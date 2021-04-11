Спрей из алоэ для волос

Сок алоэ издревле известен своими целебными и восстанавливающими свойствами. Алоэ хорош для самых разных косметических целей, но одна из наименее известных — это для волос.



Сок алоэ способен ощутимо восстановить структуру волос, предотвратить сечение и ломкость, а также стимулировать их рост.



Алоэ нужно взять зрелый — растению должно быть не менее 1 года. Перед применением желательно подержать срезанный алоэ в холодильнике (примерно 3 дня). Нарежьте листья алоэ, не очищая от кожицы и игл, на кусочки.



Переместите в блендер и взбейте до однородной массы. Перелейте в ситечко с марлей и процедите от мякоти.



Чистый сок алоэ нужно разбавить пополам с водой, чтобы нанесённый спрей в дальнейшем не нужно было смывать с волос.



Спрей из сока алоэ наносится равномерно с помощью пульверизатора на вымытые, слегка влажные волосы. Наносите разбавленный сок алоэ каждый раз после мытья волос шампунем, и результат не заставит себя ждать — волосы укрепятся, станут шелковистыми, гладкими, перестанут ломаться и выпадать.







Подробнее о том, как увлажнить волосы с помощью алоэ, смотрите в видео ниже:



