Французский фотограф Пьер Фолк (Pierre Folk) в течение последних трех лет снимает заброшенную железную дорогу Парижа, которая не действует с 1934 года. Серия носит название By the Silent Line.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа
Французский фотограф Пьер Фолк (Pierre Folk) в течение последних трех лет снимает заброшенную железную дорогу Парижа, которая не действует с 1934 года. Серия носит название By the Silent Line.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии