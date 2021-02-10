10 лайфхаков для стирки, которыми нужно пользоваться

Зачем класть в барабан стиральной машины фольгу, добавлять аспирин или жидкость для полоскания рта? Что делать, если в машине пахнет плесенью и как вывести пятно от тонального средства? Мы подобрали для вас лучшие лайфхаки для стирки. Проверьте, все ли вы их знаете?



№ 1

2-3 таблетки растворимого аспирина сделают одежду ярче и отбелят ее. Аспирин содержит салициловую кислоту, которая разрушает молекулы протеина. Она действует таким же образом, как уксус, лимонный сок или лимонная кислота.



№ 2

Если в барабане стиральной машины появился неприятный запах, его можно устранить, добавив в пустую машину жидкость для полоскания рта и запустив режим полоскания.

№ 3

Стираете одежду из синтетических тканей? Добавьте в барабан пару шариков из фольги размером с теннисный мяч. С вещами не произойдет ничего особенного, просто они перестанут электризоваться.

№ 4

Сортируйте одежду не только по цветам, но и по плотности ткани. Вещи из деликатных тканей быстрее изнашиваются, если стирать их вместе с плотными тканями.

№ 5

Пятна от косметических средств можно обработать пеной для бритья, а затем постирать одежду, как обычно.

№ 6

Ускорить процесс машинной сушки можно с помощью сухого полотенца. Бросьте его в сушилку с мокрой одеждой, и время на сушку потратится меньше.

Чтобы отбелить белье добавьте в горячую воду лимонный сок, перелейте раствор в тазик, остудите и замочите в течение пары часов. После этого постирайте лифчики со стиральным порошком.Еще один секрет жизни без пятен – кислородный отбеливатель и темные полотенца. Пятна на светлых тканей заметнее, так что выбор цвета постельного белья и полотенец сыграет важную роль.Если темные вещи сталы белесыми, добавьте в барабан во время стирки крупную соль. Она предотвратит проникновение мыла в волокна ткани и удалит остатки порошка с одежды.