Чем «кривее», тем лучше: как правильно выбирать бананы

Выбор бананов на самом деле не такое уж и простое дело, как может показаться на первый взгляд. Признаемся себе – большинство из нас вообще не заморачивается на выбор и хватает первую попавшуюся гроздь. Такой подход является в корне неправильным. В этом деле, как и в любом другом, тут есть свои тонкости. Так, например, однозначно не стоит брать грозди с прямыми бананами. Есть и несколько других вопросов, которые следует учитывать.
Вопрос первый: форма
Чем сильнее изгиб - тем лучше. |Фото: intrigue.dating.
Что касается формы банана, то здесь все предельно просто. Добротный банан должен быть изогнутым и ни в коем случае не прямым, как лом. Дело в том, что чем сильнее изогнут экзотический фрукт, тем лучше и сильнее он созрел. А значит, тем вкуснее и питательнее он стал. Даже если банан приобрел желтый цвет, но при этом остается прямым, то он скорее всего он еще не дозрел и был не вовремя убран с полей.
Вопрос второй: цвет
Важнейшую роль играет цвет продукта. ¦Фото: ya.ru.
В обязательном порядке следует обращать внимание на то, какого цвета бананы. Если фрукт будет съеден почти сразу после покупки, то не нужно создавать лишних сложностей, выбирая зеленую или полузеленую гроздь. Спелый банан – желтый банан. Однако, также не стоит брать ярко-желтый фрукт, такой уже успел перезреть, и совсем скоро на нем должны будут появиться черные пятна.
Вопрос третий: размер
Чем больше - тем лучше. |Фото: leadzavod.com.
В данном вопросе размер банана имеет едва ли не определяющее значение. Чем больше банан – тем лучше. Ведь именно от размера фрукта напрямую зависит то, успел он созреть или нет. Слишком маленькие бананы (если такие вдруг по какой-то причине вообще смогли попасть на прилавок) скорее всего не будут спелыми, а когда все-таки «подойдут», то с куда большей вероятностью будут жесткими и не такими вкусными.
Вопрос четвертый: твердость
Банан не должен быть твердым. ¦Фото: automotivedesignclub.com.
Последнее по списку, но далеко не последнее по значению – твердость фрукта. Хороший банан ни в коем случае не должен быть слишком твердым. Он обязан быть более-менее мягким (но не слишком!). Проверить твердость проще простого: достаточно просто надавить на кожуру где-нибудь в верхней части банана. Если она легко и без особых усилий продавливается, то такую гроздь можно смело брать.
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