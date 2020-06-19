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Непривычный Чебурашка в иллюстрациях к книге «Крокодил Гена и его друзья»

Непривычный Чебурашка в иллюстрациях к книге «Крокодил Гена и его друзья»

На днях перебирал книги обширной библиотеки, доставшейся мне от дедушки. (Стоит сказать, что библиотека эта разнообразна: от серьезных произведений вроде войны и мира, сборников Блока, до детской и религиозной литературы.) Одной из книг этой замечательной коллекции оказалась эта.

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

все мы знаем и помним, как выглядит крокодил и его друзья в одноименном мультфильме.

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

открыв эту книгу, захотелось пожать руку иллюстратору и конечно же поделиться с пикабушниками.

на первый взгляд ничего особенного

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

переворачиваем страницу

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

ну все нормально, думаю я. художник так видит Тобика (собаку из повести), смотрю на соседнюю страницу и взгляд мой становится точно таким же, как у крокодила на рисунке.

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

че-т падазрительна, думаю я. Листаем дальше.

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

и понимаем, что это был не Тобик, а Чебурашка. Что-ж, становится интерсно, смотрим далее.

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

Понимаем, что Чебурашку жизнь помотала и он незаконно эмигрировал,

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

где собственно он и встретился с Геннадием (после этого изображения, Геной назвать крокодила, язык не поворачивается).

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

как оказалось, крокодил курил вовсе не трубку, а папиросы и судя по изображению выше, Чебурашка его за это осуждал.

Ещё Геннадий играл в театре

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

и работал в зоопарке, всего на пол ставки, так как у него был напарник

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

был гениальным бизнесменом

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

и главой преступного синдиката (прямо крестный отец).

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

далее происходит появление наводящей ужас старушки, с её крыской

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

и наконец Тобика и льва, при появлении, которого все знатненько так приху... гм... удивились

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

потом происходит ситуация со стройкой и появлением злой собаки

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

вопрос решает Чебурашка

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

Стройка заканчивается и книга собственно говоря тоже.

Кому интересно есть ещё Простоквашино.

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

Прошу сильно не пинать, мой первый пост. Приношу извинения за качество съёмки, фотографировал на томик Тургенева.
Спасибо всем, кто дочитал до конца, у меня все, я пошёл.

Крокодил Гена Иллюстрации, Чебурашка, Крокодил Гена, Эдуард Успенский, Книги, Юмор, Длиннопост

 

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