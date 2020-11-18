Секрет молодости звезды фильма «Миллион лет до нашей эры»: Ракель Уэлч - 80, а она всё также прекрас

Как бы невероятно это не звучало, 5 сентября Ракель Уэлч (Raquel Welch) исполнилось 80 лет! Безусловно, для звезды такого масштаба и женщины столь бесподобной красоты это дата, которую стоит отметить. Ракель вызывала восхищение в золотые годы своей славы. Самое удивительное, что свою красоту актриса сохранила и в столь солидном возрасте. В чём секрет её моложавости и привлекательности? Какие аспекты жизни и карьеры Уэлч остались за пределами таблоидов?
Джо Ракель Техада родилась в Чикаго в 1940 году. Изначально она хотела строить карьеру в танцах. Препятствием на пути к этой мечте стала легендарная фигура Ракель! Уэлч тяжело трудилась на этом поприще вплоть до семнадцати лет. Преподаватель Ракель в один момент разрушил все грёзы девушки, сказав, что для балета у неё совсем неподходящее телосложение и у неё нет будущего в этой сфере.
Ракель Уэлч.
После этого Ракель ждала целая череда триумфов на различных конкурсах красоты. Видную красотку с потрясающими формами быстро заметили. Девушка стала работать на телевидении. У неё пока не было ролей в кино, она стала ведущей в передаче о погоде. Вскоре Ракель вышла замуж за Джеймса Уэлча, которого знала со средней школы. У пары в браке родились двое детей - Тани (которая пошла по стопам матери и теперь сама актриса) и Дэймон.
Голливуд был лишь вопросом времени. Яркий свет его софитов манил и притягивал. Брак будущей звезды довольно быстро распался. В 1963 году она решила поехать в Лос-Анджелес со своими детьми. Уже в следующем году она дебютировала в кино, сыграв в фильме «Дом - это не дом» с Шелли Уинтерс. Вскоре последовал фильм Элвиса «Roustabout». К этому времени она встретила Патрика Кертиса, своего менеджера и второго мужа.
Ракель Уэлч на съемках фильма «Миллион лет до нашей эры».
Кертис посоветовал ей оставить фамилию Уэлч, что было созвучно с именем Ракель. От использования имени Джо она отказалась ещё в раннем возрасте. «Я думаю, что если у вас смешанное англосаксонское и латиноамериканское происхождение, то латинская сторона неизменно победит», - сказала звезда в одном из своих интервью. «Это что-то в вашем темпераменте и в самой вашей сущности». Отец актрисы, Армандо, был из Боливии. Мать, Жозефина, была белой. Она дала Ракель свою фамилию.
Первой большой работой в кино у Ракель Уэлч стала классическая научно-фантастическая картина 1966 года «Фантастическое путешествие». Плавание в облегающем соблазнительное тело комбинезоне произвело настоящий фурор! В том же году Уэлч сыграла одну из своих самых запоминающихся ролей - королеву пещер Лоану в «Миллионе лет до нашей эры». Эта роль принесла актрисе мировую славу. Рэй Харрихаузен создал потрясающих анимированных динозавров, но только Ракель стала настоящей звездой этого доисторического приключения. Фильм также был выпущен перед «Фантастическим путешествием», что ещё больше повысило популярность Уэлч.
Незабываемый образ Ракель в меховом купальнике полностью захватил воображение публики. В интервью Дику Каветту в 1972 году Ракель сказала, что более чем осведомлена о том, почему некоторым зрителям так понравился фильм. Ракель на протяжении всего этого шоу, где всегда доминировали мужчины, остроумно шутила по поводу своей роли в «Миллионе лет до нашей эры».
Ракель Уэлч на шоу Дика Каветта, 1972 год.
Даже спустя десятилетия после выхода этой ленты на экраны, Уэлч регулярно просят дать автографы на этих рекламных фотографиях, где звезда столь скудно одета. Для Ракель главное - помнить о том, с чего она начинала. «Я помню, как Джеймс Стюарт давным-давно сказал мне никогда не избегать своих фанатов или того, что этим фанатам нравится во мне», - сказала она. «Это был очень хороший совет», - добавила неувядающая звезда.
До сих пор фанаты просят поставить автографы на рекламных плакатах «Миллиона лет до нашей эры».
У Ракель было много ярких, запоминающихся фильмов. Например, такие, как шпионский фильм «Суть» и комедия Питера Кука и Дадли Мура «Ослеплённый». Картины укрепили актёрскую репутацию Уэлч. Потом были работы в фильмах «Леди в цементе» с Фрэнком Синатрой в 1968 году и «Мира Брекинридж» (1970), основанная на социальной сатире автора Гора Видала. Затем Ракель снялась в драме «Возлюбленная», также известная как «Грех» или «Беспокойные». Редкое закулисное фото из постановки Терри О'Нейла выставляется в Лондоне. В семидесятых Уэлч сыграла главную роль в вестерне «Ханни Колдер» (1971). Затем она сыграла Констанцию Бонасье в сериале Ричарда Лестера «Три мушкетера».
Ракель Уэлч в 2017 году.
Последний фильм звезды на сегодняшний день - это картина 2017 года «Как быть латинским любовником». На телевидении Ракель снялась в «Доме Версаче» 2013 года. Актриса успела даже сняться в мюзикле.
Ракель часто попадала на первые полосы газет из-за своего сложного характера. Сама она говорит об этом так: «Мне нужно было быть жёсткой, чтобы прорваться. Но в какой-то момент жизни я обнаружила, что веду себя не подобающе. Это было совсем не то что мне было нужно». В девяностых годах в ситкоме «Сайнфелд» Ракель сыграла себя, как агрессивную высокомерную диву, которая нападает на актёров.
Ракель Уэлч в фильме «Принц и нищий» (1977 год).
Её называют самой красивой Констанцией мирового кинематографа.
После разрыва с Патриком Кертисом в 1972 году Ракель выходила замуж ещё дважды. Сначала её избранником стал актер, писатель и режиссёр Андре Вайнфельд, потом Ричард Палмер. С последним актриса развелась в 2004 году. Беспокойная натура этой женщины не смогла найти счастья ни с кем из них. Сама она говорила о всех своих мужьях с теплотой, утверждая, что ко всем испытывала нежные чувства в своё время. Каждый раз ей казалось, что она наконец встретила человека с которым сможет прожить долгую и счастливую жизнь. Только всё время что-то шло не так.
Ракель Уэлч сейчас.
Столь сильной личности, как Ракель всегда было очень тяжело строить отношения. Она пыталась вести игру на своих условиях. Мужчинам это неизменно не нравилось. Освободиться от чужого влияния и построить такую блестящую карьеру — это потребовало недюжинного мужества от хрупкой женщины. Многие считали Уэлч лишь пустоголовой красоткой, но она доказала всем, что это далеко не так.
Как она сейчас относится к своей карьере в шоу-бизнесе? «Я просто довольна своей жизнью», - говорит актриса. «Я чувствую, что прожила очень прекрасную, красивую жизнь». Поздравляем с Днём Рождения настоящую икону Голливуда - Ракель Уэлч!
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