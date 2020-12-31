Кем была Полная Дама с портрета из истории о Гарри Поттере: Загадочный образ в книгах и в кино

Когда-то рассказы об оживающих портретах наводили ужас на читателей, но у тех, кто знаком с миром Гарри Поттера, такие картины вызывают скорее любопытство. Полная Дама, хоть она и существует лишь на холсте, - не последний по значимости персонаж из мира волшебников. О том, кем была Полная Дама и почему она оказалась на портрете у входа в гостиную Гриффиндора, существуют некоторые предположения.
Картина, с которой приходится разговаривать
Портрет Полной Дамы, или Толстой Леди, в школе Хогвартс выполняет весьма важную роль – охраняет вход в гостиную гриффиндорского факультета. Пройти можно лишь назвав пароль, который время от времени меняется. В самом начале повествования об учебе Гарри Поттера перед портретом требовалось произнести «Капут драконис», а через некоторое время пароль звучал уже по-другому – «Свиной пятачок». К словам, открывающим путь в гостиную, следовало относиться внимательно – забывчивым студентам приходилось задерживаться, либо отыскивая в памяти действующий пароль, либо дожидаясь более сосредоточенных однокурсников.
Полная Дама охраняет от чужих гостиную Гриффиндора
Функция «вахтера» в данном случае оказывалась совсем не номинальной – Полная Дама не просто обеспечивала соблюдение дисциплины среди молодых волшебников, она еще и помогала защитить учеников. Ведь пробраться в жилые комнаты гриффиндорцев, в поисках ли каких-либо магических предметов или просто чтобы расправиться с противником, не так уж редко становилось целью разных представителей волшебного мира. Одной лишь внешности учащихся, которых Полная Дама, конечно же, запомнила, она не доверяет – и это совершенно правильно, ведь принять облик другого человека в Хогвартсе совсем не сложно: оборотное зелье доступно уже для младших курсов.
Полная Дама одета в розовое шелковое платье по моде XVII- XIX веков
Защищены от чужаков, по-видимому, и три другие факультета школы, но только гриффиндорцы, возвращаясь к себе в комнаты, имеют дело с портретом. Ученики Слизерина называют пароль перед стеной, которая затем отъезжает в сторону, когтевранцы должны ответить на вопрос медного орла, воспитанникам Пуффендуя требуется постучать в особом ритме.
У портретов и вообще картинок в мире волшебников есть замечательное свойство – они не просто обладают характерами и проявляют эмоции, а еще двигаются и разговаривают, могут даже перемещаться в другие картины. Этим пользуются персонажи портретов в Хогвартсе, навещая друг друга, а иногда – и тех своих собратьев, что «живут» за пределами школы, например, в Лондоне. Не стала исключением и Полная Дама – она поддерживает приятельские отношения с ведьмой Вайолет, чей портрет находится на первом этаже Хогвартса в комнате, примыкающей к Большому залу. Из-за того, что у одной из дам довольно ответственная должность, Вайолет чаще можно встретить в раме портрета на седьмом этаже, чем Полную Даму – в гостях у подруги.
Несмотря на некоторую комичность этого персонажа, свое дело Полная Дама знает хорошо
Может показаться, что Полная Дама – персонаж скорее комический, такой она предстает и в книгах о Гарри Поттере, и в их экранизациях – этакая скучающая старая дева, занятая, тем не менее, ответственной работой. Она ворчит, если кто-то из учеников возвращается поздно и мешает ей дремать, она может страдать от похмелья наутро после встречи с монахами с соседней картины – той, на которой изображено вино, может отлучаться в гости к подружке и заставить ждать в коридоре тех, кто не может пройти в свою спальню. Достаточно быстро на второй план отходит то, что Полная Дама – это не тетушка, работающая в школе, это только портрет, картина.
Полная Дама – современница основателей Хогвартса?
