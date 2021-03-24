8 советов, которые пригодятся хозяйке в быту и для хорошего настроения

1. Самодельный дезинфектор

Средство с простым составом поможет убить бактерии в матрасе. /Фото: nastroy.net

2. Универсальный пятновыводитель

/Фото: domosedy.com От любых серьезных пятен может помочь обычное косметическое средство./Фото: domosedy.com

3. Бюджетная альтернатива освежителю воздуха

В туалетной комнате можно вполне обойтись без освежителя воздуха. /Фото: ziaruldeiasi.ro

4. Легкое открытие пузырьков

С помощью простого секрета тугую пробку в пузырьке можно с легкостью открыть. /Фото: avatars.mds.yandex.net

5. Вкусные тефтели и котлеты

Чтобы котлеты получились сочными, их стоит попробовать приготовить по этому рецепту. /Фото: fansapori.it

6. Устранение неприятных запахов

Сода — спаситель обуви и других вещей с неприятным запахом. /Фото: image.tuoitreplus.com

7. Без электричества

Самодельное средство, которое принесет огромную пользу. /Фото: kamzakrasou.sk

8. Свежие вареные яйца и их скорлупа

Сода приходит на выручку и с яйцами. /Фото: supermama.me