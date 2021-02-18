Кухонные отходы, которые никогда нельзя смывать в канализацию

Если вы, конечно, не хотите серьезных проблем с сантехникой.
Ничего страшного, если вы выкинете в измельчитель пищевых отходов кожуру от апельсина или куски плохого мяса. Но есть продукты, которым место в мусорной корзине: в противном случае придется вызывать сантехника.
1. Кости
Даже если они мелкие, это все равно плохая идея. Кости будут просто крутиться вокруг лезвий измельчителя и не спустятся вниз по трубе.
2. Сельдерей
Волокна сельдерея легко запутаются вокруг лезвий измельчителя. То же самое относится к спарже и кукурузе.
3. Кофейная гуща
Она легко скапливается в густой осадок на трубах, что в итоге ускоряет процесс их засорения.
4. Яичная скорлупа
Кто-то считает, что она даже делает острее лезвия измельчителя, кто придерживается прямо противоположного мнения: скорлупа может прилипнуть к лезвиям и затупить их. На всякий случай, лучше выбросьте ее в мусорную корзину.
5. Косточки от фруктов
Вы когда-нибудь пробовали разрезать косточку персика или авокадо? Это невозможно. Вот и измельчитель не справится.
6. Масло, жир
… тоже способствуют засорению кухонных труб.
7. Макароны
Любые виды пасты — спагетти, вермишель, равиоли — расширяются под воздействием воды, даже после приготовления. А следовательно, засоряют трубы. То же самое, кстати, касается риса.
8. Картофельные очистки
… а также другие овощи, содержащие крахмал, приведут к появлению вредного осадка на трубах.
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