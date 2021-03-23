10 лучших исторических драм XXI века, которые перенесут в прошлое, как машина времени

Историческое кино всегда являлось фаворитом в киноиндустрии. И это неспроста, ведь все события прошлых лет повлияли на нашу жизнь и ход истории. В наш век современных технологий смотреть эти фильмы — одно удовольствие, ведь можно в красках и со спецэффектами увидеть прошлое. Благодаря историческим фильмам есть возможность прикоснуться ко всем значимым событиям нашей истории, заглянуть в замки царей, увидеть ужас прошлых войн, столкновения наций и многое другое. Предлагаем окунуться в прошлое и посмотреть топ 10 исторических драм XXI века.
«Банды Нью-Йорка»
Фильм «Банды Нью-Йорка» (реж. Мартин Скорсезе)
В основу сюжета ленты легла документальная книга Герберта Осбери 1928 года. Фильм рассказывает нам о борьбе между коренными американцами и иммигрантами ирландцами. Этим преступным группировкам закон не писан, они готовы идти до конца ради борьбы за территорию, невзирая на жертвы. Действия разворачиваются в 1863 году в трущобах Нью-Йорка. В одной из жестоких потасовок, от предводителя американцев погибает его главный враг — вожак банды ирландцев. Через время его сын возвращается на улицы, где убили его отца, с желанием отомстить за его смерть.
«Последний король Шотландии»
Фильм «Последний король Шотландии» (реж. Кевин Макдональд)
Фильм 2006 года снят по книге Джайлса Фодена. И, хотя главный герой киноленты — вымышленный персонаж, зато окружающие его люди и события в фильме вполне реальны. Действие картины происходит в Уганде, куда после колледжа приехал молодой шотландский врач, который по воле случая становится личным лекарем президента. Со временем он даже стал одним из важных советников главы государства. Поначалу молодой врач восхищался управлением президента, но вскоре изменил свое отношение к нему из-за кровавых преступлений и диктаторского режима, и всяческими способами пытался повлиять на происходящее.
«Король говорит!»
Фильм «Король говорит!» (реж.Том Хупер)
В центре сюжета фильма — герцог, который после отречения от престола его брата вынужден вступить в должность британского короля Георга VI, отца королевы Елизаветы II. Герцог приходит в ужас от этой новости, так как с детства он страдал заиканием, а теперь ему нужно быть лицом и голосом своей страны. Чтобы побороть свои страхи, он был вынужден обратиться за помощью к специалисту из Австралии, который практикует эффективные, но очень неоднозначные методы.
«Царство небесное»
Фильм «Царство небесное» (реж. Ридли Скотт)
Эта историческая драма о событиях, которые предшествовали Третьему крестовому походу, а именно война между Иерусалимским королевством и Айюбидами, а также осада Иерусалима Саладином. Главный герой — юный оружейник, вынужденный бежать со своей родины. Он приходит в отряд крестоносцев, которым руководил его отец. Но, в скором времени, в сражении отец погибает и присваивает сыну сан рыцаря. Наследник клянется в верности королю Иерусалима.
«Последний самурай»
Фильм «Последний самурай» (реж. Эдвард Цвик)
Этот фильм был выдвинут на четыре премии «Оскар», имеет множество наград и номинаций. Действие картины происходит в Японии в 70-х годах XIX века. Для обучения современному искусству ведения боевых действий, император Японии нанимает Американского военного офицера. Таким образом, в рамках глобальной модернизации, он пытается истребить воинов самураев и создать новую армию своей страны, выбирая прозападную и американскую позицию в политике и ведении войны.
«Мария-Антуанетта»
Фильм «Мария-Антуанетта» (реж. София Коппола)
Биографическая мелодрама рассказывает нам о невероятной и в то же время трагической судьбе самой знаменитой королевы Франции — Марии-Антуанетты — дочери императрицы Австрии Марии Терезии. В 1770 году, в еще в столь молодом возрасте (14 лет), Мария-Антуанетта выходит замуж за второго кузена, дофина Франции наследника Людовика XV, тем самым заключив между двумя державами союз. В 19 лет она вступает на французский трон. Тут, после беззаботного детства у нее начинается молодость, полная развлечений, веселья и роскоши. И казалось бы, что жизнь удалась, но ее постигла ужасная и внезапная кончина — на гильотине под ликование парижских бедняков. Многие историки считают, что такая смерть — ее расплата за нелюбовь и непонимание простого народа. Но у авторов есть своя версия данной ситуации, которую и можно увидеть в этом фильме.
«Отель «Руанда»
Фильм «Отель «Руанда» (реж. Терри Джордж)
Сюжет киноленты основан на реальных событиях, происходящих в Руанде в 90-х годах прошлого века. В 1994 году в бывшей бельгийской колонии обостряется политическая обстановка, вызванная напряжением между двумя народами — тутси и хуту. Все это неизбежно ведет к войне. Этническое большинство (хуту) устроило жестокую и кровавую бойню в стране, в следствии чего погибли более миллиона человек, основная часть из которых были народ тутси. Чтобы спасти хоть часть людей от насилия и убийства, управляющий престижным отелем «Руанда» укрывает их в своих стенах. Ситуация усложняется тем, что управляющий принадлежит к хуту, а его жена к тутси. Естественно, это приводит к разногласиям не только с экстремистами, но и с его приятелями. Однако, несмотря на все трудности и риск собственной жизнью, управляющему удалось спасти от гибели более тысячи беженцев.
«Цвет войны»
Фильм «Цвет войны» (реж. Чжан Имоу)
В 1937 году, в разгар китайско-японской войны, американский гробовщик, чтобы организовать похороны священника, прибывает в монастырь, за пределами которого ведутся жестокие бои. Здесь же укрываются от войны воспитанницы монастыря, а также вскоре туда прибывают женщины легкого поведения из соседнего борделя. Оказавшись заложником ситуации и единственным мужчиной, гробовщик выдает себя за священника и пытается помочь спасти всех девушек от нападения японской армии. В основе сюжета ленты лежит реальная история «Нанкинской резни». Кстати, некоторые сцены из фильма были сняты по фотографиям тех событий. Интересный факт, что этот фильм запрещен к просмотру в Японии.
«Фрост против Никсона»
Фильм «Фрост против Никсона» (реж. Рон Ховард)
Фильм снят по одноименной пьесе Питера Моргана. События картины разворачиваются в 1977 году в США. Через три года после своей вынужденной отставки, бывший президент США Ричард Никсон решил дать эксклюзивное интервью известному журналисту и телеведущему Дэвиду Фросту. Однако обычное интервью внезапно переросло в интеллектуальную и политическую дуэль, в которой оба оппонента мечтали одержать победу, причем любой ценой. Эта баталия вошла в золотые анналы американской тележурналистики. А фильм был выдвинут в пяти номинациях премии «Оскар».
«Две Королевы»
Фильм «Две королевы» (реж. Джози Рурк)
Сюжет фильма 2018 года основывается на историческом романе Джона Гая. После долгого пребывания за границей, молодая королева Шотландии Мария I Стюарт в 1561 году возвращается на родную землю. Так как она католичка и по крови имеет право претендовать на престол Англии, она враждебно настроила против себя свою кузину, королеву Елизавету I. Юная претендентка на трон оказывается в череде опасных придворных интриг. Ей приходится бороться с политиками, чтобы не стать у них в руках марионеткой и заявить о своих правах на обладание английской короной, тем самым бросив вызов властной протестантской королеве.
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