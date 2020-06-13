Причины, по которым крупные колеса автомобиля ухудшают качество езды

Популярные тренды в автомобильном деле далеко не всегда задаются здравым смыслом, как показывает практика. Все потому, что автомобиль – это не только то, на чем можно передвигаться из точки «А» в точку «Б», но еще и предмет статуса, роскоши, стиля. Именно поэтому ярчайшим примером «сомнительной рациональности» можно смело считать сокращение профиля шин. В последние 10 лет мода говорит – чем больше диски и ниже профиль, тем лучше. Это не совсем так.



Практика показывает, что колеса с низким профилем практически всегда проигрывают в вопросах практичности и безопасности своим более «мясистым» коллегам. Особенно интересно то, что мода на низкий профиль уже перешла с легковых автомобилей на внедорожники и кроссоверы. Все это очень странно, так как при сокращении профиля шины и увеличении диска начинает страдать управляемость машиной на высокой скорости, а также плавность хода. Изменения эти не критические, однако при движении на скорости около 100 км/ч ездить с низким профилем уже не так комфортно и спокойно, как с высоким. В современных моделях автомобилей проблема низкого профиля шин во многом нивелируется введением системы достаточно подробной и гибкой системы настройки шасси. Она способна свести на нет весь дискомфорт, который возникает при поворотах, езде на большой скорости и даже при переезде лежащих полицейских. Однако, даже при современных технологиях все это благополучие сходит на нет, едва автомобиль оказывается на гравии или грунтовой дороге. Тоже самое касается ситуаций, когда колесо попадает в яму – низкий профиль здесь точно не помощник.

Суть проблемы заключается в том, что у шин с низком профилем серьезно сокращена амортизация физических воздействий на кузов и подвеску машины самими покрышками. С среднем, передаваемая через колесо масса при ударе шины с высоким профилем в 2-3 раза ниже, чем у шины с низким профилем. Эта же неподрессоренная масса приводит к тому, что у автомобиля банально растет расход горючего . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: