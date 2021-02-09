В чем отличие зайца и кролика, если выглядят они одинаково

Есть один замечательный «пионерский» неприличный анекдот про зайца и волка, однако его рассказывать мы, конечно же, не будем. Лучше поговорим о том, в чем заключается ключевое отличие между такими очень похожими представителями дикой природы, как кролик и дикий заяц. В чем между ними разница?
Вот это кролик. |Фото: zastavki.com.
Начать стоит с того, что у зайца и кролика один и тот же предок – дикий европейский кролик, а значит оба животных принадлежат к одному отряду – зайцевидные, являясь таким образом прямыми родственниками. Правда на этом сходство между ними, пожалуй, и заканчивается. Так как при кажущемся внешнем сходстве даже выглядят эти животные абсолютно по-разному.
А вот это зайцы. |Фото: belgosohota.by.
В первую очередь животные отличаются естественным ареалом обитания. Зайцы живут почти во всем мире. А вот кролики в дикой природе встречаются только в ряде регионов Африки, Южной Америке и на Юго-Востоке Европы. Что касается внешнего вида, то заяц намного крупнее. В отличие от кроликов зайцы не просто линяют, но еще и меняют окрас своего меха, подобного волкам.
Зайцы абсолютно дикие. |Фото: animal-photos.ru.
Отличаются животные своим поведением и социальной структурой. Кролики более оседлые. Они не меняют место обитания без острой нужды и роют норы в которых проходит существенная часть их жизни. А самое главное кролики живут большими семьями. Зайцы – одиночки, которые не привязываются к конкретной местности, не строят убежищ и встречаются с другими особями только во время брачного периода.
Кролики живут стаями, а зайцы нет. |Фото: apexhose.com.
Кролики намного активнее и быстрее размножаются. Собственно потому и появилось крылатое выражение «плодятся, как кролики». Беременность крольчихи длится 32 дня, зайчихи – 45 дней. Зайцы дают потомство только в брачный период. Кролики заняты увеличением популяции круглый год при достаточном количестве еды в месте их обитания.
Такие похожие и такие разные. |Фото: fishki.net.
В помете кроликов до 16 детенышей. Крольчихи не оставляют детей, при этом гарантированно убьют детенышей не из своего помета, если те каким-то образом окажутся рядом. У зайцев помет составляет чаще всего 2 детеныша. Зайчихи часто оставляют потомство на несколько суток в поисках пропитания. Однако, другие зайчихи часто кормят чужих детенышей, если услышат их писк в лесу.
Но самое интересное в том, что кролики легко приручаются и прекрасно переносят соседство с человеком. А вот зайцы абсолютно дикие. Приручить зайца невозможно, а самое главное, они не терпят неволи.
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