15 продуктов, которые могут заменить сливочное масло в готовке

Масло – привычный для нас продукт, который мы используем буквально везде, начиная от выпечки и заканчивая вторыми блюдами. Однако оно не всегда оказывается под рукой, а зачастую и вовсе не хочется употреблять его в пищу. Сегодня мы расскажем, чем же его заменить так, чтобы никто из домочадцев не заметил разницы.
1. Маргарин
Первый помощник на кухне. / Фото: ocdn.eu.
Первый продукт, который приходит на ум, когда нужно заменить сливочное масло. Зачастую такой приём используется во время создания выпечки, поскольку разница будет практически неощутима. Впрочем, не стоит использовать маргарин для бутербродов или во вторые блюда к столу.
2. Молоко, кефир или йогурт
Заменяем масло молочным продуктом. / Фото: google.com.
Сюда можно отнести не только перечисленные продукты, но и многие другое. Это позволяет придать выпечке особенного, мягкого вкуса, а также избавиться от повышенной, маслянистой жирности. Кроме того, молочные продукты гораздо более полезные, чем современное масло.
3. Растительные масла
Растительные масла. / Фото: thrfun.com.
Обычное масло легко заменяется оливковым, подсолнечным, кокосовым, рисовым и так далее. Они не только отлично заменяют классическое масло, но и придают оригинального запаха. Как правило, пропорции нужно выводить самостоятельно: чем больше жидкого масла – тем жирнее будет результат готовки.
4. Топленое масло
Топленое масло. / Фото: shantifood.ru.
Сливочное масло легко заменяется топленым, которые является полезным, питательным и очищенным. Так, оно отлично подойдет тем, кто не переносит лактозу, а также подходит абсолютно под любые нужды: от выпечки до классических бутербродов и так далее. Добавлять такое масло нужно 1:1 как сливочное в рецепте.
5. Семечки + орехи
Орехи и семечки. / Фото: shopify.com.
Для этого лучше всего подойдут семечки из подсолнуха, а также жирные сорта орехов. Для того, чтобы использовать их в тесте или выпечке, стоит очистить их от шелухи, а затем перебить до однородной массы в чаше блендера. Необходимо помнить, что столь жирный продукт нужно добавлять в умеренном количестве.
6. Авокадо
Незаменимый авокадо. / Фото: super.ua.
А это отличная альтернатива для тех, кто хочет питаться правильно и исключить лишние калории. Мякоть авокадо достаточно жирная, маслянистая, а потому отлично заменяет масло не только в выпечке, но и на бутербродах. Прежде, чем добавлять её в тесто, стоить перебить её в блендере. Также важно помнить, что авокадо понадобится меньше, чем масла, примерно в два раза, а также выпечка может приобрести характерный зеленый оттенок.
7. Фруктовое/овощное пюре
Пюре из фруктов. / Фото: deti-club.ru.
Лучше всего подбирать пюре из фруктов и овощей, которые имеют мягкую, сочную мякоть, к примеру, груша или яблоко. Конечно же, лучше всего сделать пюре самостоятельно и отжать жидкость, ведь магазинное не даст нужного эффекта. Важно также помнить, что наличие в тесте фруктового пюре значительно сокращает время приготовления блюда.
8. Майонез
Пользуемся майонезом. / Фото: pinterest.com.
Конечно же, речь идёт о натуральном майонезе. Лучше всего подойдет классический, средней жирности. Количество майонеза в выпечке должно соответствовать количеству сливочного масла, если же майонез очень жирный – то можно пропорционально его уменьшить.
9. Крахмал
Крахмал всегда под рукой. / Фото: pinimg.com.
Секрет прост: крахмал необходимо соединить с кипяченой водой, добавляя её в два раза больше, чем самого крахмала. В результате получившуюся смесь необходимо приготовить на бане или в микроволновке, после чего добавлять в тесто в тех же пропорциях, что и масло.
10. Творог
Заменяем масло творогом. / Фото: twit.su.
Если речь идёт о том, что масло нужно использовать в креме для выпечки – можно с лёгкостью заменить его творогом, который предварительно нужно перебить миксером и соединить с сахаром, если он не сладкий. Готовый крем будет иметь не масляный, а немного молочный запах и вкус.
11. Сливки
Не только вкусное лакомство. / Фото: yandex.ru.
Можно использовать как классические сливки в пакетике с высокой жирностью, так и взбитые. Так, во втором случае нужно будет смешать их с сахаром, после чего миксером взбить до состояния пены, а затем использовать как крем.
12. Соусы
Всегда под рукой. / Фото: hearstapps.com.
Если масло используется как добавка к любому блюду, к примеру, макаронам, кашам или пельменям, то допустимо заменить его, к примеру, кетчупом, томатной пастой или любым другим соусом из магазина. Добавлять соус нужно по желанию: можно больше, чем масла, а можно и меньше.
13. Бананы
Бананы тоже придутся кстати. / Фото: ivetta.ua.
Как правило, бананы могут заменить сливочное масло в основном в выпечке, к примеру, во время создания пирогов, тортов, кексов и так далее. Для этого необходимо очистить их и миксером или блендером перебить до состояния пюре. Благодаря низкой калорийности бананов (а если использовать зеленые – она будет ещё ниже), выпечка получится менее жирной.
14. Тыква
И для тыквы найдется применение. / Фото: fermeru.pro.
Удивительно, но факт: мякоть тыквы отлично подходит для того, чтобы заменить собой масло в любой выпечке. Кроме того, это сделает готовый продукт более питательным и вкусным, а также он получит интересный, оранжевый оттенок.
15. Хумус
Просто пальчики оближешь. / Фото: yumchief.com.
Когда нужно приготовить питательные и вкусные бутерброды, но использовать сливочное масло не хочется – можно попробовать намазать на хлеб немного хумуса. Эта вкуснейшая и полезная закуска из нута отлично сочетается с белым, черным и любым другим хлебом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии