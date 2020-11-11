Чем «кривее», тем лучше: как правильно выбирать бананы

Вопрос первый: форма

Чем сильнее изгиб - тем лучше. |Фото: intrigue.dating.

Вопрос второй: цвет

Важнейшую роль играет цвет продукта. ¦Фото: ya.ru.

Вопрос третий: размер

Чем больше - тем лучше. |Фото: leadzavod.com.

Вопрос четвертый: твердость

Банан не должен быть твердым. ¦Фото: automotivedesignclub.com.