3 блюда из куриного филе, которые практически «сами готовятся», а на вкус как ресторанные

Куриное филе идеально для готовки в сковороде на маленьком огне, а также в духовке. Материал покажет рецепты очень вкусных блюд, которые выглядят как ресторанные и такие же на вкус, а вот возиться часами у плиты с ними не придётся. Зато точно получится удивить ими близких и друзей.
1. Домашний шашлык
Домашний шашлык.
Многие давным-давно освоили рецепт диетического шашлыка из куриного филе в маринаде из кефира или йогурта. Почему бы не использовать этот же рецепт для случаев, когда нет ни мангала, ни сил, ни времени, а есть сковорода и максимум 10 минут на подготовку продуктов? Куриное филе нужно нарезать крупным кубиком, добавить немного соли, смесь перцев и несколько любимых специй. Добавить кефир или йогурт, тщательно перемешать руками, чтобы каждый кусочек был покрыт специями и кисломолочной заправкой.
Шаг 1 - маринуем.
Относительно специй. Идеально в тандеме с кефиром/йогуртом подойдут хмели-сунели, карри, орегано. В сезон также чудесно подойдёт укроп. Миску с замаринованным филе накрыть пищевой плёнкой и забыть минимум на полчаса. «Удобство» рецепта в том, что мясо может ожидать начала термообработки хоть до вечера, если его подготовили с утра до работы.
Шаг 2 - кладем на сковороду.
Промаринованные кусочки филе выложить на смазанную оливковым маслом (не более чайной ложки) неразогретую сковороду, под которой разожжён минимальный огонь средней по величине конфорки.
ВАЖНО! Минимальный огонь!
Вылить остатки соуса-маринада, накрыть крышкой и забыть на 20-25 минут.
Спустя полчаса.
По прошествии времени перевернуть кусочки, и снова забыть про них уже минут на 15-20.
А вот мы перевернули!
Важно! Самое главное, чтобы кусочки филе тушились, но ни в коем случае не поджаривались. Низкокалорийное, вкусное, сытное блюдо готово.
2. Диетические тефтели
Диетические тефтели.
Сделать фарш из филе и лука, добавить 1 не сильно взбитое яйцо, сформировать колобки, выложить в противень (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ ПОДЖАРИВАТЬ!!!). Заливка: 10% сметана или йогурт, соль, перец, любимая приправа, укроп по желанию. Залить колобки и забыть в духовке, разогретой до 180 градусов, на 40 минут - 1 час (у каждой хозяйки свои нюансы работы духовки).
3. Курица в кисло-сладком рагу
Курица в кисло-сладком рагу.
Фишка этого воистину шеф-поварского блюдо заключается в том, что оно изысканно на вкус, невероятно сытное, но при этом его вообще-то... не готовят, а просто покупают! Вам нужно только купить продукты, затем отдать работе с фритюром около 3 минут, после чего блюдо сготовится само в антипригарной сковороде на маленьком огне.
Для приготовления блюда нам нужно: 2 куриных филе, растительное масло, томатная паста, нарезанные кусочками консервированные помидоры, два болгарских перца. Нарезаем мелкими кусочками два филе. Наливаем на антипригарную сковороду растительного масла очень много, высотой в 2 сантиметра, затем быстро прижариваем кусочки филе во фритюре в течение 2 минут до получения белого цвета. Масло со сковороды сливаем. Затем наливаем в сковороду капельку растительного масла, чтобы только было смазано дно, наливаем в сковороду побольше томатной пасты, ждем минуту, кидаем полуготовые кусочки прижаренного филе, через минуту добавляем нарезанные болгарские перцы, еще через минуту добавляем все содержимое банки консервированных ананасов, включая весь сок оттуда. Делаем крохотный огонь и жарим БЕЗ КРЫШКИ. Вся жидкость должна выпариться, в результате получаем мясо с рагу и густым кисло-сладким соусом. Приятного аппетита!
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