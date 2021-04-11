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Спрей из алоэ для волос

Сок алоэ издревле известен своими целебными и восстанавливающими свойствами. Алоэ хорош для самых разных косметических целей, но одна из наименее известных — это для волос.
Спрей из алоэ для волос
Сок алоэ способен ощутимо восстановить структуру волос, предотвратить сечение и ломкость, а также стимулировать их рост.
Спрей из алоэ для волос
Алоэ нужно взять зрелый — растению должно быть не менее 1 года. Перед применением желательно подержать срезанный алоэ в холодильнике (примерно 3 дня). Нарежьте листья алоэ, не очищая от кожицы и игл, на кусочки.
Спрей из алоэ для волос
Переместите в блендер и взбейте до однородной массы. Перелейте в ситечко с марлей и процедите от мякоти.
Спрей из алоэ для волос
Чистый сок алоэ нужно разбавить пополам с водой, чтобы нанесённый спрей в дальнейшем не нужно было смывать с волос.
Спрей из алоэ для волос
Спрей из сока алоэ наносится равномерно с помощью пульверизатора на вымытые, слегка влажные волосы. Наносите разбавленный сок алоэ каждый раз после мытья волос шампунем, и результат не заставит себя ждать — волосы укрепятся, станут шелковистыми, гладкими, перестанут ломаться и выпадать.
 

Спрей из алоэ для волос
Подробнее о том, как увлажнить волосы с помощью алоэ, смотрите в видео ниже:


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Алоэволосы
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