Как сэкономить на бензине

По статистике российских аналитиков, примерно каждый третий россиянин имеет собственный автомобиль. Несмотря на все выгоды, которые мы получаем, владея транспортным средством, уход за ним требует немалых вложений. Отдельной статьей расходов здесь являются неоправданно высокие траты на топливо.



Поэтому, в условиях постоянно растущих цен на бензин будет совсем не лишним знать о том, как вы можете здесь сэкономить. Конечно, можно просто пересесть на велосипед или на общественный транспорт, но для тех, кого такое решение не устраивает, мы подобрали десять советов, следуя которым вы можете существенно сократить расходы на топливо. Некоторые из них требуют волевых усилий, а другие – так и некоторой самоотверженности, но поверьте, все они работают.











Оставьте в покое педаль газа

И педаль тормоза тоже

Не разгоняйтесь

Уберите все лишнее

Выключите электроприборы

Старайтесь не ездить в дождь

Давление в шинах

Регулярное техобслуживание

Правильно выбирайте бензин

Продумывайте маршрут