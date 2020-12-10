Как сложились судьбы четырех самых ярких актрис культового сериала 1990-х «Беверли-Хиллз, 90210»

Звезды сериала *Беверли-Хиллз, 90210* | Фото: pozitiffchik.com
Одним из самых популярных молодежных телесериалов 1990-х гг. стал «Беверли-Хиллз, 90210». Спустя почти 30 лет на экраны вышло его продолжение, в котором снялись те же актеры. В новом 6-серийном проекте они якобы сыграли самих себя, собравшихся спустя годы для того, чтобы поучаствовать в перезапуске популярного сериала. Хотя это и выглядело, как реалити-шоу о любимых актерах молодежи 1990-х гг., на самом деле они сыграли вымышленные версии самих себя. Как в действительности сложились судьбы самых ярких актрис «Беверли-Хиллз» – далее в обзоре.
Тори Спеллинг
Тори Спеллинг тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com
Дочь продюсера сериала Аарона Спеллинга, сыгравшая в «Беверли-Хиллз, 90210» роль Донны, в новом проекте предстала в образе матери шестерых детей, которая вместе со своим мужем, безработным хоккеистом Нейтом, выпускает реалити-шоу о своей семье. В этой истории действительно есть реальные факты: Тори Спеллинг – многодетная мать, только на самом деле у нее пятеро детей, ее муж – актер, и они несколько раз делали свою семейную жизнь объектом реалити-шоу. По словам актрисы, в новом проекте не были вымышленными и ее проблемы с мужем из-за финансовых трудностей, психические срывы и травмы. Однако многие факты ее биографии остались за кадром.
Актриса, продюсер, сценарист, писательница Тори Спеллинг | Фото: tv.ua
Тори Спеллинг родилась в еврейской семье, предки которой иммигрировали в США из России и Польши. Продюсер и медиамагнат Аарон Спеллинг дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса как самый результативный продюсер и как обладатель самого большого дома в мире. Тори с детства росла в достатке, училась в самых престижных учебных заведениях и с 6 лет снималась в проектах своего отца. Широкую популярность ей принесла роль Донны в «Беверли-Хиллз, 90210». Актриса снялась во всех 10 сезонах сериала, выходивших на экраны на протяжении 10 лет. Параллельно она участвовала в съемках нескольких полнометражных фильмов и сериалов, но эти роли были малозаметными.
Актриса с мужем и детьми | Фото: karavan.ua
Помимо актерской профессии, Тори Спеллинг пробовала свои силы в качестве продюсера, сценариста и писательницы. В настоящее время 47-летняя актриса не снимается в кино, но продолжает работать на телевидении, где ведет программы и реалити-шоу. Ее первый брак был непродолжительным и распался после того, как она встретила своего второго мужа. Их счастье тоже не было безоблачным – от расставания из-за измен супруга их удержало только рождение детей. Но уход за пятью детьми привел актрису к нервному срыву – в 2018 г. в ее дом несколько раз вызывали полицию из-за агрессивного поведения Тори. После того, как ее отец ушел из жизни, она оказалась на грани банкротства, но со временем материальное положение семьи наладилось.
Тори Спеллинг тогда и сейчас | Фото: woman.ru
Дженни Гарт
Дженни Гарт тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com
Так же, как ее героиня в новом проекте, актриса Дженни Гарт несколько раз была замужем, ее последний брак находился на грани развода, но этим все сходства с ее настоящей судьбой и ограничиваются. Роль Келли Тэйлор стала одной из первых в кинокарьере Дженни Гарт и принесла ей большую популярность. Изначально предполагалось, что она появится всего в нескольких сериях, но ее героиня так полюбилась зрителям, что ее оставили во всех 10 сезонах. За эту работу актриса получила премию «Лучший молодой актер».
Дженни Гарт тогда и сейчас | Фото: ivi.ru
По окончании 10-летнего марафона «Беверли-Хиллз, 90210» Дженни Гарт продолжила сниматься в кино, сыграв несколько главных ролей в фильмах 1990-х гг., но в начале нового столетия ее кинокарьера постепенно сошла на нет. Ни одна из ее работ не смогла повторить успеха сериала.
Дженни Гарт тогда и сейчас | Фото: tv.ua
Актриса с мужем | Фото: karavan.ua
Актриса трижды выходила замуж и родила троих детей. Сегодня все свое свободное время она посвящает семье, занимается благотворительностью и почти не появляется на светских мероприятиях. В 2018 г. ее третий брак едва не распался, но супругам удалось найти общий язык и сохранить семью. В новом проекте «Беверли-Хиллз» героини постоянно строят друг другу козни, а в реальной жизни Дженни Гарт и Тори Спеллинг – хорошие подруги.
Дженни Гарт и Тори Спеллинг | Фото: karavan.ua
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти тогда и сейчас | Фото: ivi.ru
Наиболее далеким от реальности в новом проекте получился образ Шеннен Доэрти, которая на протяжении 4-х лет играла в сериале 1990-х гг. роль Брэнды Уолш. Ее изобразили свободолюбивой хиппи и ярой активисткой-природозащитницей, хотя, по признанию актрисы, в реальной жизни она куда менее деятельна, и благотворительного фонда у нее нет.
Шеннен Доэрти тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com
К моменту съемок в «Беверли-Хиллз, 90210» Шеннен Доэрти успела сняться уже в нескольких фильмах и сериалах, но громкая популярность к ней пришла благодаря роли Брэнды. Однако после завершения 4-го сезона актриса ушла из проекта из-за разногласий с коллегами. О ее конфликтности и непростом характере среди ее коллег ходили легенды и, очевидно, они были недалеки от истины. Через несколько лет произошло примирение актрисы с продюсером Аароном Спеллингом, и он пригласил ее в свой новый проект – сериал «Зачарованные», который принес Шеннен новую волну популярности. Впрочем, тут история развивалась так же – через какое-то время из-за конфликта с коллегами она вновь ушла из проекта.
Актриса с мужем | Фото: karavan.ua
Шеннен Доэрти тогда и сейчас | Фото: uznayvse.ru
После этого она снималась в сериалах и ток-шоу, была телеведущей реалити-шоу «Жестокие игры», пыталась создать собственное ток-шоу, но не добилась успехов. Зато Шеннен нашла себя в качестве арт-директора глянцевого таблоида. Актриса трижды была замужем, детей у нее нет. В 2015 г. у Доэрти диагностировали рак груди, с которым она продолжает бороться до сих пор. Несмотря на проблемы со здоровьем, Шеннен до сих пор снимается в кино. Актриса заявляет: «Я буду работать по 16 часов в день, чтобы люди посмотрели и сказали: «Если она может работать, то и другие больные с последней стадией рака могут».
Шеннен Доэрти в наши дни | Фото: uznayvse.ru
Габриэль Картерис
Габриэль Картерис тогда и сейчас | Фото: pozitiffchik.com
В новом проекте сюжетная линия Габриэль максимально схожа с ее реальной историей. Актриса, известная по роли Андреа Цукерман, избежала громких скандалов и череды романов. Ее героиня является президентом Гильдии актеров Америки. На самом деле такого профсоюза в Голливуде не существует, но Габриэль действительно стала президентом крупнейшей американской гильдии киноактеров. Еще в 1992 г. она вышла замуж, родила двоих дочерей и до сих пор счастлива в браке.
Актриса с мужем | Фото: karavan.ua
Габриэль Картерис | Фото: karavan.ua
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии