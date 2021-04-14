9 ошибок при уборке, от которых дома становится ещё грязнее

Все мы с детства умеем наводить порядок дома: подметать и мыть полы, протирать пыль, мыть посуду. Однако многие действия, которые мы по привычке совершаем, не только не делают дом чище, но и усугубляют ситуацию с грязью и микробами.

Возможно, вы тоже совершаете одну или несколько из этих 9 ошибок. Получается, что вы зря тратите время и силы на наведение чистоты, хотя могли бы немного изменить привычный сценарий уборки и сделать её гораздо более эффективной.

Ошибка первая: протирать всё одной и той же тряпкой

Если у вас одна и та же тряпка для протирания всех поверхностей в доме, то получается, что вы переносите грязь и микробы с одного предмета на другой. Микробы из ванной «переезжают жить» на кухонный стол, на тумбочку и на другие места в доме.

Чтобы этого не происходило, вы можете использовать одноразовые влажные салфетки или бумажные полотенца, однако это может показаться неэкономным, и, кроме того, это создаёт дополнительный мусор и вредит экологии. Поэтому разумнее будет завести несколько отдельных тряпочек для каждой зоны в доме и тщательно прополаскивать их после каждого использования. Полоскание работает лишь как временная мера, а тщательно очистить тряпку от грязи и микробов поможет регулярная стирка в машинке.

Ошибка вторая: не вытряхивать пылесборник пылесоса

Если вы долго не вытряхиваете пылесборник (или не меняете его, если он одноразовый), то пылесос начинает хуже всасывать воздух, и ковры остаются пыльными. Кроме того, пылинки и мусор из переполненного мешка вылетают вместе с потоком воздуха обратно в комнату.

Поэтому следите за наполнением мешка и своевременно вытряхивайте его. Сам пылесос, шланг и щёлку регулярно протирайте влажной тряпкой – разумеется, убедившись, что он отключён от сети. Если у вас моющий пылесос, после каждого использования выливайте грязную воду, промывайте детали и оставляйте их сушиться, иначе остатки грязной воды станут рассадником микробов.

Ошибка третья: класть все кухонные приборы в посудомоечную машинку

Небольшие кухонные принадлежности, такие как пресс для чеснока или тёрка, плохо промываются в посудомоечной машинке, особенно если их положить туда с засохшими остатками продуктов. Даже если при беглом осмотре они кажутся чисто вымытыми, но в глубине могут остаться кусочки, которые станут питательной средой для размножения бактерий.

Мойте такие изделия вручную специальными щёточками. Уделяйте особое внимание труднодоступным уголкам, чтобы быть уверенными, что не пропустили ни одного застрявшего кусочка.

Ошибка четвёртая: ставить ёршик для туалета в держатель сразу после использования

Если вы ставите на место влажный ёршик, то его мокрые щетинки с грязью из унитаза оказываются герметично закрытыми, и в этой среде активно размножаются бактерии.

Чтобы избежать этого, не кладите ёршик сразу на место, а сначала дайте ему высохнуть. Подойдут модели, у которых в ручке есть отверстие: можно вешать их на гвоздик или крючок.

Ошибка пятая: не прочищать слив раковины

Трудно придумать более благоприятную среду для размножения бактерий, чем влажный и тёмный сток раковины с остатками жира и пищи на стенках. Это ведёт не только к развитию микроорганизмов, но и к засорению трубы.

Чтобы раковина была чистой и снаружи, и внутри, мойте её каждый вечер и протирайте насухо чистой тряпкой. В слив можно насыпать соды, налить столовую ложку уксуса и оставить на ночь. Утром промойте слив кипятком или горячей водой из крана.

Ошибка шестая: проводить уборку снизу вверх

Некоторые хозяйки привыкли начинать уборку с самого масштабного дела: подметания и мытья полов. Когда эта большая работа проделана, наступает черёд протирать пыль, убирать разбросанную одежду со стульев и разбирать бумаги на рабочем столе. Однако в процессе разбора на пол падают крошки, волосы, пыль, содержимое карманов на одежде. Возможно, вы и сами замечали, что после уборки полы, которые вы отмыли и пропылесосили первым делом, снова покрыты мелким мусором. Теперь вы знаете, почему так происходит.

Поэтому уборку следует делать сверху вниз. Начните с подоконников, затем наведите порядок на всех столах и рабочих поверхностях, приберитесь на диванах и креслах, разложите все вещи на места. Только после этого принимайтесь за полы.

Ошибка седьмая: распылять чистящее средство непосредственно на поверхность

Даже экологичные и натуральные чистящие средства не стоит обильно лить на поверхность. Если вы брызгаете жидкостью прямо на окна или столешницы, как это делают в рекламе, то на поверхность попадает слишком много средства. Даже если вы тщательно протираете избыток тряпкой, капли всё равно затекают в микроскопические щели и шероховатости и остаются там. Если в доме есть маленькие дети, многие из которых любители пробовать всё на вкус, то моющее средство может оказаться у них во рту.

Чтобы этого избежать, пшикайте не на саму мебель, а на тряпку, а затем протирайте предмет. Так на него попадёт ровно столько жидкости, сколько нужно.

Ошибка восьмая: не очищать стиральную машину

Даже самое тщательное полоскание в машине не сравнится с ручным, поэтому вода в барабане всегда немного грязная. Закрытая влажная машинка представляет собой идеальный «инкубатор» для микробов, которые затем попадают на бельё, которые вы стираете. Даже если машинка выглядит и пахнет как новая, в ней всё равно могут быть бактерии. А если появился затхлый запах, то ситуация уже критическая.

Как «прогнать» непрошеных крохотных гостей из стиральной машинки? Раз 1-2 недели пускайте цикл стирки при максимальной температуре (обычно это 90 градусов) и добавляйте в барабан немного лимонной кислоты. Так вы продезинфицируете прибор и предотвратите скопление известковых отложений на ТЭНе, продлевая срок службы техники.

Ошибка девятая: не протирать микроволновую печь

Микроволновка есть на каждой кухне. Споры по поводу её безопасности не утихают до сих пор. Вроде бы учёные доказали, что излучение исправного устройства безопасно, если дверца плотно прилегает к корпусу. Однако микроволновка может стать источником другой опасности – бактериологической. Загляните внутрь, и вы обязательно заметите жирный налёт и остатки пищи. Темно, тепло, влажно от пара разогреваемой пищи – вот вам и ещё один «рассадник» микробов.

Протирайте микроволновку как можно чаще. С каждым рабочим циклом грязь на стенках «запекается», и оттереть её становится труднее. Возьмите за привычку чистить прибор каждый вечер – это займёт не больше минуты.

Теперь вы знаете, как сделать ваш чистый дом ещё чище. Даже если на предметах внешне не заметна грязь, это не значит, что там нет микробов. Применяйте советы и нашей статьи, и дом будет не только сияющим, но и безопасным для всех членов семьи.