Кем была Полная Дама с портрета из истории о Гарри Поттере: Загадочный образ в книгах и в кино

Картина, с которой приходится разговаривать

Полная Дама охраняет от чужих гостиную Гриффиндора

Полная Дама одета в розовое шелковое платье по моде XVII- XIX веков

Несмотря на некоторую комичность этого персонажа, свое дело Полная Дама знает хорошо

Полная Дама – современница основателей Хогвартса?

Персонажи портретов общаются не только с обитателями Хогвартса, но и друг с другом

После инцидента с Сириусом Блэком Полная Дама покинула картину и еще долго отказывалась вернуться

Полная Дама в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Кому из актрис довелось играть роль Полной Дамы

Элизабет Сприггс (1929 - 2008)

Дон Френч, вторая исполнительница роли Полной Дамы