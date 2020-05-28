Простые способы убрать царапины на пластике в салоне автомобиля

Пластиковые элементы в салоне автомобиля нуждаются в постоянном уходе. Если же на пластике появляются царапины, сколы или какие-то другие механические повреждения, их следует убрать. Причем откладывать процедуру реставрации не стоит, так как в дальнейшем ситуация может значительно усугубиться. Рассмотрим несколько наиболее действенных способов решения проблемы.
1. «Спасительная» отвертка
Отреставрировать небольшие царапины на пластиковых элементах салона автомобиля можно при помощи отвертки. Правда, подойдет далеко не каждый инструмент. В данном случае нас интересуют отвертки с резиновой ручкой и мягкой черной вставкой. Сегодня такие очень популярны на рынке. Итак, берем отвертку, ставим ручкой на царапину и просто начинаем тереть. Реставрацией результат называть будет сложно, однако при должном усилии и старании, резина затрется и заровняет дефект.
2. Угольный порошок
Понадобится угольный порошок и ступка. Толчём ингредиент до состояния мелких гранул, после чего аккуратно берем пальцам и втираем в царапину. Данный способ комбинируется в описанным выше. Втирание угольного порошка позволит сделать повреждение салонного пластика в разы менее заметным.
3. Крем для обуви
Один из самых простых и действенных способов маскировки повреждений пластика. Подбираем подходящий по цвету крем для обуви. После этого берем губку, наносим на нее состав и начинаем старательно втирать в поврежденный пластик. Когда работа будет завершена, абсолютно не лишним будет также проветривание салона.
4. Огонь и тепло
Устранить небольшие царапины и сколы на пластиковых элементах салона можно за счет их нагревания. Лучше всего с такой задачей справляется открытый огонь (например, от зажигалки) или же строительный фен. Единственно и главное «но» заключается в том, что пластиковые элементы должны быть обязательно черного цвета. В противном случае, если риск оставить на них еще менее неприглядные следы копоти и плавления.
5. Копировальная бумага
Самый долгий, но в тоже время самый надежный способ устранения царапин из числа «бюджетных». Понадобится несколько листов черной копировальной бумаги. Сначала поврежденная панель чиститься и обезжиривается. После этого, вооружившись листом копировальной бумаги, начинаем основательно тереть ей по дефекту до тех пор, пока он не исчезнет.
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