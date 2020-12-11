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Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Французский фотограф Пьер Фолк (Pierre Folk) в течение последних трех лет снимает заброшенную железную дорогу Парижа, которая не действует с 1934 года. Серия носит название By the Silent Line.

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

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Прогулка по заброшенной железной дороге Парижа

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Прогулка по заброшенной железной дороге ПарижаПодписаться на мой Instagram



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