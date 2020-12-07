10 хитростей, чтобы уменьшить счета за коммунальные услуги, не ущемляя себя в привычках

Сэкономить на коммунальных платежах можно и без урезания бюджета
Если платежки за электроэнергию с каждым месяцем становятся все больше, а оплата коммунальных платежей выходит в круглую сумму, не спешите отчаиваться и искать дополнительный источник дохода. Существуют небольшие хитрости, которые помогут снизить расходы без жесткой экономии. Берите на вооружение 10 полезных лайфхаков.
1. Применяйте электроприборы по назначению
Кипятить воду на газовой плите - самый экономный вариант/ Фото: smak.ua
Чтобы нагреть воду, лучше воспользоваться электрочайником, а не электроплитой. Однако если у вас газовая плита, экономичнее вскипятить жидкость в обычном чайнике со свистком. Наливайте ровно столько воды, сколько потребуется в данный момент.
Если не можете определиться, где запечь блюдо, учитывайте следующие нюансы. Микроволновая печь израсходует меньше электричества, чем духовка в электроплите. А вот в сравнении с духовой печью газовой плиты, микроволновка проигрывает.
2. Замените устаревшую технику на современную
Старые бытовые приборы потребляют намного больше электроэнергии / Фото: static.orgpage.ru
Безусловно, покупка всех необходимых бытовых приборов за один раз требует немалых затрат. Мы предлагаем подойти к замене техники постепенно, ведь в перспективе такие вложения помогут экономить. При выборе новых устройств обращайте внимание на класс электропотребления. Данный параметр показывает эффективность расхода электричества конкретным прибором за определенное время. Классификация включает следующие обозначения: А+++, А++, А+, А, B, C, D, E, F , G. Чтобы техника прослужила подольше и потребляла меньше электроэнергии, выбирайте устройства с параметрами не ниже уровня А+. Особенно это касается холодильника, посудомойки и стиральной машинки.
3. Не используйте для разморозки продуктов микроволновку
Размораживайте продукты естественным путем, чтобы лишний раз не включать микроволновку / Фото: fb.ru
Да, в микроволновке можно разморозить мясо или рыбу за считанные минуты, но вместе с этим вы расходуете электричество без особой надобности. Переложите с вечера необходимые продукты из морозилки в холодильник или же выложите в мойку. Так мясо, рыба разморозятся естественным путем. Если времени в обрез, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Положите продукты в кастрюлю с водой на 15 минут, а затем приступайте к приготовлению блюда.
4. Вытирайте пыль на лампочках
Не забывайте во время уборки вытирать пыль на лампочках / Фото: nastroy.net
Как часто вы протираете пыль на лампочках? Скорее всего, реже, чем необходимо. Когда лампочки загрязняются, кажется, что они хуже светят и в комнате становится темнее. Для исправления ситуации мы включаем дополнительный источник освещения. В результате получается, что потребление электроэнергии увеличивается вдвое. Заведите себе новую привычку - протирать лампочки каждую неделю во время уборки или хотя бы несколько раз в месяц. Убедитесь, что осветительные элементы остыли и пройдитесь по ним сухой тряпочкой.
5. Не открывайте духовку без необходимости
Проверяйте готовность блюда через стекло в дверце духовки / Фото: fixremtex.ru
В процессе готовки старайтесь открывать дверцу духовки пореже. Чем чаще вы заглядываете внутрь печи, чтобы проверить блюдо, тем больше тепла выпускаете. В результате устройству приходится использовать дополнительную электроэнергию, чтобы восстановить нужную для готовки температуру. Оценивайте степень готовности блюда через стекло на дверце. Для этого регулярно поддерживайте его в чистоте.
6. Своевременно очищайте пылесос
Забитый мусором пылесос тратит больше времени на уборку / Фото: sdelai-lestnicu.ru
В идеале нужно очищать контейнер и мешок после каждого использования пылесоса. В противном случае из-за скопившегося мусора и пыли бытовой прибор будет работать некорректно и медленно. На уборку понадобится больше времени, а соответственно и электроэнергии. Также не забывайте менять и мыть фильтры, поскольку от них тоже зависит эффективность пылесоса.
7. Стирайте на минимальных температурах
30 градусов - оптимальная температура для стирки многих вещей / Фото: xn—80aimveh.pp.ua
Вдумайтесь в цифры: чтобы постирать одежду при 30 градусах, понадобится на 40% меньше электричества, чем при температуре в 60 градусов. Также не стоит гонять пустую машинку. Подождите день-два, соберите побольше вещей, чтобы заполнить ⅔ барабана и запускайте стирку.
8. Не откладывайте очищение электроприборов от накипи
Регулярно очищайте электроприборы от известковых отложений / Фото: koffkindom.ru
Известковые отложения на нагревательных элементах бытовой техники снижают эффективность работы приборов. Препятствие в виде налета увеличивает термическое сопротивление, что приводит к возрастанию энергопотребления. Нужно регулярно чистить стиральные машинки, бойлеры, электрочайники, посудомойки.
9. Обязательно накрывайте крышками посуду при готовке
В закрытой кастрюле еда приготовится намного быстрее / Фото: berkem.ru
В закрытой кастрюле блюдо закипит на 60% быстрее, чем при готовке без крышки. Также быстрому закипанию способствует правильно подобранный диаметр посуды. Дно должно выступать за пределы конфорки лишь на немного. Еще один совет: выбирайте посуду с толстыми стенками. Так еда будет дольше оставаться теплой.
10. Соблюдайте правила хранения продуктов в холодильнике
Храните еду в холодильнике в закрытых емкостях / Фото: datysho.ru
Обязательно накрывайте крышками или оборачивайте пищевой пленкой кастрюли и контейнеры с едой. В противном случае будет испаряться лишняя влага, которая приводит холодильник к повышенному энергопотреблению. К тому же, так вы еще и продлите свежесть продуктов.
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