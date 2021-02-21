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Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Все началось 2 года назад с эксперимента: тогда еще студент, Мурат решил совместить мотивы традиционной турецкой миниатюры с современными западными киносюжетами и нарисовал первый постер «Звездные войны». Работа всем понравилась, и Мурат решил продолжить серию постеров уже в рамках студенческой дипломной работы.

Проект демонстрирует припавленное юмором интересное сочетание местного турецкого традиционного искусства с западной современностью. Судя по высоким оценкам за диплом, преподавателям подход Мурата Палта понравился.

Терминатор 2


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Убить Билла


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Криминальное чтиво


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Чужой


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Звездные войны


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Славные парни


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Начало


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Лицо со шрамом


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Крестный отец


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сияние


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Заводной апельсин


Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

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