Причины, по которым мы не можем спать без одеяла даже в жаркую ночь

Вы обнаруживаете, что ворочаетесь ночью, и единственное, что вам помогает, это ваше одеяло. Кажется, что они обладают магической силой, и мы быстрее засыпаем. Даже жаркие ночи не обходятся без одеяла. Есть несколько причин, почему мы так привязаны к ним, и как только вы узнаете почему, все это будет иметь смысл.
Мы выяснили, почему мы используем наши одеяла, и теперь мы делимся этим со всеми вами.
1. Он регулирует температуру нашего тела.
Мы теплокровные существа, а это значит, что наше тело регулирует свою внутреннюю температуру, и это то, что помогает нам оставаться в тепле. Однако, когда мы находимся в глубоком сне, весь наш контроль исчезает. Но одеяла помогают нашему организму регулировать и поддерживать нужную нам температуру.
2. Одеяла являются неотъемлемой частью нашей рутины перед сном.
Мы также «существа привычки», и это оказывает огромное влияние на то, зачем нам нужны наши одеяла. Даже если речь идет не о том, чтобы чувствовать себя в безопасности, мы использовали одеяла всю свою жизнь. Поэтому, когда мы ложимся спать и укрываемся одеялом, наше тело получает сигнал о том, что пора спать.
3. Одеяла снижают стресс и беспокойство.
Серотонин — это один из химикатов для хорошего самочувствия, который играет важную роль в поддержании у нас счастья и спокойствия. Когда мы находимся в состоянии стресса и беспокойства, трудно заснуть. Однако, как только мы укрываемся одеялом, количество этого химического вещества увеличивается, и эти чувства начинают уходить.
4. Одеяла помогают нам уснуть.
Одеяла создают микроклимат: барьер, в котором температура не сильно меняется. Это согревает нашу кожу, и окружающие факторы, которые охлаждают наше тело, влияют на нас не так сильно. Таким образом, мы быстрее засыпаем.
5. Мы чувствуем себя защищенными и безопасными.
Одеяла вызывают чувство безопасности, потому что самым распространенным страхом, который у нас был, когда мы были детьми, был страх темноты. Итак, когда это чувство начиналось, мы залезали под одеяло. Это было наше волшебное бегство, которое боролось с нашим страхом и заставляло нас чувствовать себя защищенными. Это чувство безопасности остается с нами сегодня, когда мы находимся под одеялом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии