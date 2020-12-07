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10 хитростей, чтобы уменьшить счета за коммунальные услуги, не ущемляя себя в привычках


Сэкономить на коммунальных платежах можно и без урезания бюджета

Сэкономить на коммунальных платежах можно и без урезания бюджета

Если платежки за электроэнергию с каждым месяцем становятся все больше, а оплата коммунальных платежей выходит в круглую сумму, не спешите отчаиваться и искать дополнительный источник дохода. Существуют небольшие хитрости, которые помогут снизить расходы без жесткой экономии. Берите на вооружение 10 полезных лайфхаков.


1. Применяйте электроприборы по назначению


Кипятить воду на газовой плите - самый экономный вариант/ Фото: smak.ua

Кипятить воду на газовой плите - самый экономный вариант/ Фото: smak.ua



Чтобы нагреть воду, лучше воспользоваться электрочайником, а не электроплитой. Однако если у вас газовая плита, экономичнее вскипятить жидкость в обычном чайнике со свистком. Наливайте ровно столько воды, сколько потребуется в данный момент.

Если не можете определиться, где запечь блюдо, учитывайте следующие нюансы. Микроволновая печь израсходует меньше электричества, чем духовка в электроплите. А вот в сравнении с духовой печью газовой плиты, микроволновка проигрывает.

2. Замените устаревшую технику на современную


Старые бытовые приборы потребляют намного больше электроэнергии / Фото: static.orgpage.ru

Старые бытовые приборы потребляют намного больше электроэнергии / Фото: static.orgpage.ru



Безусловно, покупка всех необходимых бытовых приборов за один раз требует немалых затрат. Мы предлагаем подойти к замене техники постепенно, ведь в перспективе такие вложения помогут экономить.
При выборе новых устройств обращайте внимание на класс электропотребления. Данный параметр показывает эффективность расхода электричества конкретным прибором за определенное время. Классификация включает следующие обозначения: А+++, А++, А+, А, B, C, D, E, F , G. Чтобы техника прослужила подольше и потребляла меньше электроэнергии, выбирайте устройства с параметрами не ниже уровня А+. Особенно это касается холодильника, посудомойки и стиральной машинки.

3. Не используйте для разморозки продуктов микроволновку


Размораживайте продукты естественным путем, чтобы лишний раз не включать микроволновку / Фото: fb.ru

Размораживайте продукты естественным путем, чтобы лишний раз не включать микроволновку / Фото: fb.ru



Да, в микроволновке можно разморозить мясо или рыбу за считанные минуты, но вместе с этим вы расходуете электричество без особой надобности. Переложите с вечера необходимые продукты из морозилки в холодильник или же выложите в мойку. Так мясо, рыба разморозятся естественным путем. Если времени в обрез, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Положите продукты в кастрюлю с водой на 15 минут, а затем приступайте к приготовлению блюда.

4. Вытирайте пыль на лампочках


Не забывайте во время уборки вытирать пыль на лампочках / Фото: nastroy.net

Не забывайте во время уборки вытирать пыль на лампочках / Фото: nastroy.net



Как часто вы протираете пыль на лампочках? Скорее всего, реже, чем необходимо. Когда лампочки загрязняются, кажется, что они хуже светят и в комнате становится темнее. Для исправления ситуации мы включаем дополнительный источник освещения. В результате получается, что потребление электроэнергии увеличивается вдвое. Заведите себе новую привычку - протирать лампочки каждую неделю во время уборки или хотя бы несколько раз в месяц. Убедитесь, что осветительные элементы остыли и пройдитесь по ним сухой тряпочкой.

5. Не открывайте духовку без необходимости


Проверяйте готовность блюда через стекло в дверце духовки / Фото: fixremtex.ru

Проверяйте готовность блюда через стекло в дверце духовки / Фото: fixremtex.ru



В процессе готовки старайтесь открывать дверцу духовки пореже. Чем чаще вы заглядываете внутрь печи, чтобы проверить блюдо, тем больше тепла выпускаете. В результате устройству приходится использовать дополнительную электроэнергию, чтобы восстановить нужную для готовки температуру. Оценивайте степень готовности блюда через стекло на дверце. Для этого регулярно поддерживайте его в чистоте.

6. Своевременно очищайте пылесос


Забитый мусором пылесос тратит больше времени на уборку / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Забитый мусором пылесос тратит больше времени на уборку / Фото: sdelai-lestnicu.ru



В идеале нужно очищать контейнер и мешок после каждого использования пылесоса. В противном случае из-за скопившегося мусора и пыли бытовой прибор будет работать некорректно и медленно. На уборку понадобится больше времени, а соответственно и электроэнергии. Также не забывайте менять и мыть фильтры, поскольку от них тоже зависит эффективность пылесоса.

7. Стирайте на минимальных температурах


30 градусов - оптимальная температура для стирки многих вещей / Фото: xn—80aimveh.pp.ua

30 градусов - оптимальная температура для стирки многих вещей / Фото: xn&#8212;80aimveh.pp.ua



Вдумайтесь в цифры: чтобы постирать одежду при 30 градусах, понадобится на 40% меньше электричества, чем при температуре в 60 градусов. Также не стоит гонять пустую машинку. Подождите день-два, соберите побольше вещей, чтобы заполнить ⅔ барабана и запускайте стирку.

8. Не откладывайте очищение электроприборов от накипи


Регулярно очищайте электроприборы от известковых отложений / Фото: koffkindom.ru

Регулярно очищайте электроприборы от известковых отложений / Фото: koffkindom.ru



Известковые отложения на нагревательных элементах бытовой техники снижают эффективность работы приборов. Препятствие в виде налета увеличивает термическое сопротивление, что приводит к возрастанию энергопотребления. Нужно регулярно чистить стиральные машинки, бойлеры, электрочайники, посудомойки.

9. Обязательно накрывайте крышками посуду при готовке


В закрытой кастрюле еда приготовится намного быстрее / Фото: berkem.ru

В закрытой кастрюле еда приготовится намного быстрее / Фото: berkem.ru



В закрытой кастрюле блюдо закипит на 60% быстрее, чем при готовке без крышки. Также быстрому закипанию способствует правильно подобранный диаметр посуды. Дно должно выступать за пределы конфорки лишь на немного. Еще один совет: выбирайте посуду с толстыми стенками. Так еда будет дольше оставаться теплой.

10. Соблюдайте правила хранения продуктов в холодильнике


Храните еду в холодильнике в закрытых емкостях / Фото: datysho.ru

Храните еду в холодильнике в закрытых емкостях / Фото: datysho.ru



Обязательно накрывайте крышками или оборачивайте пищевой пленкой кастрюли и контейнеры с едой. В противном случае будет испаряться лишняя влага, которая приводит холодильник к повышенному энергопотреблению. К тому же, так вы еще и продлите свежесть продуктов.

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10 хитростей, чтобы уменьшить счета за коммунальные услуги, не ущемляя себя в привычках

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10 хитростей, чтобы уменьшить счета за коммунальные услуги, не ущемляя себя в привычкахПодписаться на мой Instagram
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