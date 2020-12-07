10 хитростей, чтобы уменьшить счета за коммунальные услуги, не ущемляя себя в привычках

С нами не соскучишься!





Сэкономить на коммунальных платежах можно и без урезания бюджета

Если платежки за электроэнергию с каждым месяцем становятся все больше, а оплата коммунальных платежей выходит в круглую сумму, не спешите отчаиваться и искать дополнительный источник дохода

Если платежки за электроэнергию с каждым месяцем становятся все больше, а оплата коммунальных платежей выходит в круглую сумму, не спешите отчаиваться и искать дополнительный источник дохода . Существуют небольшие хитрости, которые помогут снизить расходы без жесткой экономии. Берите на вооружение 10 полезных лайфхаков.

1. Применяйте электроприборы по назначению

Кипятить воду на газовой плите - самый экономный вариант/ Фото: smak.ua

2. Замените устаревшую технику на современную

Старые бытовые приборы потребляют намного больше электроэнергии / Фото: static.orgpage.ru

3. Не используйте для разморозки продуктов микроволновку

Размораживайте продукты естественным путем, чтобы лишний раз не включать микроволновку / Фото: fb.ru

4. Вытирайте пыль на лампочках

Не забывайте во время уборки вытирать пыль на лампочках / Фото: nastroy.net

5. Не открывайте духовку без необходимости

Проверяйте готовность блюда через стекло в дверце духовки / Фото: fixremtex.ru

6. Своевременно очищайте пылесос

Забитый мусором пылесос тратит больше времени на уборку / Фото: sdelai-lestnicu.ru

7. Стирайте на минимальных температурах

30 градусов - оптимальная температура для стирки многих вещей / Фото: xn& #8212 ;80aimveh.pp.ua

8. Не откладывайте очищение электроприборов от накипи

Регулярно очищайте электроприборы от известковых отложений / Фото: koffkindom.ru

9. Обязательно накрывайте крышками посуду при готовке

В закрытой кастрюле еда приготовится намного быстрее / Фото: berkem.ru

10. Соблюдайте правила хранения продуктов в холодильнике

Храните еду в холодильнике в закрытых емкостях / Фото: datysho.ru