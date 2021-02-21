Сюжеты известных фильмов в стиле турецкой миниатюры

Все началось 2 года назад с эксперимента: тогда еще студент, Мурат решил совместить мотивы традиционной турецкой миниатюры с современными западными киносюжетами и нарисовал первый постер «Звездные войны». Работа всем понравилась, и Мурат решил продолжить серию постеров уже в рамках студенческой дипломной работы.



Проект демонстрирует припавленное юмором интересное сочетание местного турецкого традиционного искусства с западной современностью. Судя по высоким оценкам за диплом, преподавателям подход Мурата Палта понравился.



Терминатор 2

Убить Билла

Криминальное чтиво

Чужой

Звездные войны

Славные парни

Начало

Лицо со шрамом

Крестный отец

Сияние

Заводной апельсин