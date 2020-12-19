Интересные факты про поезда для самых любознательных

В мире, наверное, нет более революционного вида транспорта, чем поезд. На заре промышленной революции поезда впервые за всю историю сделали возможным перемещение человека на приличные расстояния без необходимости передвигаться пешком или на одомашненных животных.



До появления железной дороги самым быстрым способом пересечь страну была поездка на лошади. Быстрее этого ничего не было. Причём, даже это было проблематично, поскольку на них много не перевезёшь. Установление торговых путей было возможно только благодаря лошадям и верблюдам, перевозившим грузы. Железные дороги сделали возможным транспортировать грузы через целые континенты.



Спустя некоторое время поезда стали сменять автомобили, а затем и авиаперелёты. Кроме того, в США, например, некоторые автомобильные компании практически без посторонней помощи разрушили железнодорожные и трамвайные пути, чтобы повысить продажи автомобилей.



Тем не менее, назло всему этому поезда возвращаются, особенно с появлением магнитопланов и сверхскоростных поездов. В нашем сегодняшнем списке — 25 самых интересных и занимательных фактов про поезда!







25. Железнодорожная линия Вест-Хайленд, по которому в фильме про Гарри Поттера ехал Хогвартский экспресс — это реально существующий маршрут.

Поезда курсируют по нему каждый день.24. Сцена драки в фильме про Джеймса Бонда «Skyfall» была снята на едущем поезде. Кроме того, актёр Дэниел Крейг во время съёмок этой сцены не использовал дублёра.23. Сбрасыватель с рельсов (derailer) — это механизм, который преднамеренно сбрасывает поезд с рельсов , когда тот въезжает в запрещённую зону.22. Слизевик (слизистая плесень) почти полностью воспроизвёл основную железнодорожную систему Токио, когда его поместили в центр карты и разложили на ней источники питания (овсяные хлопья), расположив их на месте главных станций и городов. В результате нескольких опытов выросты слизевика практически совпадали с картой железнодорожных линий.21. Очевидно, что слизевик может оптимально распределять связь между основными точками — так же, как это делают инженеры, планируя сеть железных дорог. Учёные были настолько впечатлены результатами эксперимента, что даже предложили использовать один из видов слизевика (Physarum polycephalum) для создания новых железнодорожных систем.20. Во время Сталинградской битвы железнодорожная станция переходила из рук в руки 14 раз в течение одного дня 19. Железнодорожный вокзал в Швеции использует тепло, выделяемое пассажирами, для обогрева офисного здания, находящегося неподалёку.18. В 1963 году четверо учащихся из Принстона остановили машину на железнодорожном пути, ведущем к школе, вышли из машины с поддельным оружием, зашли в поезд, пригласили четырёх девушек на свидание и ускакали с ними на лошадях 17. В 1907 году Хесус Гарсия Корона (Jesus Garcia Corona), мексиканский тормозной кондуктор, вёл поезд, нагруженный динамитом. Близ города Накосари (Мексика) состав загорелся. Уводя состав в противоположную сторону и спасая город от смертоносного взрыва, Хесус Гарсия Корона героически погиб. В Мексике он считается национальным героем.16. В 1993 году Керон Томас (Keron Thomas) захватил поезд в метро Нью-Йорка и вёл его в течение 3 часов, пока не был схвачен полицией. На тот момент ему было 16 лет.15. После того как железная дорога Камбоджи, находившаяся на бюджете государства, прекратила функционировать и стала ненадёжной, жители некоторых районов страны начали создавать самодельные поезда из бамбука (они называются «норрисы») . 14. Под ратушей Нью-Йорка находится заброшенная станция метро, которую можно увидеть, если сесть на поезд 6 маршрута.13. Японские поезда известны своим точным графиком. Если поезд опаздывает хотя бы на 5 минут, пассажирам приносят извинения и дают документ, который они могут показать на работе, чтобы доказать, что опоздали из-за поезда, потому что иначе им никто не поверит.12. Редкие случаи, когда японские поезда опаздывают на час или более, могут стать главной новостью дня (в 2012 году поезда в Японии опаздывали, в среднем, на 0,6 минуты).11. Японский инженер, который спроектировал самолёты для камикадзе периода Второй мировой войны , чувствовал себя настолько виноватым за своё изобретение, что после войны решил использовать свои знания исключительно в мирных целях. Он посвятил себя разработке сверхскоростного пассажирского экспресса («bullet train»).10. После Первой мировой войны Франция выставила в музее железнодорожный вагон («Компьенский вагон»), в котором Германия подписала официальный документ о капитуляции. Когда Германия захватила Францию во время Второй мировой войны, Гитлер, чтобы унизить французов, приказал отправить этот вагон по железной дороге на то же самое место (в Компьенский лес), и настоял на том, чтобы именно в нём состоялось подписание официального документа о капитуляции Франции перед Германией.9. Когда поезда впервые были введены в эксплуатацию в США, многие люди думали, что женское тело не способно выдержать скорость и матка может вылететь.8. Поезда с рудой, курсирующие вдоль шведского побережья, генерируют электроэнергию в 5 раз больше, чем потребляют. Это электричество используется для прибрежных городов и деревень.7. В 1886 году во время выполнения рекламного трюка с лобовым столкновением двух поездов, организованного техасской железнодорожной компанией, погибло несколько человек.6. В Великобритании существуют «поезда-призраки», которые курсируют в самое непредсказуемое время по неясным маршрутам с единственной целью — чтобы железнодорожная линия оставалась действующей.5. В 1896 году курсанты Обернского университета смазали жиром железнодорожные рельсы на своей станции. Поезд, на котором должна была приехать команда соперников, не смог остановиться, проехав ещё полпути до следующего города.4. Гудки поездов, на самом деле, издают аккорды. В США, например, пассажирские поезда обычно издают более приятный слуху мажорный секстаккорд, в то время как грузовые поезда издают неприятный на слух доминантсептаккорд.3. В Японии, если кто-то совершит самоубийство, выбежав на пути прямо перед поездом, железнодорожная компания может подать в суд на семью самоубийцы для взыскания средств на очистку поезда и путей, а также в качестве компенсации за подпорченную репутацию.2. Самый длинный возможный непрерывный железнодорожный маршрут, включая пересадки — из Порто (Португалия) в Сайгон (Вьетнам). Его длина составляет 17.000 километров.1. В Москве бродячие собаки, как известно, ездят в метро, добираясь из пригорода в центр города, чтобы добыть себе еду . По вечерам они садятся в поезда, чтобы уехать обратно.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)