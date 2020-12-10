Как сложились судьбы четырех самых ярких актрис культового сериала 1990-х «Беверли-Хиллз, 90210»

Звезды сериала *Беверли-Хиллз, 90210* | Фото: pozitiffchik.com

Тори Спеллинг

Тори Спеллинг тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com

Актриса, продюсер, сценарист, писательница Тори Спеллинг | Фото: tv.ua

Актриса с мужем и детьми | Фото: karavan.ua

Тори Спеллинг тогда и сейчас | Фото: woman.ru

Дженни Гарт

Дженни Гарт тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com

Дженни Гарт тогда и сейчас | Фото: ivi.ru

Дженни Гарт тогда и сейчас | Фото: tv.ua

Актриса с мужем | Фото: karavan.ua

Дженни Гарт и Тори Спеллинг | Фото: karavan.ua

Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти тогда и сейчас | Фото: ivi.ru

Шеннен Доэрти тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com

Актриса с мужем | Фото: karavan.ua

Шеннен Доэрти тогда и сейчас | Фото: uznayvse.ru

Шеннен Доэрти в наши дни | Фото: uznayvse.ru

Габриэль Картерис

Габриэль Картерис тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com

Актриса с мужем | Фото: karavan.ua

Габриэль Картерис | Фото: karavan.ua