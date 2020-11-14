Для чего и когда водитель должен отключать ESP во время поездки

Автомобилисты, которым довелось управлять машинами из 1990-х, все еще должны помнить о том, что там была функция отключения ABS. В последствии аналогичная возможность появилась в машинах и применительно к функции ESP. И если поводы для отключения антиблокировочной системы по большей части неочевидны, то вот отключение системы стабилизации – опция исключительно полезная и важная. Несмотря на то, что в самых современных моделях машин автопроизводители зачем-то начали убирать столь необходимую кнопку.
Иногда систему стабилизации следует отключать. /Фото: dzyannica.by.
Система ESP позволяет значительно повысить безопасность поездки. Вместе с тем существует четыре основные ситуации, когда рекомендуется временно отключить действие электроники. К сожалению, на новых моделях автомобилей компании-производители все чаще убирают исключительно полезную кнопку включения-выключения системы стабилизации.
1. Разные колеса
Лучше отключить, если была поставлена запаска. /Фото: thingsautos.com.
Ситуация достаточно редкая, однако неизбежно постигающая рано или поздно каждого водителя. Разные колеса на одной оси – это серьезная проблема. Чаще всего с ней автомобилисты сталкиваются при установке «докатки» после пробития основного колеса. В такой ситуации ESP лучше отключить, так как из-за разного диаметра колес будет нарушаться работа алгоритма по считыванию оборотов. В результате система стабилизации может начать неадекватно функционировать.
2. Дрифт
Абсолютно не нужная функция при дрифте. /Фото: wallpapertag.com.
Едва ли можно представить себе ситуацию, в которой среднестатистическому водителю придется разогнаться до 200 км/ч или хорошенько «дрифтануть» на треке. Несмотря на это, каждый должен знать о том, что система стабилизации будет существенно тормозить машину при попытке набрать большую скорость, а также будет стараться на нет свести эффект «скольжения» во время крутого разворота.
3. Необходимость тронуться в горку
Трогаться в горку лучше без стабилизации. /Фото: adekb.ru.
Настоятельно рекомендуется отключать систему стабилизации в тех случаях, когда нужно тронуться в горку. Делать это необходимо для предотвращения пробуксовки и облегчения движения. Наиболее актуален этот совет для переднеприводных автомобилей. В ряде ситуаций, если не отключить ESP, машина в принципе не «вытянет» старт в горку. На такую работу электронику в принципе никто не настраивал, а потому (как правило) она только мешает.
4. Снег, песок и грязь
Обязательно выключаем при пробуксовке. /Фото: zr.ru.
Ничего в жизни не дается бесплатно и ESP одно из лучших тому подтверждений. Данная система кардинально повышает безопасность вождения, однако расплачиваться за это приходится серьезным снижением проходимости. В ряде ситуаций, когда машина оказывается на снегу, песке или в грязи, ей может банально не хватить тяги, чтобы выбраться из сложного участка. Если столкнулись с пробуксовкой в таком месте, то следует попробовать первым же делом выключить неоднократно упомянутую технологию.
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