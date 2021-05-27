«Голубая кровь»: откуда пошло это выражение

Добро пожаловать в средние века. /Фото: stihi.ru.

Крестьянский труд тяжел. /Фото: yandex.by.

Человек благородный был чище и без загара. /Фото: youtube.com.

Когда кожа белая и чистая - вены видны очень хорошо. /Фото: obozrevatel.com.

Когда появляется загар, вену видны уже не так хорошо. /Фото: obozrevatel.com.