Секрет молодости звезды фильма «Миллион лет до нашей эры»: Ракель Уэлч - 80, а она всё также прекрас

Ракель Уэлч.

Ракель Уэлч на съемках фильма «Миллион лет до нашей эры».

Ракель Уэлч на шоу Дика Каветта, 1972 год.

До сих пор фанаты просят поставить автографы на рекламных плакатах «Миллиона лет до нашей эры».

Ракель Уэлч в 2017 году.

Ракель Уэлч в фильме «Принц и нищий» (1977 год).

Её называют самой красивой Констанцией мирового кинематографа.

Ракель Уэлч сейчас.