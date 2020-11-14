Для чего и когда водитель должен отключать ESP во время поездки

Иногда систему стабилизации следует отключать. /Фото: dzyannica.by.

1. Разные колеса

Лучше отключить, если была поставлена запаска. /Фото: thingsautos.com.

2. Дрифт

Абсолютно не нужная функция при дрифте. /Фото: wallpapertag.com.

3. Необходимость тронуться в горку

Трогаться в горку лучше без стабилизации. /Фото: adekb.ru.

4. Снег, песок и грязь

Обязательно выключаем при пробуксовке. /Фото: zr.ru.