Пулемет Березина: знаменитый и неизвестный одновременно

Данный пулемет, пожалуй, каждый видел на многочисленных военных фотографиях. Он был выпущен огромным тиражом в годы войны. Однако, по какой-то злой иронии не знают о его существовании часто даже те, кто интересуется оружием Второй мировой войны на любительском уровне. Речь идет про знаменитый и неизвестный одновременно пулемет Березина.
Серьезное оружие. /Фото: youtube.com.
Главная проблема пулемета Березина для наших соотечественников заключается в том, что он авиационный. При этом Универсальный пулемет Березина можно вполне себе считать «Оружием победы». Приходилось ли когда-нибудь видеть двухместную модификацию штурмовика Ил-2? Так вот второй пилот прикрывал хвост самолета именно при помощи этого пулемета. Ставились такие 12.7-мм «игрушки» на подавляющее большинство советских штурмовиков и бомбардировщиков времен Второй мировой войны в качестве вспомогательного зенитного оружия.
Авиационный пулемет 12.7-мм. /Фото: m.fishki.net.
Разработан пулемет был в 1937-1938 годах. В апреле 1939 году оружие успешно прошло заводские и полигонные испытания, после чего Комитет обороны в скором порядке принял новый синхронный авиационный пулемет на вооружение. Войсковые испытания оружие также прошло успешно, хотя в начале 1941 года пулемет пришлось оперативно дорабатывать. Тираж УБТ впечатляет: в 1941 году было выпущено 6 300 таких пулеметов, в 1943 – 43 690, в 1944 – 38 340, а в 1945 – 42 965 штук.
В первую очередь использовался в качестве зенитного. /Фото: оввакул.рф.
Стрелял пулемет Березина патронами 12.7х108 мм. Начальная скорость пули составляла 840-860 м/с. В зависимости от конкретной модификации скорострельность УБТ варьировалась в пределах 700-1 050 выстрелов в минуту. При этом не обошлось и без проблем. В годы войны многие экипажи жаловались на то, что пулеметы нередко заклинивают, а то и вовсе отказывают. Тем не менее, конструкция УБТ все равно оказалась лучше, чем ШКАС. А эффективность стрельбы из Березина была почти такая же как у авиационных пушек ШВАК.
Разработан пулемет был в 1938 году. /Фото: allzip.org.
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