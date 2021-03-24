8 советов, которые пригодятся хозяйке в быту и для хорошего настроения

Полезных советов много не бывает. Особенно, если с ними рутинные задачи перестанут быть такими раздражающими и невеселыми. Novate.ru предлагает подборку простых, но действенных лайфхаков, которые помогут сэкономить деньги, время и даже улучшить настроение. С ними на привычные вещи можно будет посмотреть совсем по-другому и с лучшей стороны.
1. Самодельный дезинфектор
Средство с простым составом поможет убить бактерии в матрасе. /Фото: nastroy.net
Почти каждая генеральная уборка в доме не обходится без необходимости чистки и дезинфекции матраса. Справиться с этой задачей поможет самодельное, натуральное и безопасное средство из простых ингредиентов. Для начала нужно взять бутылку с пульверизатором, налить туда пол-литра воды и 50-100 мл медицинского спирта или водки. Дополнительный бактерицидный эффект, а также приятный аромат средству обеспечит около 5 капель эфирного масла лимона, либо непосредственно сок лимона. Жидкость тщательно перемешивается, после чего ею нужно обильно обрызгать матрас и дать ему просохнуть. После этой процедуры можно с точностью сказать, что в постельных принадлежностях больше не будет бактерий и клещей.
2. Универсальный пятновыводитель
От любых серьезных пятен может помочь обычное косметическое средство. /Фото: domosedy.com
Удивительно, но чтобы убрать с одежды даже такие серьезные пятна как следы от губной помады или шариковой ручки, не обязательно покупать в магазине дорогостоящее химическое средство. Можно воспользоваться тем, что почти наверняка окажется дома под рукой, а именно: лаком для волос и хозяйственным мылом. Для начала пятна нужно обильно забрызгать лаком из баллончика и дать им отмокнуть в течение 5-10 минут. Затем в теплой воде и при помощи хозяйственного мыла, порошка или даже любого обычного мыла, средства для мытья посуды, необходимо застирать испачканную одежду. Этот лайфхак отлично работает на вещах любого цвета.
3. Бюджетная альтернатива освежителю воздуха
В туалетной комнате можно вполне обойтись без освежителя воздуха. /Фото: ziaruldeiasi.ro
Чтобы каждый раз не покупать в туалет искусственный освежитель воздуха, можно воспользоваться более дешевым и натуральным средством. Для этого в аптеке или магазине следует приобрести эфирное масло с любым приятным запахом и нанести несколько капель прямо на рулон туалетной бумаги. Этот натуральный освежитель воздуха длительное время поддерживает приятный аромат в комнате, а маленького пузырька масла хватает на несколько месяцев.
4. Легкое открытие пузырьков
С помощью простого секрета тугую пробку в пузырьке можно с легкостью открыть. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Аптечные лекарства, например, настойки или капли, часто запечатываются с особой тщательностью. Помимо обычной верхней крышки, они также закрываются с помощью более эластичной тугой крышки из полупрозрачного пластика, которая обеспечивает надежную изоляцию препарата от влияния внешней среды. Это важно, но при открывании вызывает определенные трудности. Крышку часто приходится открывать с помощью сторонних предметов, например, ножа, ножниц или линейки. Чтобы сделать все гораздо проще, можно пользоваться простым, но действенным лайфхаком. А именно: верхнюю крышку откручивать только до половины, а затем тянуть ее вверх и вбок, тогда две крышки снимутся одновременно.
5. Вкусные тефтели и котлеты
Чтобы котлеты получились сочными, их стоит попробовать приготовить по этому рецепту. /Фото: fansapori.it
Добавить фаршу сочности и идеального вкуса поможет довольно простой рецепт. С ним котлеты, тефтели и даже чебуреки получаются просто восхитительно сочными и насыщенными. Для того чтобы насладиться их вкусом, нужно на каждый килограмм фарша добавить по одной столовой ложке сахара и тертого корня сельдерея. Все это нужно тщательно размешать, а потом приступать к готовке.
Полезный совет: Тереть корень сельдерея необходимо на мелкой терке. Так он станет неощутим в фарше, но добавит ему сочности и приятного привкуса.
6. Устранение неприятных запахов
Сода — спаситель обуви и других вещей с неприятным запахом. /Фото: image.tuoitreplus.com
Сода — отличное натуральное средство, которое помогает продезинфицировать и избавить от неприятного запаха любые вещи. Отлично она справляется и с неприятным запахом внутренней части обуви. Чтобы сода сработала, нужно небольшое ее количество насыпать в бумагу, завернуть так, чтобы не просыпалось, а затем на ночь положить в обувь. Утром и следа от неприятного запаха не останется.
7. Без электричества
Самодельное средство, которое принесет огромную пользу. /Фото: kamzakrasou.sk
Когда в доме заканчивается антистатик для одежды — это неприятно сказывается на комфорте. Однако его вполне можно заменить подручными средствами. Для этого нужно взять кондиционер для волос и добавить одну столовую ложку в литр воды. Затем тщательно размешать и налить в пульверизатор. Тогда из него будет максимально удобно обрызгивать вещь, которая электризуется.
8. Свежие вареные яйца и их скорлупа
Сода приходит на выручку и с яйцами. /Фото: supermama.me
Свежие вареные яйца иногда доставляют некоторые проблемы. Снять с них скорлупу быстро и аккуратно достаточно сложно и этот процесс обычно занимает много времени. Однако простой, но действенный лайфхак способен поменять представление об этом занятии. Вся разница состоит в особой варке яиц. Сначала их нужно залить водой, поставить на огонь и дать закипеть, а потом в кипящую воду добавить одну чайную ложку обычной пищевой соды. Такое нехитрое средство заставит скорлупу идеально и без затруднений отходить от яиц.
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