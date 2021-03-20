Почему мед расслаивается в банке на жидкий и густой: в чем причина

Мед стоял в банке и в один прекрасный день расслоился на густую желтую и жидкую темную субстанцию. Почему вообще происходит разделение единой субстанции на две фракции? Большинство хозяев, оказавшись в такой ситуации, начинает задумываться над тем, что были допущены какие-то серьезные ошибки в процедуре хранения полезного и вкусного продукта. Разберемся в данном вопросе по порядку.
Причины могут быть разные. /Фото: fermer.blog.
Основных причин расслоения меда на фракции в емкости для хранения три. Первая и наиболее распространенная причина – это, конечно же, неправильное хранение продукта. Происходит подобное из-за естественных химических процессов, которые образуются в содержащейся в меду фруктозе и сахарозе. Если держать мед в условиях с повышенной влажностью или в условиях с неправильным температурным режимом, то он в обязательном порядке распадётся на две фракции – густую и жидкую.
Мед не любит влажность и высокую температуру. /Фото: пасекадорохиных.рф.
Вторая распространенная причина расслоения – это нагрев меда. Ни в коем случае не стоит пытаться вскипятить мед для того, чтобы сделать его жидким. Высокая температура неизбежно приведет к последующей (и очень скорой) порче ценного продукта. К сожалению, подогревать мед до 40 градусов могут и некоторые нерадивые торговцы, которые пытаются сбыть застоявшийся товар, придавая ему лучший внешний вид при помощи кипячения.
Могут быть допущены ошибки при сборе. /Фото: vnd12.ru.
Третья часто встречающаяся причина – это неправильный сбор меда. Чаще всего такая ошибка допускается неопытными пасечниками, которые осуществляют выкачку меда без сортировки рамок на протяжении всего сезона. Таким образом, в емкость с самого начала попадает, по сути, несколько разных продуктов. Также мед могут смешать на заводе во время разлива. Некоторые недобросовестные технологи в погоне за прибылью допускают смешивание остатков меда из нескольких партий.
Брать нужно у проверенных торговцев. /Фото: yandex.by.
Существуют и некоторые другие причины расслоения, однако они куда более редкие. Так, например, мед может слоится в банке из-за очень редкого явления – перенасыщения продукта фруктозой. Кроме того, осадок может выпадать из-за наличия в меде каких-либо примесей с целью увеличения его массы. Например, недобросовестные продавцы иногда добавляют мел или крахмал.
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