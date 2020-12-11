Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Французский фотограф Пьер Фолк (Pierre Folk) в течение последних трех лет снимает заброшенную железную дорогу Парижа, которая не действует с 1934 года. Серия носит название By the Silent Line.



























































































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