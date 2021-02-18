Кухонные отходы, которые никогда нельзя смывать в канализацию

Если вы, конечно, не хотите серьезных проблем с сантехникой.



Ничего страшного, если вы выкинете в измельчитель пищевых отходов кожуру от апельсина или куски плохого мяса. Но есть продукты, которым место в мусорной корзине: в противном случае придется вызывать сантехника.



1. Кости

2. Сельдерей

3. Кофейная гуща

4. Яичная скорлупа

5. Косточки от фруктов

6. Масло, жир

7. Макароны

8. Картофельные очистки

Даже если они мелкие, это все равно плохая идея. Кости будут просто крутиться вокруг лезвий измельчителя и не спустятся вниз по трубе.Волокна сельдерея легко запутаются вокруг лезвий измельчителя. То же самое относится к спарже и кукурузе.Она легко скапливается в густой осадок на трубах, что в итоге ускоряет процесс их засорения.Кто-то считает, что она даже делает острее лезвия измельчителя, кто придерживается прямо противоположного мнения: скорлупа может прилипнуть к лезвиям и затупить их. На всякий случай, лучше выбросьте ее в мусорную корзину.Вы когда-нибудь пробовали разрезать косточку персика или авокадо? Это невозможно. Вот и измельчитель не справится.… тоже способствуют засорению кухонных труб.Любые виды пасты — спагетти, вермишель, равиоли — расширяются под воздействием воды, даже после приготовления. А следовательно, засоряют трубы.То же самое, кстати, касается риса.… а также другие овощи, содержащие крахмал, приведут к появлению вредного осадка на трубах.