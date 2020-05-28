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Простые способы убрать царапины на пластике в салоне автомобиля

Пластиковые элементы в салоне автомобиля нуждаются в постоянном уходе. Если же на пластике появляются царапины, сколы или какие-то другие механические повреждения, их следует убрать. Причем откладывать процедуру реставрации не стоит, так как в дальнейшем ситуация может значительно усугубиться. Рассмотрим несколько наиболее действенных способов решения проблемы. Простые способы убрать царапины на пластике в салоне автомобиля

1. «Спасительная» отвертка


Простые способы убрать царапины на пластике в салоне автомобиля Отреставрировать небольшие царапины на пластиковых элементах салона автомобиля можно при помощи отвертки. Правда, подойдет далеко не каждый инструмент. В данном случае нас интересуют отвертки с резиновой ручкой и мягкой черной вставкой. Сегодня такие очень популярны на рынке. Итак, берем отвертку, ставим ручкой на царапину и просто начинаем тереть. Реставрацией результат называть будет сложно, однако при должном усилии и старании, резина затрется и заровняет дефект.

2. Угольный порошок


Простые способы убрать царапины на пластике в салоне автомобиля Понадобится угольный порошок и ступка. Толчём ингредиент до состояния мелких гранул, после чего аккуратно берем пальцам и втираем в царапину. Данный способ комбинируется в описанным выше. Втирание угольного порошка позволит сделать повреждение салонного пластика в разы менее заметным.

3. Крем для обуви


Простые способы убрать царапины на пластике в салоне автомобиля Один из самых простых и действенных способов маскировки повреждений пластика.
Подбираем подходящий по цвету крем для обуви. После этого берем губку, наносим на нее состав и начинаем старательно втирать в поврежденный пластик. Когда работа будет завершена, абсолютно не лишним будет также проветривание салона.

4. Огонь и тепло


Простые способы убрать царапины на пластике в салоне автомобиля Устранить небольшие царапины и сколы на пластиковых элементах салона можно за счет их нагревания. Лучше всего с такой задачей справляется открытый огонь (например, от зажигалки) или же строительный фен. Единственно и главное «но» заключается в том, что пластиковые элементы должны быть обязательно черного цвета. В противном случае, если риск оставить на них еще менее неприглядные следы копоти и плавления.

5. Копировальная бумага


Простые способы убрать царапины на пластике в салоне автомобиля Самый долгий, но в тоже время самый надежный способ устранения царапин из числа «бюджетных». Понадобится несколько листов черной копировальной бумаги. Сначала поврежденная панель чиститься и обезжиривается. После этого, вооружившись листом копировальной бумаги, начинаем основательно тереть ей по дефекту до тех пор, пока он не исчезнет.

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Простые способы убрать царапины на пластике в салоне автомобиля
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