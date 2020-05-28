Простые способы убрать царапины на пластике в салоне автомобиля

Пластиковые элементы в салоне автомобиля нуждаются в постоянном уходе. Если же на пластике появляются царапины, сколы или какие-то другие механические повреждения, их следует убрать. Причем откладывать процедуру реставрации не стоит, так как в дальнейшем ситуация может значительно усугубиться. Рассмотрим несколько наиболее действенных способов решения проблемы.





1. «Спасительная» отвертка

2. Угольный порошок

3. Крем для обуви

4. Огонь и тепло

5. Копировальная бумага