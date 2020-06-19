Непривычный Чебурашка в иллюстрациях к книге «Крокодил Гена и его друзья»

все мы знаем и помним, как выглядит крокодил и его друзья в одноименном мультфильме.

открыв эту книгу, захотелось пожать руку иллюстратору и конечно же поделиться с пикабушниками.



на первый взгляд ничего особенного

переворачиваем страницу

ну все нормально, думаю я. художник так видит Тобика (собаку из повести), смотрю на соседнюю страницу и взгляд мой становится точно таким же, как у крокодила на рисунке.

че-т падазрительна, думаю я. Листаем дальше.

и понимаем, что это был не Тобик, а Чебурашка. Что-ж, становится интерсно, смотрим далее.

Понимаем, что Чебурашку жизнь помотала и он незаконно эмигрировал,

где собственно он и встретился с Геннадием (после этого изображения, Геной назвать крокодила, язык не поворачивается).

как оказалось, крокодил курил вовсе не трубку, а папиросы и судя по изображению выше, Чебурашка его за это осуждал.



Ещё Геннадий играл в театре

и работал в зоопарке, всего на пол ставки, так как у него был напарник

был гениальным бизнесменом

и главой преступного синдиката (прямо крестный отец).

далее происходит появление наводящей ужас старушки, с её крыской

и наконец Тобика и льва, при появлении, которого все знатненько так приху... гм... удивились

потом происходит ситуация со стройкой и появлением злой собаки

вопрос решает Чебурашка

Стройка заканчивается и книга собственно говоря тоже.



Кому интересно есть ещё Простоквашино.