Какие секреты хранит крепость Альгамбра – наследство исламского владычества в Испании

Альгамбра – само это название будто приглашает в необычайное сказочное путешествие. Мавританская крепость на территории современной Испании, многократно перестроенная, пережившая всех своих обитателей, овеянная легендами и мрачными слухами, уже много веков очаровывает поэтов, композиторов и простых смертных…
Старинное изображение Альгамбры.
В восьмом веке на юге Пиренейского полуострова, на территории современной Испании, арабские и берберские завоеватели основали провинцию, входившую в состав Омейядского халифата. Главной резиденцией правителей-берберов, или мавров, стала Гранада. Здесь, на вершине скалистого плато, на месте древней полуразрушенной крепости, был возведен масштабный архитектурный ансамбль Альгамбра.
Альгамбра в переводе с арабского – «красный замок». У этого названия есть две интерпретации – утилитарная и романтическая. Конечно, можно списать все на специфический цвет кирпича, но гораздо интереснее звучит предположение, что красным замок стал от света факелов, пылавших во время строительства.
Вид сверху на архитектурно-парковый комплекс Альгамбра.
Первые упоминания об Альгамбре относятся к концу девятого века. Через двести лет крепость была присоединена к автономному жилому кварталу, а в первой половине тринадцатого века халиф Гранады Мухаммад ибн Наср распорядился укрепить замок и пристроить к нему несколько башен. Наследники халифа продолжили его дело по перестройке Альгамбры. Изначально правители жили в той части, которая сейчас носит название Алькасаба – затем она стала исключительно оборонным сооружением.
Самая старая часть Альгамбры.
Во Дворце Насридов, самой красивой части Альгамбры, скрываются и настоящие шедевры исламского искусства, и напоминания о мрачной истории крепости. Стены дворца Камарес облицованы чудесными изразцами, Миртовый дворик представляет собой очаровательный рукотворный оазис, во дворце Львов можно увидеть прекрасные скульптуры, великолепный орнамент на стенах, резные каллиграфические композиции с цитатами из Корана – и… раковину с жуткими следами, напоминающими ржавчину. Сюда, по легенде, стекала кровь казненных мавританских правителей.
Дворец Насридов.
Трудно сказать, какое из помещений коплекса превосходит остальные по красоте, но традиционно пальму первенства получает «Зал двух сестер». Кем бы ни были эти загадочные сестры, сегодня их родство символизируют плиты из белого мрамора, установленные в зале. Зал славится куполом в виде сот, который считается самым крупным сталактитовым сводом в истории арабской архитектуры.
Орнамент в Зале двух сестер.
Всесильные мавританские халифы приказали изменить русло реки вокруг холма, где располагается замок, и в результате появились складские и банные помещения, позволявшие пережить долгую блокаду. Альгамбра при всем своем изяществе, со своими каменными кружевами и изысканной резной каллиграфией все-таки строилась как хорошо оборудованная цитадель. Одной из главных загадок Альгамбры остаются обширные подземные лабиринты, которые, по легенде, дали бы шанс правителю скрыться от преследователей. Даже в наши дни известны случаи, когда туристы (да и местные жители) становились заложниками мрачного лабиринта – своим спасением они обязаны чуткому слуху сотрудников музейно-выставочной части Альгамбры. Но все же многочисленные арки, внутренние дворики, башенки и переходы придают Альгамбре ту легкость, которая не позволяет называть ее крепостью.
Орнаменты в интерьерах Альгамбры.
Изменение русла реки подарило маврам не только бани и места для ритуальных омовений. Сады Альгамбры наполнены фонтанами, искусственными заводями, ручейками и водными каскадами. Здесь великие халифы отдыхали от дел и тягостных размышлений. Самая интимная и безмятежная атмосфера царит во Львином дворе, где вокруг фонтана застыло двенадцать каменных львов.
Львиный дворик.
На одном из фонтанов сохранилась надпись: «Смотри на воду и смотри на водоем, и ты не сможешь решить, спокойна ли вода или струится мрамор». Из каждого окна Альгамбры открываются великолепные виды на море, горы Сьерра-Невада и роскошные сады на территории комплекса.
Искусственный водоем в Альгамбре.
Гранада оставалась под мавританским владычеством до пятнадцатого века. К этому времени замок-крепость «оброс» великолепным декором и садами, приобрел истинно восточную пышность, но… Дальнейшая его судьба была печальной. Есть некая ирония в том, что первая христианская месса, проведенная после освобождения Гранады от мусульман, была проведена именно на территории Альгамбры, в мечети, превратившейся в храм Санта-Мария. После реконкисты испанские монархи-христиане стремились уничтожить все следы исламского господства в Испании. Многие постройки комплекса сравняли с землей или значительно перестроили, сильно пострадали элементы декора, даже оригинальная штукатурка была закрашена. Христианским нововведенем стал дворец Карла V, выстроенный в неожиданно ренессансном стиле.
Живописный уголок в саду Альгамбры.
Впрочем, даже сегодня над Гранатовыми воротами можно прочесть надпись: «Хвала Богу. Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет - пророк его. Нет иной власти, кроме Божьей».
До девятнадцатого века Альгамбра, переставшая играть роль правительственной резиденции, постепенно разрушалась. Затем ее реставрацией занялась династия архитекторов Осорио, но не слишком удачно. Реставраторы не потрудились изучить исторические описания Альгамбры и в основном просто придумывали элементы декора, основываясь на собственных представлениях об арабской архитектуре. И лишь в XX веке архитектор Леопольдо Бальбас взялся за восстановление исторического облика Альгамбры. Он долго и тщательно изучал все доступные свидетельства историков и археологов, а также старинные описания, переписку, памятники поэзии, содержащие упоминания о крепости, что в дальнейшем позволило ему провести масштабную реконструкцию «жемчужины Гранады». Сегодня Альгамбра – это музеи, посвященные исламской культуре в Испании, и прекрасный садово-парковый комплекс. «Изумрудная жемчужина Гранады», воспетая в стихах и песнях, привлекает сегодня толпы туристов.
Текст: Софья Егорова.
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