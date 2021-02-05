Как дочь питерского ювелира научила «летать» Марка Шагала: Прекрасная Белла Розенфельд

Они влюбились друг в друга в 1909 году в Санкт-Петербурге. Белла Розенфельд, которая была 19-летней дочерью богатого ювелира, и Марк, на семь лет старше ее, все еще посещающий художественную школу. Они оба родились и выросли в Витебске. И никогда не видели друг друга. Двое из совершенно разных миров. И для обоих это была любовь с первого взгляда. По словам Шагала, их любовь началась в тот момент, когда они впервые увидели друг друга, и продолжалась 35 лет.
Семья Беллы
Белла Розенфельд (1895–1944) - писатель и жена знаменитого Марка Шагала.
Белла родилась в Витебске и была самой младшей из восьми детей Шмуэля Ноя и Альты Розенфельд. Ее родители, владельцы успешного ювелирного бизнеса, были членами хасидской общины и вели семейную жизнь в соответствии с еврейской традицией. Однако для своих детей они предпочли светское образование. Белла закончила русскоязычную школу, а затем поступила на факультет литературы Московского университета. Она была блестящей студенткой. В этот период определились интересы Беллы - театр и искусство (на эти темы она писала статьи в университетскую газету).
Белла Розенфельд
Любовь с первого взгляда
В 1909 году Белла гостила у своих друзей в Петербурге и там же встретила свою настоящую любовь - Марка Шагала, тогда еще бедного и малоизвестного художника. Им было всего 20 лет. Любовь с первого взгляда была взаимной и вскоре они обручились. Шагал был очарован Беллой: он восхищался ее кожей цвета слоновой кости и большими черными глазами. Белла Розенфельд и сама испытала самые чистые искренние чувства к этому мальчику с неопрятными кудрями и взглядом лисы в небесно-голубых глазах.
Белла и Марк
Белла Розенфельд так описывала свою встречу с Марком Шагалом: «Когда мельком смотришь на его глаза, замечаешь, что они синие словно небо. Это были странные глаза ... длинные, миндалевидные ... и каждый из них, казалось, плыл сам по себе, как маленькая лодка». Сам Шагал вспоминал эту встречу не менее романтично: «Ее молчание мое. Ее глаза мои. Как будто она знает меня очень давно».
Белла, дочь богатого ювелира, выросла в атмосфере безмятежности, спокойствия и безопасности. А вот семья Марка была далеко не богатой. Его отец усердно работал в магазине сельди, пытаясь обеспечить своих девяти детей и жену. Однако, когда Белла и Марк встретились, они почувствовали, что предназначены друг другу - это действительно была любовь с самого первого взгляда (как это обычно бывает в каждой великой истории любви).
Розенфельды были недовольны выбором своей дочери, но это не помешало молодой паре заключить свой брак в 1915 году. 25 июля 1915 года Марк Шагал отпраздновал свадьбу с Беллой Розенфельд, женщиной, которая стала его величайшей любовью и вдохновением. А уже в 1916 году родился их первенец - девочка Ида. После окончания Первой мировой войны они переехали во Францию, где Шагал расправил свои живописные крылья.
Муза Шагала
Белла была для Шагала не только женой, но и музой и любимой моделью своего мужа. Влияние Беллы на художественное творчество художника было существенным. Настолько, что в 22 года Шагал стал учеником русского художника Леона Бакста. Он был известен в Европе благодаря своим рисункам, картинам и декорам. Работы Марка Шагала впечатляют своим разнообразием и не поддаются строгой классификации. Стиль автора, включающий нетрадиционную художественную манеру, находился под влиянием кубизма, фовизма и орфизма. В его работах можно увидеть и религиозную приверженность художника.
Верный своему стилю, Марк Шагал экспериментировал с различными техниками и жанрами на протяжении всей своей жизни. Его творческое наследие включает книжные иллюстрации, графику, сценографию, мозаику, витражи, скульптуру и керамику. Оригинальные работы Марка Шагала украшают крупнейшие театры мира. В 1964 году художник расписал потолок Парижского оперного театра Пале Гарнье. В 1966 году он создал фрески «Триумф музыки» и «Источники музыки» для Метрополитен-опера в Нью-Йорке.
Марк Шагал был одним из первых художников, который использовал станковую живопись для создания театральных декораций. И всех этих успехов он достиг со своей музой. Значительная часть работ художника посвящена Белле Розенфельд, независимо от того, написаны они при жизни девушки, или уже после ее смерти.
Сила и глубина Марка и Беллы запечатлена на полотнах художника. Очень часто Шагал изображал себя и Беллу летящими над городами. Как будто любовь, которую они разделяли, была сильнее самой гравитации. Одна из его самых выдающихся работ, несомненно, «Над городом». Здесь они оба парят над Витебском, маленьким родным городом, который так дорог им.
Над городом
Еще один шедевр Шагала с Беллой, парящей в воздухе - «День рождения». Вот как Белла описала эту картину: «И теперь мы оба в унисон начинаем плавать в этой красочной комнате. Мы хотим вырваться наружу. Голубое небо и облака зовут нас».
Тема невесты - центральная в творчестве Марка Шагала. Это объясняется чистыми и глубокими чувствами художника к Белле. Невеста на полотнах Шагала представлена летящей фигурой, которая словно поглощает холст. Постоянное использование этого сюжета говорит о том, что художник действительно обожал свою «невесту» - Беллу. Розенфельд стала богиней, которую восхваляли и которой поклонялись. При жизни и после смерти.
Память о Белле
Белла Шагал скончалась в 1944 году в Соединенных Штатах от вирусной инфекции. Марк Шагал, сокрушенный от грусти, не писал картин в течение года после смерти любимой. Марк Шагал опубликовал некоторые из сочинений своей возлюбленной в 1946 году (сборник «Горящие огни»). Более того, он хранил ее записную книжку, которую продолжал иллюстрировать в течение следующих 20 лет! Шагал заполнял пустые страницы трогательными красочными портретами.
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