Мишеля ушло два года, с 1978 по 1980-й.







А что насчет самой большой собачьей свадьбы? Нет, речь не о том, о чем вы подумали. В 2007 году Джилл Кобб руководил церемонией, во время которой 178 собак сказали друг другу «да» и на радостях задорно залаяли.







Самая быстрая заправка постели — это даже круто. Андреа Уорнер, менеджер одного из английских отелей, быстрее всех в мире заправила огромную двуспальную кровать.

Она потратила на это всего 74 секунды.Филиппинец Джерард Джесс поставил новый мировой рекорд при помощи… газов из своего кишечника. Попросту говоря, Джерард пукал и гасил свечи. Что ж, поаплодируем, ведь ему удалось затушить целых 5 свечей . Потрясающее достижение человеческой мысли.Ну , этот талант может быть даже в чем-то полезен его автору: британская учительница Джилл Дрейк сумела крикнуть с громкостью 129 дБ.Знаете, громко кричать и быстро заправлять постель — это еще куда ни шло, ведь это можно применить для чего-нибудь в реальной жизни. А любите ли вы сажать улиток себе на лицо? Фин Кехелер, 11-летний американец из штата Юта , посадил себе на лицо 43 улитки.У этого парня по-настоящему стальные яйца! Кирби Рой выдержал серьезный удар в рамках довольно болезненных соревнований: боец MMA Джастис Смит нанес ему удар по промежности со скоростью 35 км/ч и силой в 498 кгс.Лэс Стюарт всегда хотел поставить какой-нибудь рекорд, но, к сожалению, не обладал ни одним выдающимся талантом. Однако он не растерялся и решил напечатать числа от одного до миллиона словами. Да, именно так, он печатал «один, два , три» и так далее, пока не остановился на заветной цели «девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь, девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять, один миллион». На это важное дело ушло 16 лет и 7 печатных машинок.Все, финиш. Мы дошли до Короля тупейших рекордов. Знакомьтесь, это Ашрита Фурман. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, установивший самое большое количество мировых рекордов, включая 27 000 прыжков с хлопками над головой , самый быстрый бег на расстояние 1 мили с бейсбольным мячом в руке и прыжки на самом маленьком в мире пого-стике (палка с пружинкой). Всего у Ашриты 551 мировой рекорд. Ладно, некоторые из них действительно впечатляют. Респект, мистер Фурман!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: