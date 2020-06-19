Непривычный Чебурашка в иллюстрациях к книге «Крокодил Гена и его друзья»

На днях перебирал книги обширной библиотеки, доставшейся мне от дедушки. (Стоит сказать, что библиотека эта разнообразна: от серьезных произведений вроде войны и мира, сборников Блока, до детской и религиозной литературы.) Одной из книг этой замечательной коллекции оказалась эта.
все мы знаем и помним, как выглядит крокодил и его друзья в одноименном мультфильме.
открыв эту книгу, захотелось пожать руку иллюстратору и конечно же поделиться с пикабушниками.
на первый взгляд ничего особенного
переворачиваем страницу
ну все нормально, думаю я. художник так видит Тобика (собаку из повести), смотрю на соседнюю страницу и взгляд мой становится точно таким же, как у крокодила на рисунке.
че-т падазрительна, думаю я. Листаем дальше.
и понимаем, что это был не Тобик, а Чебурашка. Что-ж, становится интерсно, смотрим далее.
Понимаем, что Чебурашку жизнь помотала и он незаконно эмигрировал,
где собственно он и встретился с Геннадием (после этого изображения, Геной назвать крокодила, язык не поворачивается).
как оказалось, крокодил курил вовсе не трубку, а папиросы и судя по изображению выше, Чебурашка его за это осуждал.
Ещё Геннадий играл в театре
и работал в зоопарке, всего на пол ставки, так как у него был напарник
был гениальным бизнесменом
и главой преступного синдиката (прямо крестный отец).
далее происходит появление наводящей ужас старушки, с её крыской
и наконец Тобика и льва, при появлении, которого все знатненько так приху... гм... удивились
потом происходит ситуация со стройкой и появлением злой собаки
вопрос решает Чебурашка
Стройка заканчивается и книга собственно говоря тоже.
Кому интересно есть ещё Простоквашино.
Прошу сильно не пинать, мой первый пост. Приношу извинения за качество съёмки, фотографировал на томик Тургенева.
Спасибо всем, кто дочитал до конца, у меня все, я пошёл.
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