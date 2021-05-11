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Зигмунд Фрейд «рекомендует»: кокаин – лекарство от тысячи болезней

Удивительно, насколько легкомысленно раньше относились к препаратам, которые сегодня считаются опасными наркотиками. Вот и знаменитый австрийский психоаналитик, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд в свое время считал, что кокаин может быть отличнейшим лекарством от целого ряда физических и психических болезней.

Зигмунд Фрейд

Зигмунд Фрейд

Работы Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud) оказали значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, и даже литературу и искусство XX века. На тот момент воззрения Фрейда и способы воплощения его идей были новаторскими и вызывали постоянный резонанс в научном сообществе. Некоторые способы, однако, и по сей день считаются… слишком уж новаторскими, если не сказать сомнительными. Дело в том, что Фрейд, будучи и сам большим сторонником потребления кокаина, считал этот порошок чудесным лекарством, способными помочь от многих физических и психических проблем.

Зигмунд Фрейд

Реклама зубной пасты с кокаином.

О кокаине Фрейд впервые узнал в начале 1884 года из заметок полевого военного врача, который использовал этот порошок, чтобы повысить выносливость и снизить утомляемость. Это показалось Фрейду достаточно интересным и он решил провести эксперименты на себе. Уже в апреле он писал: «Я раздобыл немного кокаина и попробую испытать его воздействие, применив в случаях сердечных заболеваний, а также нервного истощения, в особенности при ужасном состоянии отвыкания от морфия».



Зигмунд Фрейд

В отличие от морфия, который не давал врачу действовать сфокусированно, кокаин позволял Фрейду проводить сложнейшие хирургические операции, заставлял забывать о болях и значительно улучшал общее настроение. Так что Фрейд даже издал статью под названием «О коке», в которое расхваливал полезность этого вещества. Долгое время ученый использовал новое средство как анальгетик, выписывал его своей невесте Марте и даже тяжело больному другу, страдающему от ряда проблем. И несмотря на то, что болеющий друг достаточно быстро пристрастился к наркотику и эта зависимость еще сильнее ухудшила его состояние, Фрейд был все равно в восторге от кокаина и продолжал использовать его.

Зигмунд Фрейд

Однако до того момента, когда состояние друга Фрейда полностью вышло из-под контроля и его зависимость стала очевидной, Фрейд всячески старался рекламировать кокаин в научном сообществе. Он издал объемную статью о кокаине в Центральном журнале общей терапии». В ней он описал историю использования листьев коки индейцами Южной Америки, рассказал о том, как это растение попало в Европу, описал свойства кокаина и личные наблюдения за его эффектами. Зигмунд Фрейд был полностью уверен, что польза от этого растения много больше возможных негативных последствий. Более того, в одной из своих лекций, посвященных кокаину, Фрейд сказал: «Я, не колеблясь, советую применять кокаин в подкожных инъекциях по 0,3—0,5 грамма, не беспокоясь о его накапливании в организме».

Зигмунд Фрейд

Вино с кокаином: от усталости, бессонницы, подавленого настроения.

В последующие годы ученый издал три объемных работы, посвященных кокаину, последняя – «Кокаиномания и кокаинофобия» – вышла как раз в тот же год (1887), когда наука безапелляционно доказала вредность и даже опасность данного вещества. Однако к этому моменту Фрейд был уже настолько кокаинозависимым, что отказаться от этого средства он уже не мог. Его постоянно мучили головные боли, мигрени, депрессии, кровотечения из носа, с ним несколько раз случались сердечные приступы. Более того, даже несмотря на собственное тяжелое состояние, Фрейд по-прежнему пропагандировал кокаин своим друзьям и пациентам. К сожалению, ему действительно удалось подсадить на эту зависимость достаточно большое количество людей из своего окружения. Избавиться от этой зависимости Фрейду удалось только в 1896, через 12 лет после знакомства с этим коварным веществом.

Зигмунд Фрейд

Кокаин – один из опаснейших наркотиков.

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