Когда и кем было написано это произведение – неизвестно. В книгах не называется и имя этой женщины. Но поклонники поттерианы ссылаются на одно из интервью Джоан Роулинг, в котором писательница рассказала историю Полной Дамы. Якобы эта достойная леди была сестрой Годрика Гриффиндора и невестой Салазара Слизерина, а погибла в результате нападения маглов, не успев выйти замуж. Отсюда и ненависть Слизерина к тем, в чьих жилах не течет кровь волшебников.
Персонажи портретов общаются не только с обитателями Хогвартса, но и друг с другом
Собственно говоря, этой загадки – относительно личности Полной Дамы – могло бы и не быть, если бы хоть один из учеников факультета Гриффиндор задал такой вопрос своему добродушному стражу – ведь с этим портретом каждый из них виделся по несколько раз в день. Полная Дама в розовом шелковом платье встречала у входа в гостиную Гриффиндора и предыдущее поколение волшебников – когда юная Молли Пруэтт однажды возвращалась в четыре утра после прогулки со своим будущим мужем Артуром Уизли, она тоже выслушивала ворчанье гриффиндорского сторожа.
После инцидента с Сириусом Блэком Полная Дама покинула картину и еще долго отказывалась вернуться
Лишь несколько раз за годы несения службы Полная Дама позволила себе слабость – как, например, после нападения на ее картину Сириуса Блэка, который сбежал из тюрьмы Азкабан и пробрался в Хогвартс, но, не зная пароля, не смог попасть в гостиную Гриффиндора. Изрезанный Сириусом портрет потом восстановили, но Полная Дама, укрывшись при нападении в других портретах, потом долго отказывалась возвратиться к своим обязанностям.
Одно время ее работу выполнял портрет сэра Кэдогана, невысокого и вспыльчивого рыцаря в средневековых доспехах, обитателя восьмого этажа Хогвартса. Кстати, как раз в его «дежурство» чужак все же проник в гостиную гриффиндорцев – и вновь это был Сириус Блэк. Сделал он это с помощью кота, который выкрал бумажку с записанным на ней паролем – один из учеников был слишком забывчив, чтобы полагаться на свою память. После этого сэр Кэдоган был уволен, а Полную Даму убедили-таки вернуться на свой пост, приставив к ней для безопасности нескольких троллей.
Полная Дама в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана»
В день гибели профессора Дамблдора эта леди была так потрясена и огорчена случившимся, что пропустила Гарри Поттера в гостиную без пароля.
Кому из актрис довелось играть роль Полной Дамы
В кинофильмах о Гарри Поттере роль Полной Дамы исполняют две актрисы. Первой этот образ воплотила на экране Элизабет Сприггс, знакомая не только англичанам, но и российским зрителям по множеству ролей в кино и телесериалах. Она когда-то начинала карьеру оперной певицы, но из-за здоровья пришлось отказаться от своей мечты. Тогда Элизабет (в девичестве – Уильямс) стала актрисой. Она появилась практически во всех шекспировских пьесах Королевского национального театра, а на телевидении играла в сериалах «Дживс и Вустер», «Доктор Кто», «Пуаро Агаты Кристи», «Чисто английское убийство».
За роль в фильме «Разум и чувства» Элизабет Сприггс была номинирована на премию BAFTA как лучшая актриса второго плана – награда тогда досталась Кейт Уинслет, сыгравшей в том же фильме.
Элизабет Сприггс (1929 - 2008)
Со Сприггс в роли Полной Дамы зрители встретились в первом фильме поттерианы – «Гарри Поттер и философский камень». А в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» 2004 года хозяйкой и персонажем главного портрета гриффиндорцев уже была другая актриса – Дон Френч. В своем втором киновоплощении Полная Дама оказалась куда более смешным персонажем, обладательницей громкого (а по ее мнению – сильного) голоса, звук которого якобы способен разбить бокал в руке почтенной дамы.
Дон Френч, вторая исполнительница роли Полной Дамы
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