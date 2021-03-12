В руке сабля, в ухе брошь: зачем пираты носили в ушах серьги

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Образ пиратов в представлении современного человека неразрывно связан с многочисленными ювелирными украшениями. Хотя в действительности пираты не выглядели и в половину от того, как их рисует современная художественная культура

Образ пиратов в представлении современного человека неразрывно связан с многочисленными ювелирными украшениями. Хотя в действительности пираты не выглядели и в половину от того, как их рисует современная художественная культура , серьги пираты действительно носили. Самое интересное же заключается в том, что делали они подобное не украшения ради.

Художественная, в частности романтическая культура исказила образ пиратов до невозможности. |Фото: veralline.com.

Серьги носили затем же, зачем делают золотые зубы. |Фото: 3dtoday.ru.

|Фото: иллюстраторы.рф. Кроме того, серьги служили для переноски шариков из воска.|Фото: иллюстраторы.рф.

А еще это красиво. ¦Фото: sci-hit.com.